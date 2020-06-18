Спалах коронавірусу в Пекіні влада взяла під контроль, - епідеміолог

Китайська влада зуміла взяти під контроль новий спалах коронавірусу COVID-19 у Пекіні.

Про це заявив головний епідеміолог Центру з профілактики та контролю захворювань Китаю У Цзун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Епідемію в Пекіні взято під контроль", - сказав він.

"Коли я говорю, що вона під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - додав еппідеміолог.

Цзун пояснив, що пік захворюваності припав на 13 червня, і, хоча тенденція з виявленням нових випадків ще зберігатиметься деякий час, кількість фіксованих випадків дедалі зменшуватиметься, як це було в Пекіні в січні - лютому цього року.

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Раніше медична влада столиці Китаю повідомила, що, починаючи з 11 червня, в Пекіні виявлено 158 інфікованих COVID-19.

Епіцентром поширення інфекції став розташований там оптовий ринок сільгосппродукції "Сіньфаді".

За повідомленнями провінційної влади, нових хворих виявлено і в інших регіонах країни - у провінціях Чжецзян, Хебей, Ляонін, Сичуань, місті центрального підпорядкування Тяньцзінь. Всі вони тією чи іншою мірою і формою контактували з працівниками ринку "Сіньфаді".

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Влада столиці назвала ситуацію в столиці "надзвичайно серйозною". У зв'язку з цим у Пекіні з вівторка діє другий рівень реагування на надзвичайні ситуації. Скасовано тисячі авіарейсів між Пекіном і іншими районами Китаю, запроваджено заборону на виїзд за межі міста таксі, столична влада закликала всіх жителів відмовитися від "поїздок не першої необхідності" і залишатися вдома, закрито всі початкові і середні школи столиці, учні переходять на дистанційний режим навчання, припинено роботу університетів, усіх розважальних і спортивних об'єктів.

У районі Фентай запроваджено "режим воєнного часу", в мікрорайонах, розташованих поблизу ринку "Сіньфаді", запроваджено жорсткі карантинні заходи.