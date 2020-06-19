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ДТП (7454) ПДД (532) увольнение (2648) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1235)

Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят за хамство на дорогах: схватил пистолет и сообщил, что он "большой человек", - Найем

Сотрудника завода в структуре

Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят из-за дорожного инцидента, в ходе которого он угрожал пистолетом и хвастался своим "статусом" в госконцерне.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"О хамстве на дорогах. Сегодня днем в сети появилось сообщение о дорожном инциденте. Один из участников движения подрезал автомобиль другого гражданина, а после возникшей перепалки, выхватил пистолет и, угрожая расправой, сообщил, что он "большой человек в Укроборонпроме", "все может порешать" и "лучше бы в это никому не влезать", - рассказал он.

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"Мы установили личность этого человека и его место работы. Он не сотрудник Концерна "Укроборонпром", а работате в одном из подотчетных нам заводов. В ближайшие часы руководство предприятия примет решение о его увольнении. При всем огромном уважении ко всем 68000 наших сотрудников, их труду и самоотдаче, "порешать" бычество с пистолетом наголо не выйдет", - акцентировал Найем.

"Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, составила протокол, приняла заявление об уголовном преступление доставила нарушителя в ближайшее отделение. Спасибо патрульной полиции за оперативную работу и отдельно - Sasha Flint, который нам об этом сообщил", - добавил он.

Сотрудника завода в структуре Укроборонпрома уволят за хамство на дорогах: схватил пистолет и сообщил, что он большой человек, - Найем 01

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

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Топ комментарии
+5
Вот оно
го мустафа сидел в засаде получая 300000 в месяц за бдительность
наконец то эта закладка, этот секрет выстрелил! преступник опознан лично мустафой и теперь ему не поздоровится
мустафа подан на награждение премией в размере трех месячных содержаний. Ура!
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19.06.2020 17:03
+3
Важная персона и большой человек: открывал и закрывал ворота
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19.06.2020 17:08
+2
Серега? Пашинский! Прости, сразу не узнал. Помню. А как же!
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19.06.2020 17:04
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"Я тебе не лох какой-нибудь!"
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19.06.2020 17:01 Ответить
Саме так--Я 145 замісник генерального !!)))
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19.06.2020 17:08 Ответить
Вот оно
го мустафа сидел в засаде получая 300000 в месяц за бдительность
наконец то эта закладка, этот секрет выстрелил! преступник опознан лично мустафой и теперь ему не поздоровится
мустафа подан на награждение премией в размере трех месячных содержаний. Ура!
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19.06.2020 17:03 Ответить
Він такий , круче за варене яйце !!)))
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19.06.2020 17:09 Ответить
та шо там мустафа! Вот у его лучшего друга сырожи нашлась рука кремля! Теперь он сам ей регулярно пользуется
Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят за хамство на дорогах: схватил пистолет и сообщил, что он "большой человек", - Найем - Цензор.НЕТ 3548
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19.06.2020 17:53 Ответить
Серега? Пашинский! Прости, сразу не узнал. Помню. А как же!
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19.06.2020 17:04 Ответить
73% ЗЕдолб@**** - вас можно поздравить. Регистрация б/у авто в Украине станет сложнее и дороже https://inforesist.org/registracziya-b-u-avto-v-ukraine-stanet-slozhnee-i-dorozhe/
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19.06.2020 17:06 Ответить
Важная персона и большой человек: открывал и закрывал ворота
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19.06.2020 17:08 Ответить
Ночний ділехтор !!))
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19.06.2020 17:10 Ответить
Он охранником у Ляшко-скотынякы не подрабатывает?
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19.06.2020 17:08 Ответить
Мне и моей жене 22.04.2020 также сволочуга угрожал БОЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ ГОВОРИЛ, что убьет! Смылся на авто... Я вызвал пластмасовых (типа полицейских). Те приехали, взяли заяву И.... ВСЕ.. До этого момента через суд пытаюсь зарегистрировать преступление в ЕРДР... Так что это еще повезло...
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19.06.2020 17:09 Ответить
До чего Порошенко страну довел😁
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19.06.2020 17:12 Ответить
интересно, какова законодательная перспектива увольнения. Не восстановится ли он впоследствии да так что мы ему еще ЗП за простой заплатим.
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19.06.2020 18:08 Ответить
 
 