Кількість захворілих на COVID-19 зросла у 15 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищує кількість осіб, які видужали, в 15 областях, не виявлено тільки в Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (142 випадки), Рівненській області (121 випадок), м.Києві (92 випадки), Закарпатській області (78 випадків), Чернівецькій області (76).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті, 36 - одужання за добу, зараз в області хворіє 578 осіб (на 7 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 63 нові випадків COVID-19, двоє раніше хворих померли, 22 - одужали. Зараз в області хворіють 1073 особи (на 39 більше за добу);

- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, 19 осіб одужали, зараз хворіє 240 осіб (на 19 менше за добу);

- у Донецькій області 1 новий випадок захворювання за добу, 2 - одужання, зараз в області хворіє 200 осіб (на 1 менше за добу);

- у Житомирській області 47 нових випадків за добу, 26 одужання, хворіє 571 особа (на 21 менше за добу);

- у Закарпатській області 78 нових випадків зараження за добу, 2 людини померли і 61 видужала, зараз хворіє 1074 особи (на 15 більше за добу);

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- у Запорізькій області виявлено 6 випадків захворювання, 10 раніше захворілих осіб одужали, зараз в області хворіє 146 осіб (на 4 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 47 нових випадків за добу, 2 смерті, 5 осіб одужали, загалом в області хворіє 782 особи (на 40 більше за добу);

- у Києві 92 нові випадки захворювання за добу, одна людина померла і 46 одужали, хворіє 2748 осіб (на 46 більше за добу);

- у Київській області 23 нові випадки за добу, 1 людина померла і 53 людини одужали, зараз в області хворіє 1104 особи (на 31 менше за добу);

- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті не зафіксовано, 5 осіб одужали, зараз в області хворіє 72 особи (на 5 менше за добу);

- у Луганській області за добу 3 нові випадки захворювання, 3 - одужання, зараз в області хворіє 19 осіб;

- у Львівській області за добу підтверджено 142 нові випадки COVID-19, 4 раніше захворілі особи померли, 2 - видужали, загалом в області хворіє 2766 осіб (на 136 більше за добу);

- у Миколаївській області 15 нових випадків захворювання на COVID-19, 45 осіб одужали, загалом в області хворіє 67 осіб (на 30 менше за добу);

- в Одеській області 12 нових випадків захворювання за добу і 29 осіб видужали, загалом в області хворіє 671 особа (на 17 менше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання за добу, 2 людини одужали. Загалом в області хворіє 14 осіб;

- у Рівненській області 121 новий випадок захворювання за добу, 2 людини померли, 88 - одужали. Загалом в області хворіють 1173 людини (на 31 більше за добу);

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- у Сумській області 10 нових випадків захворювання за добу, 9 одужання. Загалом в області хворіють 63 особи (на 1 більше за добу);

- у Тернопільській області 63 нові випадки захворювання за добу, 14 осіб одужали, загалом в області хворіють 528 осіб (на 49 більше за добу);

- у Харківській області 37 нових випадків захворювання за добу, 26 осіб одужали. Загалом в області хворіє 866 осіб (на 11 більше за добу);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, нових випадків одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області хворіють 8 осіб (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області 21 новий випадок захворювання, 14 осіб одужали, загалом в області хворіє 120 осіб (на 7 більше за добу);

- у Черкаській області 17 нових випадків захворювання, 14 осіб одужали. Загалом в області хворіють 176 осіб (на 3 більше за добу);

- у Чернівецькій області 76 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 55 одужали. Загалом в області хворіють 2570 осіб (на 20 більше за добу);

- у Чернігівській області 11 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 337 осіб (на 11 більше за добу).

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