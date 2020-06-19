Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Гончаренко
Кабмин постановил, что с 1 сентября по 31 декабря 2020 медики, борющиеся с COVID-19 будут получать доплаты к заработной плате.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички), которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
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Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)