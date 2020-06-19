Количество заболевших COVID-19 выросло в 15 областях Украины, - СНБО
В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 15 областях, не выявлены только в Кировоградской и Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
За сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (142 случая), Ривненской области (121 случай), г. Киеве (92 случая), Закарпатской области (78 случаев), Черновицкой области (76).
Всего за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждены 33 новых случая заболевания COVID-19, 4 случая смерти, 36 - выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 578 человек (на 7 меньше за сутки);
- в Волынской области подтвержден 63 новых случаев COVID-19, двое ранее заболевших скончались, 22 - выздоровели. Сейчас в области болеют 1 073 человека (на 39 больше за сутки);
- в Днепропетровской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не выявлено, 19 человек выздоровели, сейчас болеет 240 человек (на 19 меньше за сутки);
- в Донецкой области 1 новый случай заболевания за сутки, 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 200 человек (на 1 меньше за сутки);
- в Житомирской области 47 новых случаев за сутки, 26 выздоровления, всего болеет 571 человек (на 21 меньше за сутки);
- в Закарпатской области 78 новых случая заражения за сутки, 2 человека скончались и 61 выздоровел, сейчас болеет 1 074 человек (на 15 больше за сутки);
- в Запорожской области выявлено 6 случаев заболевания, 10 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 146 человек (на 4 меньше за сутки);
- в Ивано-Франковской области 47 новых случаев за сутки, 2- смерти, 5 человек выздоровели, всего в области болеет 782 человека (на 40 больше за сутки);
- в Киеве 92 новых случаев заболевания за сутки, один человек скончался и 46 выздоровели, всего болеет 2 748 человек (на 46 больше за сутки);
- в Киевской области 23 новый случая за сутки, 1 человек скончался и 53 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1 104 человек (на 31 меньше за сутки);
- в Кировоградской области новых случаев заболевания и смерти не зафиксировано, 5 человек выздоровели, сейчас в области болеет 72 человека (на 5 меньше за сутки);
- в Луганской области за сутки 3 новых случая заболевания, 3 – выздоровления, сейчас в области болеет 19 человек;
- во Львовской области за сутки подтверждены 142 новых случая COVID-19, 4 ранее заболевших скончались, 2 - выздоровели, всего в области болеет 2 766 человек (на 136 больше за сутки);
- в Николаевской области 15 новых случаев заболевания COVID-19, 45 человек выздоровели, всего в области болеет 67 человек (на 30 меньше за сутки);
- в Одесской области 12 новых случаев заболевания за сутки и 29 выздоровевших, всего в области болеет 671 человек (на 17 меньше за сутки);
- в Полтавской области 2 новых случая заболевания за сутки, 2 человека выздоровели. Всего в области болеет 14 человек;
- в Ривненской области 121 новый случай заболевания за сутки, 2 человека скончались, 88 – выздоровели. Всего в области болеют 1 173 человека (на 31 больше за сутки);
- в Сумской области 10 новых случаев заболевания за сутки 9 выздоровления. Всего в области болеют 63 человека (на 1 больше за сутки);
- в Тернопольской области 63 новых случая заболевания за сутки, 14 человек выздоровели, всего в области болеют 528 человек (на 49 больше за сутки);
- в Харьковской области 37 новых случаев заболевания за сутки, 26 - выздоровели. Всего в области болеет 866 человек (на 11 больше за сутки);
- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, новых случаев выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеют 8 человек (на 1 больше за сутки);
- в Хмельницкой области 21 новый случаев заболевания, 14 человек выздоровели, всего в области болеет 120 человек (на 7 больше за сутки);
- в Черкасской области 17 новых случая заболевания, 14 человек выздоровели. Всего в области болеют 176 человек (на 3 больше за сутки);
- в Черновицкой области 76 новых случаев заболевания, 1 человек скончался и 55 выздоровели. Всего в области болеют 2 570 человек (на 20 больше за сутки);
- в Черниговской области 11 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 337 человек (на 11 больше за сутки).
Пожалуйста, подождите...
((
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
лише довбні типу тебе вважають, що "від коронавірусу всі помруть"
Населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
ббс помойка рокфеллеров ротшильдов и прочей лобуды
https://censor.net/ua/comments/locate/3202741/019214e1-a33d-710c-afc5-bec3c13b0be1
Ті країни, які жорстко підійшли до дотримання умов, вже виходять з карантину - Австрія, Чорногорія, Словаччина, Ізраїль та інші.
А у нас зараз щоденна захворюваність вдвічі вища за італійську.
та переименовали бы уже нормально
полусовок какой-то.
еще и Гепа разбушевался со своим Мясником Жуковым.
ублюдку по кайфу то шо тупо гнать солдиков на пулеметы немецких военнослужащих.
читал шо немец-ветеран, вспоминал: о б*же, мы навалили своим огнем двухметровую стену из атакующих, а они все лезут и лезут - ну вот зачем?
в этом и весь Жуков. совковые ветераны его иначе как "Мясник" - не называли.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
їх треба більше і більше..
Але значне наростання "позитивних"випадків за кілька днів не пояснюється лінійним ростом кількості тестів..
тому,ольгінські ,засуньте свої висновки глибоко собі в дупу...
МОЗ встановлено епідпоріг у 178672 людей, що одночасно хворіють на усі ГРЗ сумарно (корона+інші ГРВІ+грип)
тому я не можу піти до твоєї дупи, яка зайнята членом сабакова
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.