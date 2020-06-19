Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Гончаренко

Кабмин постановил, что с 1 сентября по 31 декабря 2020 медики, борющиеся с COVID-19 будут получать доплаты к заработной плате.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички), которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.

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