Каждый шестой субъект хозяйствования сейчас нарушает противоэпидемические нормы, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал придерживаться противоэпидемических правил безопасности и напомнил разработанные нормы для предотвращения распространения COVID-19.

Он отметил, что перед смягчением карантина проходили встречи с ассоциациями различных сфер экономики для общего наработки правил, соблюдение которых обезопасит людей от заражения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирования. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель - преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело. Но мы должны понять и соблюдать прописанные нормы", - подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, противоэпидемические рекомендации прописаны для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, торгово-развлекательных центров.

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Одно из ключевых правил: работники, которые приходят в эти учреждения, должны утром пройти термометрию. Посетителей на территорию магазина, торгово-развлекательного центра и т.д. должны допускать, исходя из нормы 1 человек на 10 квадратных метров.

"Эта норма прописана для того, чтобы можно было придерживаться социальной дистанции в размере 1,5 метра. Поэтому субъект хозяйствования, который допускает людей на территорию магазина, супермаркета, ТРЦ должен знать площадь этого здания и знать количество людей, которых он допускает внутрь", - подчеркнул главный санитарный врач.

Он также отметил, что находясь в помещении нужно надевать на лицо маску, которая обязательно должна прикрывать и нос. Ведь только такое ношение защитной маски позволяет предотвратить инфицирование других людей.

Кроме того, нельзя заходить в общественный транспорт, в пригородные электрички без маски. За этим должны следить перевозчики. Автоперевозчики не должны допускать в автобус людей больше, чем предусмотрено техническим паспортом для сидячих мест.

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"Эта норма прописана как одно из карантинных ограничений и на период действия карантина она также должна выполняться", - отметил замминистра.

В заведениях общественного питания, которые открыты для посещений внутри, должна придерживаться норма по размещению количества лиц за столом, должны быть обеспечены условия социального дистанцирования: люди за разными столиками должны находиться на расстоянии 1,5 метра. Меню должно быть одноразовым или подлежащим дезинфицирующей обработке.

В каждом из перечисленных заведений должны быть условия для проведения антисептической обработки рук.

"Мы должны запомнить три ключевые вещи, которые нужно обеспечить в каждом учреждении. В частности, без маски мы не входим внутрь здания, руки обработаны антисептическим средством, или должен быть доступ к проточной воде с мылом. А также нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.