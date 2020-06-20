Новий спалах COVID-19 у Пекіні спричинив вірус родом із Європи, - Китай

Влада Китаю стверджує, що причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні став європейський штам вірусу.

Національний центр мікробіології Китаю оприлюднив дані дослідження, яке базується на геномі трьох зразків вірусу COVID-19 - двох людських і одному з навколишнього середовища. Зразки було зібрано 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Того дня (11 червня. - Ред.) у Пекіні було зафіксовано перший випадок COVID-19 за останні місяці. Відтоді кількість хворих вже збільшилась до 183", - йдеться в повідомленні.

Китай передав ці відомості до ВООЗ, зазначаючи, що саме європейський штам став причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні.

Цей штам відрізняється від тих, що зараз циркулюють у Європі. У ньому менше мутацій, а значить, він старший.

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За словами китайського епідеміолога Лю Цзюня, відстежити точний шлях потрапляння цього коронавірусу на ринок у Пекіні досить складно. Він, зокрема, міг перебувати в партії заморожених продуктів і разом із нею прибути з-за кордону. У замороженому стані він не міг еволюціонувати, тому у нього не відбувалися мутації.

Ринок, який став джерелом нового спалаху, наразі закрито, а в районі введено стан військового часу.

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