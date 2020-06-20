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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Минздрав (4883) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Каждый шестой субъект хозяйствования сейчас нарушает противоэпидемические нормы, - Ляшко

Каждый шестой субъект хозяйствования сейчас нарушает противоэпидемические нормы, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал придерживаться противоэпидемических правил безопасности и напомнил разработанные нормы для предотвращения распространения COVID-19.

Он отметил, что перед смягчением карантина проходили встречи с ассоциациями различных сфер экономики для общего наработки правил, соблюдение которых обезопасит людей от заражения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирования. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель - преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело. Но мы должны понять и соблюдать прописанные нормы", - подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, противоэпидемические рекомендации прописаны для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, торгово-развлекательных центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина общественный транспорт проверяли более 2,5 тыс. раз, наложено штрафов на 2 млн грн, - Аваков

Одно из ключевых правил: работники, которые приходят в эти учреждения, должны утром пройти термометрию. Посетителей на территорию магазина, торгово-развлекательного центра и т.д. должны допускать, исходя из нормы 1 человек на 10 квадратных метров.

"Эта норма прописана для того, чтобы можно было придерживаться социальной дистанции в размере 1,5 метра. Поэтому субъект хозяйствования, который допускает людей на территорию магазина, супермаркета, ТРЦ должен знать площадь этого здания и знать количество людей, которых он допускает внутрь", - подчеркнул главный санитарный врач.

Он также отметил, что находясь в помещении нужно надевать на лицо маску, которая обязательно должна прикрывать и нос. Ведь только такое ношение защитной маски позволяет предотвратить инфицирование других людей.

Кроме того, нельзя заходить в общественный транспорт, в пригородные электрички без маски. За этим должны следить перевозчики. Автоперевозчики не должны допускать в автобус людей больше, чем предусмотрено техническим паспортом для сидячих мест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Эта норма прописана как одно из карантинных ограничений и на период действия карантина она также должна выполняться", - отметил замминистра.

В заведениях общественного питания, которые открыты для посещений внутри, должна придерживаться норма по размещению количества лиц за столом, должны быть обеспечены условия социального дистанцирования: люди за разными столиками должны находиться на расстоянии 1,5 метра. Меню должно быть одноразовым или подлежащим дезинфицирующей обработке.

В каждом из перечисленных заведений должны быть условия для проведения антисептической обработки рук.

"Мы должны запомнить три ключевые вещи, которые нужно обеспечить в каждом учреждении. В частности, без маски мы не входим внутрь здания, руки обработаны антисептическим средством, или должен быть доступ к проточной воде с мылом. А также нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Читайте также: Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко

Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине лабораторно подтверждены 35 825 случаев COVID-19. Из них выздоровели - 16406, летальные случаи - 994, остальные - лечатся. За сутки - 841 новый случай, что на 80 меньше, чем днем ранее.

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Топ комментарии
+12
Передайте клистерной трубке - шо украинцы давно положили на твой карантин.продолжай стращать своих вшей.пучеглазый
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20.06.2020 21:13
+7
Каждый шестой субъект хозяйствования сейчас нарушает противоэпидемические нормы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5481
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20.06.2020 21:19
+7
Людина, яка порушила власні вимоги, знову вимагає дотримання своїх вимог? Це якийсь абсурд!
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20.06.2020 21:24
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Звідки він все оце бере,де ж та логіка.В транспорті сидіння поруч -не захворієш,а в магазині вже щоб не захворіти треба 10м,в приміщенні в масці щоб не захворіти,в кафе -їдальні їсиш без маски.Щось такі норми нагадують марення та забаганки,а не чимось обгрунтовані вимоги.
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20.06.2020 21:32 Ответить
Начиная с тебя и президента
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20.06.2020 21:33 Ответить
пошёл курс на репрессии и запугивание. зе уверенно идёт по стопам януковича...
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20.06.2020 21:33 Ответить
Не устану постить и тыкать в морду лица Ляшкам Степановым эту фотку,значит вы это очень и очень а мы это чернь?Как насчет кафе которое нарушило правило приняв до вступление ослабления карантина ктому же в помещении а не на летней площадке и несоблюдения дистанции на это кафе наложили штраф от 34 000 до 170 000 грн и президента также оштрафовали?Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9396
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20.06.2020 21:35 Ответить
Так званого президента, ще ні. А от усіх інших - https://censor.net/comments/locate/3203301/019214e0-40b6-71af-919e-121a42000984.
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20.06.2020 23:56 Ответить
Ужоссс...)))
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20.06.2020 21:39 Ответить
Народ валить без масок. Коли їх почнете штрафувати?
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20.06.2020 21:42 Ответить
стаття 28 Конституції, яку поки що ніхто не відміняв, дозволяє будь-кому і будь-де не вдягати маску
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20.06.2020 21:53 Ответить
Російським ботам ніхто не дозволяв чіпати українську конституцію.
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20.06.2020 22:06 Ответить
то й не читай, виродок
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20.06.2020 22:15 Ответить
Виродок, це той, хто свідомо просуває шкідливі для суспільства тези.
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20.06.2020 22:32 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються подібним мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 22:35 Ответить
О, як тільки бачу завивання про американських мільярдерів, про Сороса, чи про псевдовіруси, відразу знаю точно, звідки вітер віє.
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20.06.2020 22:50 Ответить
https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html

так так
йди в дупу, свідок путєнського сліду
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20.06.2020 22:50 Ответить
Давайте, давайте. Ще мало понаписували.
Більйонери завжди стають багатше, незалежно від того, пандемія на дворі чи благовість.
Така властивість грошей. Де їх більше, там вони приростають швидше.
А те що навіть в штатах преса хворіє лівизною, мене не дивує. Ліві ідеї у світі мають більшу електоральну і взагалі комерційну базу. Носіям лівих поглядів легше продавати будь що, бо їх більше за чисельністю.
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20.06.2020 23:25 Ответить
а те, що за 2 місяці 300 мільйонів людей втратили свою роботу, прибутки, за допомогою яких вони забезпечують свої родини, то, звичайно, відбувається регулярно

давай, давай, захищай своїх панів
але не дивуйся, коли тебе разом зі шмигалем повісять на найближчій до Кабміну осиці
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20.06.2020 23:28 Ответить
https://www.corriere.it/salute/20_giugno_13/coronavirus-speranza-firma-accordo-400-milioni-dosi-vaccino-oxford-l-europa-58c8e7a4-ad77-11ea-84a7-c6d5b5b928b0.shtml?sfns= mo
З найбільшим фарм-гігантом компанією Астро-Зенека підписано угоду про купівлю в них 400 мільйонів доз вакцин.
Ви питаєте, для чого був потрібен весь цей цирк? Ось Вам відповідь:
400 000 000 доз х 50 євро в середньому за дозу = 20 000 000 000 євро! Ви не помилились: ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ЄВРО!
А тепер подумайте, як мінімум 10% отримають організатори всього цього спектаклю за фактом перерахування грошей платників податків на розрахунковий рахунок компанії, що здійснила продаж вакцини.
Тепер зрозуміло?
Власники фарм. компаній заробляють, поки хтось в коронавірус вірить))
І це при тому, що вакцина ще тільки на стадії розробки. А італійський міністр охорони здоров'я (ПОЛІТОЛОГ за освітою !!!) вже повідомляє про обов'язкову необхідність закупівлі вакцини, «адже Італія так постраждала від пандемії», - повідомляється в статті італійської преси.
Такі ось справи ... ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ. І це тільки початок.
Далі: нас на планеті Майже 8 мільярдів людей. Головний "контролер" виробництва вакцини, Гейтс, заявив, що вколоти треба кожного.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
За ним це повторюють вже інші посадовці та члени світових урядів.
Помножимо цю цифру на 50 євро (в середньому) отримуємо чотириста МІЛЬЯРДІВ ЄВРО.
За ці гроші - нас і закрили всіх по домівках.
ТЕПЕР ВСЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО?
До речі, ВООЗ лише в березні цього року отримала від фонду "Гейтсів" майже 11 мільйонів доларів. Ось така ціна оголошення "пандемії". А загалом за весь час близько 4 мільярдів доларів.
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
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20.06.2020 23:28 Ответить
розкажи, як це добре і правильно
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20.06.2020 23:28 Ответить
В Конституції не можуть прописати абсолютно все. Для цього є додаткові закони. Легковажити в часи епідемії можуть лише безмізкі особини.
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20.06.2020 22:31 Ответить
Ви душ не приймайте, бо можна підковзнутись у ванні та вдаритись насмерть головою
в мене так сусід вмер
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто митися, не визнаючи проблему
а ще й не їжте, бо один знайомий вдавився та помер, коли їв суп
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто їсти, не берегтися, наражаючи себе на небезпеку
а ще не виходьте на вулицю, бо брата чотириюродної тітки собака загризла, коли він вийшов
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто виходити, применшуючи загрозу

і нарешті бійтесь вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, сидіть вдома ще кілька років, під ліжком, в скафандрі, але не втягуйте в цю істерію нормальних людей
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20.06.2020 22:37 Ответить
Ви нормальний ? В якому місці ?
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20.06.2020 22:49 Ответить
це Ви, очевидно, не здатні адекватно оцінювати ризики певних загроз
бійтеся усього, бо від усього можна вмерти
але все одно помрете від бездіяльності
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20.06.2020 22:51 Ответить
Певно, не лише я. А ще і керівництво всіх європейських країн, штатів, Австралії, тощо. У ви в компанії відсталих та сміливих. Вітаю.
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20.06.2020 22:58 Ответить
Ви так вірите політикам? вірите, що вони піклуються про життя людей?
дивно ,а чому ці політики ніяк не обмежать виробництво тютюну та алкоголю, від яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей, це чверть від усіх смертей
дитяча, дурна наївність
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20.06.2020 23:01 Ответить
Не обмежать, бо їх неможливо обмежити. Штати вже колись намагались.
Та і справа це добровільна. Лихоманка тютюнопаління та алкоголевживання мене ніяк не зачіпає. Вірус інша річ.
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21.06.2020 09:37 Ответить
номерний яковлев справжній клієнт СБУ! Ти бач, як старається - і маски не носіть, і кашляйте один на одного, і дорогу на червоний переходьте, нічого страшного, це все американські мільярдери винні. як добре, що браття ватні козломорді про нас піклуються!
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20.06.2020 22:55 Ответить
10 червня відвідував СБУ, щось ніхто до мене ніяких претензій не мав
тож свої вологі фантазії залиш при собі
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20.06.2020 22:57 Ответить
тобі до моїх фантазій ще дуже далеко. а те, що ти провокатор це я тобі в очі кажу
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20.06.2020 23:08 Ответить
те, що ти кажеш, не є істиною в першій інстанції, може ти з психлікарні втікла, однієї з тих, що 1 квітня закрили
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20.06.2020 23:19 Ответить
до речі, СБУ вже розслідує перевищення Кабміном своїх повноважень при "затвердженні постанови про карантин"
дуже скоро буде ДУЖЕ весело усім шмигалям, ляшкам, степановим
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20.06.2020 23:23 Ответить
Суд в Хмельницьку наклав адміністративне стягнення на всю братію, що порушила карантин і серед них на Ляшка з Єрмаком. Суд обійшов Зеленського, оскільки не з'ясував, чи має він повноваження накладати адміністративне стягнення на особу, що займає посаду Президента України. І звернувся з чим питанням до Верховного Суду.
Але зневага зеленої шайки до власних рішень вже нанесла шкоди суспільній свідомості.
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20.06.2020 22:11 Ответить
Тільки =завдала=.
Без образ.
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20.06.2020 22:14 Ответить
Хоч щось.
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20.06.2020 22:22 Ответить
Безвідповідальність зеленського...вона у всьому.
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20.06.2020 22:24 Ответить
Не безвідповідальність. А свідоме нехтування законами.
Це почалось з того, що кандидат Зеленський відмовився виконати норму закону про проведення дебатів у спосіб, обумовлений законом. І відразу після того порушив закон, продемострувавши пресі власний бюлетень.
Але то виявились не квіточки, а тільки паростки.
якщо Верховний суд прийме позитивне рішення, воно стане прецедентним. Тоді з'явиться спосіб застосовувати до так званого президента численні судові санкції.
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20.06.2020 22:42 Ответить
Для нього закон не писаний. На хвилі рейтингу міг дозволити собі все.
Але все з часом закінчується.
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20.06.2020 22:48 Ответить
Я саме про це. Якщо ця шайка буде намагатись уникнути адміністративного судового рішення, з часом воно стане кримінальним. І там не буде підстав сховатись за мотивування про політичні переслідування.
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20.06.2020 22:52 Ответить
Це ж чудово. Воно саме риє собі яму.
Бо дурне.
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20.06.2020 22:54 Ответить
Закройте хотя бы увеселительные заведения и массовые перемещения между регионами, а то все пооткрывали, потом удивляются, что заболеваемость растет. Если сейчас не принимать меры, то их все равно придется предпринять в скором времени, только ситуация и последствия будут намного хуже.
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20.06.2020 21:43 Ответить
страшно? сиди вдома в скафандрі під ліжком
нормальних людей в свою істерію не втягуй
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20.06.2020 21:49 Ответить
А не сильно ли ты грозный? Не все люди эгоисты как ты.
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20.06.2020 22:28 Ответить
повір мені, якби цей вірус був хоча б на 1% такий страшний, як іспанка, я б поводив себе по-іншому
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20.06.2020 22:38 Ответить
Завидую твоей непоколебимой уверенности. Ты наверное опытный врач-эпидемиолог.
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20.06.2020 22:40 Ответить
ні, я просто цікавлюся точкою зору вчених, а не політиків, що брешуть та заробляють на епідемії, зокрема масках, ліках, апаратах швл, вакцинах тощо
і тобі рекомендую ознайомитись
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
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20.06.2020 22:42 Ответить
Достатньо побачити серед впливових авторів цього сайту Джуліана Асанджа та ще кількох його поплічників, щоб зрозуміти, що ця так звана незалежна група зрозла з вікілікс. Якщо не є взагалі її філіалом. Де неодноразово були зафіксовані фейкові зливи московських дез.
Вже була думка пошукати, звідкіля береться ця тенденційна інформація, як воно само відкрилось у чудовий спосіб. Хоча, мабуть, там стирчить ще якийсь кацапомовний ніс. Сподіваюсь, з'ясування цього полегшить спосіб запроторити вас звідси.
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20.06.2020 23:15 Ответить
цей сайт нічим не відрізняється, наприклад. від вікіпедії
там зібрано факти, дослідження, точки зору вчених, по кожному факту є окреме посилання

але ти, звичайно, будеш доводити, що треба слухати всесвітньо відомого вірусолога Віталія кличка
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20.06.2020 23:20 Ответить
Натянутая на лицо маска препятствует инфицированию других людей ? Так а если я здоров с каких делов я должен напяливать на лицо тряпку? Давай тебя кастрируем у тебя же член болтается вдруг он набубнявиет и ты кого то изнасилуешь? Это так по вашей логике. Что за клоунада такая
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20.06.2020 21:45 Ответить
Зондирование послушности стада!
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20.06.2020 21:50 Ответить
Маска предохраняет вас от штрафа. И всё. (с)
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20.06.2020 21:52 Ответить
Откуда данные? Их выполняет для показухи возможно 000,3 %.Контроля нет не за чем, везде зеленые обещалки и вранье.После личного примера припрезедента вместе с тобой,что вы можете требовать?
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20.06.2020 21:54 Ответить
Для того, чтоб граждане Украины придерживались карантина государство должно обеспечивать своих граждан масками и деньгами, как это делается в цивилизованном мире. Не можете это сделать, тогда куда деваются 65 млрд. грв. выделенные из бюджета. Вы даже штрафовать не имеете права, т.к. согласно ст.8 "Закона о защите населения от инфекций" вы ничего не сделали.
Поэтому последние ваши почитатели вас уже не почитают, они вас ненавидят. ЗЕ-команда, вы ещё ничего не поняли? Двоечники, плохо учили историю, да и все остальные науки.
В Украине революционная ситуация и довели до этого вы. Одни не могут, другие не хотят, а рейтинг ваш уже на ноле и ещё не осень, когда у украинцев обычно обострение чувств к несправедливости.
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20.06.2020 21:56 Ответить
Ни к чему не призываю, но как же плять эти никчемы надоели!
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20.06.2020 22:00 Ответить
Не знаю, чи ЦН подасть новину: це від учора відомо.
https://ca.yahoo.com/news/officials-probe-arrival-500-puppies-111847911.html

Officials probe arrival of 500 puppies, 38 of them dead, aboard flight from Ukraine
http://www.cbc.ca/ Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3719 CBC 7 hours ago

The Canadian Food Inspection Agency is investigating after the gruesome discovery of dozens of dead and dying dogs aboard a recent flight from Ukraine.
The CFIA confirms that a Ukranian International Airlines flight arrived at Toronto's Pearson International Airport from Kyiv last Saturday with approximately 500 French bulldog puppies on board, dozens of them dead and dozens more dehydrated and seriously ill.
"Upon inspection, it was found that 38 were dead on arrival," a spokesperson wrote in a statement.
"CFIA officials are currently investigating the circumstances surrounding this incident and will determine next steps once the investigation is complete."
Abby Lorenzen, a professional show dog handler, who happened to be at the cargo area of the Toronto airport to pick up a different animal described the scene as a "horror show."
"It was just a nightmare," Lorenzen told CBC News.
"Canada and the federal government need to change the laws on the importation of these puppies," she said....
Хто хоче більше деталей - повний текст за посиланням.
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20.06.2020 22:08 Ответить
И придумать же такое надо было - социальная дистанция? Ну такие мрази как это Ляшко и так по жизни эту норму перевыполняют. Только вот мы не в зоопарке Ляшко и свои рекомендации оставь своим животным
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20.06.2020 22:14 Ответить
https://sobor.com.ua/news/amerikanski-likari-zvernulisya-do-prezidenta

Асоціація лікарів, яка об'єднує 600 американських передових працівників охорони здоров'я, звернулися з листом до Президента Трампа, з попередженням про згубні наслідки карантину. У цьому листі вони попередили Президента про те, що мільйони американців опинились відрізаними від кваліфікованої медичної допомоги.
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20.06.2020 22:21 Ответить
Сегодня ходил по городу по магазинам .В масках ходят каждый 20 человек и то в виде синей бороды -из за боязни штрафа ..Люди перестали боятся того чего нет .В такую духоту носить маску просто западло, -это унижает человеческое достоинство .А зеленокожие мрази и дальше пытаются загнать людей в скафандры, и это здоровых людей?Всё время опрашиваю знакомых о короновирусе, -о нем слышали только по зомбоящику .Вокруг все люди здоровы -больных этим лжевирусом не найти .Так зачем нас столько времени держали в заперти .Кто ответит за это враньё ?.Похоже зеленокожие мрази используют этот лжевирус ,чтобы осенью не проводить выборы ,и опять провернуть самоизоляцию .Под видом любви к народу имеем прожиточный минимум-2000грн .А пенсию 1545грн получают 5 миллионов пенсионеров -как они выживают?Вот где она ярко выражена любовь к народу .Частная собственность священна для кого?Для того у кого её отжали?
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20.06.2020 22:21 Ответить
Людям которым насрать на свою страну и собственное здоровье сначала выбирают зедерьмо, а потом плюют на карантин.
И если родители не дали этим людям ума то уже никто им не поможет.
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20.06.2020 22:27 Ответить
Я плюю на карантин, потому что я не выбирал зедерьмо. Если бы власть относилась ко мне как относится власть к людям в Германии или Швеции, я соблюдал бы карантин. Но зебильная власть Украины издевается над людьми, поэтому я демонстративно не выполняю её указания.
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20.06.2020 22:44 Ответить
И если родители не дали этим людям ума то уже никто им не поможет.
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20.06.2020 22:46 Ответить
А коли прийде зима та настануть морози, нізащо не вдягай шапку та на зло мамі відморозь собі вуха.
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21.06.2020 03:33 Ответить
Ти дурне.
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21.06.2020 11:47 Ответить
Ти хворе.
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21.06.2020 12:09 Ответить
В общем, как и веЗЕде: для своих - всё, а для народа - Закон
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20.06.2020 22:39 Ответить
С тебя начнем Ляшко, сначала заплати официальный штраф 17 тыс.грв. Не заплатишь? Не обессудь тогда, все поступят также. Да ещё, три маски в день каждому гражданину Украины и средняя зарплата для выполнения условий карантина. 65 млрд.грв. От не для ваших хотелок выделено из бюджета для борьбы с корона вирусом. И еще не надо шутить с разъяренным народом, это может быть очень опасно.
Не верите, читайте историю, панове двоечники.
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20.06.2020 23:03 Ответить
а может проблема в этих старых заскорузлых совковых нормах, которые нельзя не нарушать если работаешь по-современному?
Помню я славные времена СЭС, когда проверяющие могли найти "нарушения" в 100% проверяемых предприятий.
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20.06.2020 23:54 Ответить
Порушують ті - хто не хворів, а ті хто перехворів зараз з оскладненнями, дірками у легенях та в передінфарктному стані лежать у лікарні. Бережіть себе та не слухайте кацапських тролів, які тут відпрацьовують кремлівські методички.
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20.06.2020 23:59 Ответить
Я не кацапський троль, і я проти зебільного карантиеу.
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21.06.2020 01:26 Ответить
Хороший хлопчик!
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21.06.2020 03:23 Ответить
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