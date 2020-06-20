Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав дотримуватись протиепідемічних правил безпеки та нагадав розроблені норми для запобігання поширення COVID-19.

Він зазначив, що перед пом’якшенням карантинних обмежень відбувалися зустрічі з асоціаціями різних сфер економіки для спільного напрацювання правил, дотримання яких убезпечить людей від зараження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На жаль, сьогодні кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування. Є порушення й в транспорті. Ми повинні розуміти, що наша спільна мета - подолати епідемію коронавірусної хвороби. Ніхто не зацікавлений в продовженні карантину. Нам всім тяжко. Але ми повинні зрозуміти і дотримуватись прописаних норм", - наголосив Віктор Ляшко.

За його словами, протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, торгово-розважальних центрів.

Одне з ключових правил: працівники, які приходять до цих закладів, повинні зранку пройти термометрію. Відвідувачів на територію магазину, торгово-розважального центру тощо повинні допускати, виходячи з норми 1 людина на 10 метрів квадратних.

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"Ця норма прописана для того, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції в розмірі 1,5 метра. Тому суб’єкт господарювання, який допускає людей на територію магазину, супермаркету, ТРЦ повинен знати площу цієї будівлі і знати кількість людей, яких він допускає всередину", - підкреслив головний санітарний лікар.

Він також наголосив, що перебуваючи в будівлі громадського приміщення потрібно одягати на обличчя маску, яка обов’язково має прикривати і ніс. Адже тільки таке носіння захисної маски дозволяє запобігти інфікуванню інших людей.

Крім того, не можна заходити в громадський транспорт, в приміські електрички без маски на обличчі. За цим повинні слідкувати перевізники. Автоперевізники не повинні допускати в автобус людей більше, ніж передбачено технічним паспортом для сидячих місць.

"Ця норма прописана, як одне з карантинних обмежень і на період дії карантину вона також повинна виконуватись", - зазначив заступник Міністра.

В закладах громадського харчування, які відкриті для відвідувань всередині закладу, повинна дотримуватись норма щодо розміщення кількості осіб за одним столом, мають бути забезпеченні умови соціального дистанціювання: люди за різними столиками мають знаходитися на відстані 1,5 метра. Меню повинно бути одноразовим, або таким що підлягає дезінфікуючій обробці.

В кожному з перелічених закладів повинні бути умови для проведення антисептичної обробки рук.

"Ми повинні запам’ятати три ключові речі, які потрібно забезпечити в кожному закладі. Зокрема, без маски ми не входимо всередину будівлі, руки оброблені антисептичним засобом, або має бути доступ до проточної воді з милом. А також потрібно дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метри", - наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.