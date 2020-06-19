Количество заболевших COVID-19 выросло в 15 областях Украины, - СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 15 областях, не выявлены только в Кировоградской и Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (142 случая), Ривненской области (121 случай), г. Киеве (92 случая), Закарпатской области (78 случаев), Черновицкой области (76).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 33 новых случая заболевания COVID-19, 4 случая смерти, 36 - выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 578 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 63 новых случаев COVID-19, двое ранее заболевших скончались, 22 - выздоровели. Сейчас в области болеют 1 073 человека (на 39 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, 19 человек выздоровели, сейчас болеет 240 человек (на 19 меньше за сутки);

- в Донецкой области 1 новый случай заболевания за сутки, 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 200 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Житомирской области 47 новых случаев за сутки, 26 выздоровления, всего болеет 571 человек (на 21 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 78 новых случая заражения за сутки, 2 человека скончались и 61 выздоровел, сейчас болеет 1 074 человек (на 15 больше за сутки);

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- в Запорожской области выявлено 6 случаев заболевания, 10 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 146 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 47 новых случаев за сутки, 2- смерти, 5 человек выздоровели, всего в области болеет 782 человека (на 40 больше за сутки);

- в Киеве 92 новых случаев заболевания за сутки, один человек скончался и 46 выздоровели, всего болеет 2 748 человек (на 46 больше за сутки);

- в Киевской области 23 новый случая за сутки, 1 человек скончался и 53 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1 104 человек (на 31 меньше за сутки);

- в Кировоградской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 5 человек выздоровели, сейчас в области болеет 72 человека (на 5 меньше за сутки);

- в Луганской области за сутки 3 новых случая заболевания, 3 – выздоровления, сейчас в области болеет 19 человек;

- во Львовской области за сутки подтверждены 142 новых случая COVID-19, 4 ранее заболевших скончались, 2 - выздоровели, всего в области болеет 2 766 человек (на 136 больше за сутки);

- в Николаевской области 15 новых случаев заболевания COVID-19, 45 человек выздоровели, всего в области болеет 67 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Одесской области 12 новых случаев заболевания за сутки и 29 выздоровевших, всего в области болеет 671 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания за сутки, 2 человека выздоровели. Всего в области болеет 14 человек;

- в Ривненской области 121 новый случай заболевания за сутки, 2 человека скончались, 88 – выздоровели. Всего в области болеют 1 173 человека (на 31 больше за сутки);

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- в Сумской области 10 новых случаев заболевания за сутки 9 выздоровления. Всего в области болеют 63 человека (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 63 новых случая заболевания за сутки, 14 человек выздоровели, всего в области болеют 528 человек (на 49 больше за сутки);

- в Харьковской области 37 новых случаев заболевания за сутки, 26 - выздоровели. Всего в области болеет 866 человек (на 11 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, новых случаев выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеют 8 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 21 новый случаев заболевания, 14 человек выздоровели, всего в области болеет 120 человек (на 7 больше за сутки);

- в Черкасской области 17 новых случая заболевания, 14 человек выздоровели. Всего в области болеют 176 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черновицкой области 76 новых случаев заболевания, 1 человек скончался и 55 выздоровели. Всего в области болеют 2 570 человек (на 20 больше за сутки);

- в Черниговской области 11 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 337 человек (на 11 больше за сутки).

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