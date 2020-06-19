Проверка офиса Денисовой не нашла нарушений в программе "Дія", - Федоров

Проверка, проведенная Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Министерстве цифровой трансформации Украины и ГП "Дія", не нашла нарушений в сфере защиты персональных данных.

Об этом написал в Фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких нарушений требований законодательства при функционировании портала "Дия", мобильного приложения "Дия"и "Дий Вдома" омбудсменом не обнаружено. Это еще одно подтверждение безопасности пользования сервисами Минцифры", - утверждает он.

Федоров подчеркнул, что Минцифры обрабатывает персональные данные на основе действующего законодательства и соблюдает все его требования.

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"Мы не накапливаем и не используем персональные данные без надобности. Есть все необходимые организационные и технические средства для защиты персональных данных", - заявил Федоров.

Как сообщалось, в мае 2020 года Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев анонимным телеграм-каналом. Работа этого канала уже прекращена.

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Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.