Кількість захворілих на COVID-19 зросла у 15 областях України, - РНБО
В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищує кількість осіб, які видужали, в 15 областях, не виявлено тільки в Кіровоградській і Дніпропетровській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (142 випадки), Рівненській області (121 випадок), м.Києві (92 випадки), Закарпатській області (78 випадків), Чернівецькій області (76).
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті, 36 - одужання за добу, зараз в області хворіє 578 осіб (на 7 менше за добу);
- у Волинській області підтверджено 63 нові випадків COVID-19, двоє раніше хворих померли, 22 - одужали. Зараз в області хворіють 1073 особи (на 39 більше за добу);
- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, 19 осіб одужали, зараз хворіє 240 осіб (на 19 менше за добу);
- у Донецькій області 1 новий випадок захворювання за добу, 2 - одужання, зараз в області хворіє 200 осіб (на 1 менше за добу);
- у Житомирській області 47 нових випадків за добу, 26 одужання, хворіє 571 особа (на 21 менше за добу);
- у Закарпатській області 78 нових випадків зараження за добу, 2 людини померли і 61 видужала, зараз хворіє 1074 особи (на 15 більше за добу);
- у Запорізькій області виявлено 6 випадків захворювання, 10 раніше захворілих осіб одужали, зараз в області хворіє 146 осіб (на 4 менше за добу);
- в Івано-Франківській області 47 нових випадків за добу, 2 смерті, 5 осіб одужали, загалом в області хворіє 782 особи (на 40 більше за добу);
- у Києві 92 нові випадки захворювання за добу, одна людина померла і 46 одужали, хворіє 2748 осіб (на 46 більше за добу);
- у Київській області 23 нові випадки за добу, 1 людина померла і 53 людини одужали, зараз в області хворіє 1104 особи (на 31 менше за добу);
- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті не зафіксовано, 5 осіб одужали, зараз в області хворіє 72 особи (на 5 менше за добу);
- у Луганській області за добу 3 нові випадки захворювання, 3 - одужання, зараз в області хворіє 19 осіб;
- у Львівській області за добу підтверджено 142 нові випадки COVID-19, 4 раніше захворілі особи померли, 2 - видужали, загалом в області хворіє 2766 осіб (на 136 більше за добу);
- у Миколаївській області 15 нових випадків захворювання на COVID-19, 45 осіб одужали, загалом в області хворіє 67 осіб (на 30 менше за добу);
- в Одеській області 12 нових випадків захворювання за добу і 29 осіб видужали, загалом в області хворіє 671 особа (на 17 менше за добу);
- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання за добу, 2 людини одужали. Загалом в області хворіє 14 осіб;
- у Рівненській області 121 новий випадок захворювання за добу, 2 людини померли, 88 - одужали. Загалом в області хворіють 1173 людини (на 31 більше за добу);
- у Сумській області 10 нових випадків захворювання за добу, 9 одужання. Загалом в області хворіють 63 особи (на 1 більше за добу);
- у Тернопільській області 63 нові випадки захворювання за добу, 14 осіб одужали, загалом в області хворіють 528 осіб (на 49 більше за добу);
- у Харківській області 37 нових випадків захворювання за добу, 26 осіб одужали. Загалом в області хворіє 866 осіб (на 11 більше за добу);
- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, нових випадків одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області хворіють 8 осіб (на 1 більше за добу);
- у Хмельницькій області 21 новий випадок захворювання, 14 осіб одужали, загалом в області хворіє 120 осіб (на 7 більше за добу);
- у Черкаській області 17 нових випадків захворювання, 14 осіб одужали. Загалом в області хворіють 176 осіб (на 3 більше за добу);
- у Чернівецькій області 76 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 55 одужали. Загалом в області хворіють 2570 осіб (на 20 більше за добу);
- у Чернігівській області 11 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 337 осіб (на 11 більше за добу).
Будь ласка, зачекайте...
((
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
лише довбні типу тебе вважають, що "від коронавірусу всі помруть"
Населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
ббс помойка рокфеллеров ротшильдов и прочей лобуды
https://censor.net/ua/comments/locate/3202741/019214e1-a33d-710c-afc5-bec3c13b0be1
Ті країни, які жорстко підійшли до дотримання умов, вже виходять з карантину - Австрія, Чорногорія, Словаччина, Ізраїль та інші.
А у нас зараз щоденна захворюваність вдвічі вища за італійську.
та переименовали бы уже нормально
полусовок какой-то.
еще и Гепа разбушевался со своим Мясником Жуковым.
ублюдку по кайфу то шо тупо гнать солдиков на пулеметы немецких военнослужащих.
читал шо немец-ветеран, вспоминал: о б*же, мы навалили своим огнем двухметровую стену из атакующих, а они все лезут и лезут - ну вот зачем?
в этом и весь Жуков. совковые ветераны его иначе как "Мясник" - не называли.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів та відповідно випадків інфікування. Але на що це впливає, окрім психозу ковідопанікерів та збагачення медиків, якщо 99% заражених не мають взагалі ніяких симптомів?
їх треба більше і більше..
Але значне наростання "позитивних"випадків за кілька днів не пояснюється лінійним ростом кількості тестів..
тому,ольгінські ,засуньте свої висновки глибоко собі в дупу...
МОЗ встановлено епідпоріг у 178672 людей, що одночасно хворіють на усі ГРЗ сумарно (корона+інші ГРВІ+грип)
тому я не можу піти до твоєї дупи, яка зайнята членом сабакова
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.