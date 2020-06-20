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Новую вспышку COVID-19 в Пекине вызвал вирус родом из Европы, - Китай

Новую вспышку COVID-19 в Пекине вызвал вирус родом из Европы, - Китай

Власти Китая утверждают, что причиной новой вспышки коронавируса в Пекине стал европейский штамм вируса.

Национальный центр микробиологии Китая обнародовал данные исследования, которое базируется на геноме трех образцов вируса COVID-19 — двух человеческих и одном из окружающей среды. Образцы были собраны 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В тот день (11 июня – ред.) в Пекине был зафиксирован первый случай COVID-19 за последние месяцы. С того момента количество заболевших уже выросло до 183", — говорится в сообщении.

Китай передал эти сведения в ВОЗ, отмечая, что именно европейский штамм стал причиной новой вспышки коронавируса в Пекине.

Этот штамм отличаются от тех, что сейчас циркулируют в Европе — в нем меньше мутаций, а значит, он старше.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюня, отследить точный путь попадания этого коронавируса на рынок в Пекине довольно сложно. Так, например, он мог находиться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа. В замороженном состоянии он не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации.

Рынок, который стал источником новой вспышки, пока закрыт, а в районе введено состояние военного времени.

Также на Цензор.НЕТ: Вспышку коронавируса в Пекине власти взяли под контроль, - эпидемиолог

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Топ комментарии
+16
Там така історія:Китай заявив,що проблеми в на ринку в Пекіні почалися через лосось,який вони завозять з Норвегії.Мол,зробивши аналізи тій мороженій рибі,було виявлено,що норвежський лосось є заражений корона вірусом,який передається від риби до людини,а потім від людини до людини.Норги,такого тикання пальцем в свою сторону не стерпіли,поробили аналізи своїй рибі,яка йде на експорт в Китай і виявили,що їхня риба-проблем не має.Викликаний,норгами китайський посол був ознайомлений з даними аналізів і йому було запропоновано пошукати заразу на своїй території і не вмішувати порядне ім'я Норвегії у свої китайські шури-мури.Посол подзвонив в Китай,переказав побажання норгів і Китай швиденько виявив,що зараза була не в норвежській рибі,а на китайські роздільній дошці на території китайського ринку...Саме головне,що то що вийшло з Уханю і розлізлося по всьому світі,наглі комуністичні морди замічати не хочуть.
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20.06.2020 16:08
+15
китай конечно уроды: хто всра*ся? невістка!
устроили всему миру лок-даун, и теперь еще делают кого-то виноватым! просто скоты.
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20.06.2020 15:43
+15
Родом из Европы? Дебилы косоглазые! Бумеранг это называется!
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20.06.2020 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Может из раши ? Европа на границе Донбасса и раши заканчивается .
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20.06.2020 15:34 Ответить
"От нашего стола - Вашему" (с).
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20.06.2020 15:35 Ответить
Так Вам и надо)
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20.06.2020 15:35 Ответить
Кому "вам" ? Путло тебя опять обманул .
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20.06.2020 15:39 Ответить
етот вирус остановил все прогрессивные движи между странами. теперь России с Китаем не надо кого-то догонять, им достаточно милостиво разрешить соизволить
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20.06.2020 15:41 Ответить
китай конечно уроды: хто всра*ся? невістка!
устроили всему миру лок-даун, и теперь еще делают кого-то виноватым! просто скоты.
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20.06.2020 15:43 Ответить
Родом из Европы? Дебилы косоглазые! Бумеранг это называется!
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20.06.2020 15:44 Ответить
Брешут как геббельс и насчет нового вируса и по поводу вспышки в Пекине.
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20.06.2020 15:44 Ответить
комунякі в своєму репертуарі,брехати та вбивати людей їх кредо,забув ще захопити весь світ
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20.06.2020 16:16 Ответить
А в Европу он как попал? Может французы летучих мышей начали жрать? хз
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20.06.2020 15:49 Ответить
Ні. Просто порохоботи стали їсти сирих немитих зєлєбобіків )))
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20.06.2020 16:00 Ответить
Вирус европейский, как гаварят китайсы, но обнаружили его почему-то на китайском рынке, как и первый вирус, где разное гавнищщеее продают
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20.06.2020 15:51 Ответить
В районе введено состояние военного времени , а наших долбонов маски не заставишь носить. Берите пример с Китая.
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20.06.2020 16:01 Ответить
Китаёзи зассали США обвинить, так решили стрелки перевести на старушку Европу, которая скоро от жира не будет видеть что у неё под носом делается? Даже не смешно. Вы там с эрефией в дёсна целуетесь, так шо не надо тут нам по ушам ездить, всё и так понятно.
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20.06.2020 16:07 Ответить
Там така історія:Китай заявив,що проблеми в на ринку в Пекіні почалися через лосось,який вони завозять з Норвегії.Мол,зробивши аналізи тій мороженій рибі,було виявлено,що норвежський лосось є заражений корона вірусом,який передається від риби до людини,а потім від людини до людини.Норги,такого тикання пальцем в свою сторону не стерпіли,поробили аналізи своїй рибі,яка йде на експорт в Китай і виявили,що їхня риба-проблем не має.Викликаний,норгами китайський посол був ознайомлений з даними аналізів і йому було запропоновано пошукати заразу на своїй території і не вмішувати порядне ім'я Норвегії у свої китайські шури-мури.Посол подзвонив в Китай,переказав побажання норгів і Китай швиденько виявив,що зараза була не в норвежській рибі,а на китайські роздільній дошці на території китайського ринку...Саме головне,що то що вийшло з Уханю і розлізлося по всьому світі,наглі комуністичні морди замічати не хочуть.
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20.06.2020 16:08 Ответить
Огидно читати ці китайські побрехеньки. Один раз вони вже пошили весь світ у дурні - заявили, що в Ухані був спалах від кажанів. Скільки потім не досліджували тих кажанів, ніхто вірус не виявив. Тепер вигадали чергову несінитницю.
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21.06.2020 14:30 Ответить
Ну конечно из Европы.
Именно поэтому его обнаружили на прилавках базаров Пекина, а не в международных терминалах и в гостинницах.

В прошлый раз жрать больных летучих мышей тоже буржуины китацев заставили.
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20.06.2020 16:09 Ответить
Очередная брехня наследников великого кормчего. Нет никакой новой вспышки. Пандемия в Китае не прекращалась.
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20.06.2020 16:12 Ответить
Шо опять что-то на "ВЕКТОРЕ" в Новосибирске стряслось?
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20.06.2020 16:15 Ответить
Это же и есть тот самый вирус из новосибирского Вектора.У китаяся не хватает наглости напрямую обвинить ********* ************* ,поэтому говорят о вирусе,как о европейском.
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20.06.2020 16:28 Ответить
жабоеды прислали...для мышеедов
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20.06.2020 16:40 Ответить
Ну а кто еще мог его завести? Не доктор Ли же,которая работала в институте Северной Каролины в 2014,где открыли кронавирус,и которому (институту) Обама срезал финансирование и запретил проводил исследования из за их опасности,вследствие чего доктор Ли переехала в лабораторию,построенную французами в Ухани!
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20.06.2020 16:52 Ответить
Там товарищ обама ничего не запрещал. Просто, закончилась сама программа исследований. Она закончилась полным успехом - все заявленные цели были достигнуты, результаты опубликованы в специализированных изданиях и после этого программа исследований временно была закрыта. А в 2017 году был получен новый государственный грант на создание других вариантов гибридного смертоносного вируса и эта работа опять продолжилась. Но, чтобы создание гибридных смертоносных вирусов шло быстрее и "веселее", подобные гранты дали еще Австралийским и Китайским лабораториям. Им передали документацию, штаммы и деньги. Товарищ фаучи (главный инфекционист США) лично приезжал и инспектировал эти лаборатории. Ребята создавали гибридные смертоносные вирусы, против которых не существует лекарств и одновременно требовали выделить миллиарды долларов из бюджета на предотвращение смертоносных эпидемий. Как говорится - каждый зарабатывает, как может.
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20.06.2020 23:21 Ответить
Жалюгідна спроба вузькооких відмазатися.
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20.06.2020 17:19 Ответить
Сейчас прикомленные ляди из воз начнуть подгавкивать коммунистам
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21.06.2020 00:48 Ответить
 
 