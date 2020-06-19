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Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Гончаренко

Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Гончаренко

Кабмин постановил, что с 1 сентября по 31 декабря 2020 медики, борющиеся с COVID-19 будут получать доплаты к заработной плате.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички), которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.

Также читайте: Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с COVID-19 силовикам, - Гончаренко

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- Да, да ! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. - Какая‑нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!
Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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19.06.2020 17:14 Ответить
Ну а ригівський перефарбований хлопчик тут до чого? Він в кабміні працює, що озвучує такі новини? Чи це чергова перемога реформ *******?
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19.06.2020 17:17 Ответить
Ну вот и доплаты. Вот медики и заинтересованы в продолжении этого шоу.
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19.06.2020 17:18 Ответить
красавы .... доплаты с сентября , а до сентября медикам патриотично заражаться и дохнуть ..... ?.......с сентября вы 30% -40% процентов медиков недосчитаетесь ,свалят кто на пенсию кто за бугор..... и к бабке не ходи
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19.06.2020 17:29 Ответить
 
 