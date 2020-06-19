Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят за хамство на дорогах: схватил пистолет и сообщил, что он "большой человек", - Найем

Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят из-за дорожного инцидента, в ходе которого он угрожал пистолетом и хвастался своим "статусом" в госконцерне.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"О хамстве на дорогах. Сегодня днем в сети появилось сообщение о дорожном инциденте. Один из участников движения подрезал автомобиль другого гражданина, а после возникшей перепалки, выхватил пистолет и, угрожая расправой, сообщил, что он "большой человек в Укроборонпроме", "все может порешать" и "лучше бы в это никому не влезать", - рассказал он.

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"Мы установили личность этого человека и его место работы. Он не сотрудник Концерна "Укроборонпром", а работате в одном из подотчетных нам заводов. В ближайшие часы руководство предприятия примет решение о его увольнении. При всем огромном уважении ко всем 68000 наших сотрудников, их труду и самоотдаче, "порешать" бычество с пистолетом наголо не выйдет", - акцентировал Найем.

"Оперативная группа, прибывшая на место происшествия, составила протокол, приняла заявление об уголовном преступление доставила нарушителя в ближайшее отделение. Спасибо патрульной полиции за оперативную работу и отдельно - Sasha Flint, который нам об этом сообщил", - добавил он.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.