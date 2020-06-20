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Новий спалах COVID-19 у Пекіні спричинив вірус родом із Європи, - Китай

Новий спалах COVID-19 у Пекіні спричинив вірус родом із Європи, - Китай

Влада Китаю стверджує, що причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні став європейський штам вірусу.

Національний центр мікробіології Китаю оприлюднив дані дослідження, яке базується на геномі трьох зразків вірусу COVID-19 - двох людських і одному з навколишнього середовища. Зразки було зібрано 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Того дня (11 червня. - Ред.) у Пекіні було зафіксовано перший випадок COVID-19 за останні місяці. Відтоді кількість хворих вже збільшилась до 183", - йдеться в повідомленні.

Китай передав ці відомості до ВООЗ, зазначаючи, що саме європейський штам став причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні.

Цей штам відрізняється від тих, що зараз циркулюють у Європі. У ньому менше мутацій, а значить, він старший.

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За словами китайського епідеміолога Лю Цзюня, відстежити точний шлях потрапляння цього коронавірусу на ринок у Пекіні досить складно.  Він, зокрема, міг перебувати в партії заморожених продуктів і разом із нею прибути з-за кордону. У замороженому стані він не міг еволюціонувати, тому у нього не відбувалися мутації.

Ринок, який став джерелом нового спалаху, наразі закрито, а в районі введено стан військового часу.

Читайте також: Спалах коронавірусу в Пекіні влада взяла під контроль, - епідеміолог
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Топ коментарі
+16
Там така історія:Китай заявив,що проблеми в на ринку в Пекіні почалися через лосось,який вони завозять з Норвегії.Мол,зробивши аналізи тій мороженій рибі,було виявлено,що норвежський лосось є заражений корона вірусом,який передається від риби до людини,а потім від людини до людини.Норги,такого тикання пальцем в свою сторону не стерпіли,поробили аналізи своїй рибі,яка йде на експорт в Китай і виявили,що їхня риба-проблем не має.Викликаний,норгами китайський посол був ознайомлений з даними аналізів і йому було запропоновано пошукати заразу на своїй території і не вмішувати порядне ім'я Норвегії у свої китайські шури-мури.Посол подзвонив в Китай,переказав побажання норгів і Китай швиденько виявив,що зараза була не в норвежській рибі,а на китайські роздільній дошці на території китайського ринку...Саме головне,що то що вийшло з Уханю і розлізлося по всьому світі,наглі комуністичні морди замічати не хочуть.
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20.06.2020 16:08
+15
китай конечно уроды: хто всра*ся? невістка!
устроили всему миру лок-даун, и теперь еще делают кого-то виноватым! просто скоты.
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20.06.2020 15:43
+15
Родом из Европы? Дебилы косоглазые! Бумеранг это называется!
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20.06.2020 15:44
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Может из раши ? Европа на границе Донбасса и раши заканчивается .
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20.06.2020 15:34 Відповісти
"От нашего стола - Вашему" (с).
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20.06.2020 15:35 Відповісти
Так Вам и надо)
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20.06.2020 15:35 Відповісти
Кому "вам" ? Путло тебя опять обманул .
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20.06.2020 15:39 Відповісти
етот вирус остановил все прогрессивные движи между странами. теперь России с Китаем не надо кого-то догонять, им достаточно милостиво разрешить соизволить
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20.06.2020 15:41 Відповісти
китай конечно уроды: хто всра*ся? невістка!
устроили всему миру лок-даун, и теперь еще делают кого-то виноватым! просто скоты.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Родом из Европы? Дебилы косоглазые! Бумеранг это называется!
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20.06.2020 15:44 Відповісти
Брешут как геббельс и насчет нового вируса и по поводу вспышки в Пекине.
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20.06.2020 15:44 Відповісти
комунякі в своєму репертуарі,брехати та вбивати людей їх кредо,забув ще захопити весь світ
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20.06.2020 16:16 Відповісти
А в Европу он как попал? Может французы летучих мышей начали жрать? хз
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20.06.2020 15:49 Відповісти
Ні. Просто порохоботи стали їсти сирих немитих зєлєбобіків )))
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20.06.2020 16:00 Відповісти
Вирус европейский, как гаварят китайсы, но обнаружили его почему-то на китайском рынке, как и первый вирус, где разное гавнищщеее продают
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20.06.2020 15:51 Відповісти
В районе введено состояние военного времени , а наших долбонов маски не заставишь носить. Берите пример с Китая.
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20.06.2020 16:01 Відповісти
Китаёзи зассали США обвинить, так решили стрелки перевести на старушку Европу, которая скоро от жира не будет видеть что у неё под носом делается? Даже не смешно. Вы там с эрефией в дёсна целуетесь, так шо не надо тут нам по ушам ездить, всё и так понятно.
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20.06.2020 16:07 Відповісти
Там така історія:Китай заявив,що проблеми в на ринку в Пекіні почалися через лосось,який вони завозять з Норвегії.Мол,зробивши аналізи тій мороженій рибі,було виявлено,що норвежський лосось є заражений корона вірусом,який передається від риби до людини,а потім від людини до людини.Норги,такого тикання пальцем в свою сторону не стерпіли,поробили аналізи своїй рибі,яка йде на експорт в Китай і виявили,що їхня риба-проблем не має.Викликаний,норгами китайський посол був ознайомлений з даними аналізів і йому було запропоновано пошукати заразу на своїй території і не вмішувати порядне ім'я Норвегії у свої китайські шури-мури.Посол подзвонив в Китай,переказав побажання норгів і Китай швиденько виявив,що зараза була не в норвежській рибі,а на китайські роздільній дошці на території китайського ринку...Саме головне,що то що вийшло з Уханю і розлізлося по всьому світі,наглі комуністичні морди замічати не хочуть.
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20.06.2020 16:08 Відповісти
Огидно читати ці китайські побрехеньки. Один раз вони вже пошили весь світ у дурні - заявили, що в Ухані був спалах від кажанів. Скільки потім не досліджували тих кажанів, ніхто вірус не виявив. Тепер вигадали чергову несінитницю.
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21.06.2020 14:30 Відповісти
Ну конечно из Европы.
Именно поэтому его обнаружили на прилавках базаров Пекина, а не в международных терминалах и в гостинницах.

В прошлый раз жрать больных летучих мышей тоже буржуины китацев заставили.
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20.06.2020 16:09 Відповісти
Очередная брехня наследников великого кормчего. Нет никакой новой вспышки. Пандемия в Китае не прекращалась.
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20.06.2020 16:12 Відповісти
Шо опять что-то на "ВЕКТОРЕ" в Новосибирске стряслось?
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20.06.2020 16:15 Відповісти
Это же и есть тот самый вирус из новосибирского Вектора.У китаяся не хватает наглости напрямую обвинить ********* ************* ,поэтому говорят о вирусе,как о европейском.
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20.06.2020 16:28 Відповісти
жабоеды прислали...для мышеедов
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20.06.2020 16:40 Відповісти
Ну а кто еще мог его завести? Не доктор Ли же,которая работала в институте Северной Каролины в 2014,где открыли кронавирус,и которому (институту) Обама срезал финансирование и запретил проводил исследования из за их опасности,вследствие чего доктор Ли переехала в лабораторию,построенную французами в Ухани!
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20.06.2020 16:52 Відповісти
Там товарищ обама ничего не запрещал. Просто, закончилась сама программа исследований. Она закончилась полным успехом - все заявленные цели были достигнуты, результаты опубликованы в специализированных изданиях и после этого программа исследований временно была закрыта. А в 2017 году был получен новый государственный грант на создание других вариантов гибридного смертоносного вируса и эта работа опять продолжилась. Но, чтобы создание гибридных смертоносных вирусов шло быстрее и "веселее", подобные гранты дали еще Австралийским и Китайским лабораториям. Им передали документацию, штаммы и деньги. Товарищ фаучи (главный инфекционист США) лично приезжал и инспектировал эти лаборатории. Ребята создавали гибридные смертоносные вирусы, против которых не существует лекарств и одновременно требовали выделить миллиарды долларов из бюджета на предотвращение смертоносных эпидемий. Как говорится - каждый зарабатывает, как может.
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20.06.2020 23:21 Відповісти
Жалюгідна спроба вузькооких відмазатися.
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20.06.2020 17:19 Відповісти
Сейчас прикомленные ляди из воз начнуть подгавкивать коммунистам
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21.06.2020 00:48 Відповісти
 
 