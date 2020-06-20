Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко
Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав дотримуватись протиепідемічних правил безпеки та нагадав розроблені норми для запобігання поширення COVID-19.
Він зазначив, що перед пом’якшенням карантинних обмежень відбувалися зустрічі з асоціаціями різних сфер економіки для спільного напрацювання правил, дотримання яких убезпечить людей від зараження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"На жаль, сьогодні кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування. Є порушення й в транспорті. Ми повинні розуміти, що наша спільна мета - подолати епідемію коронавірусної хвороби. Ніхто не зацікавлений в продовженні карантину. Нам всім тяжко. Але ми повинні зрозуміти і дотримуватись прописаних норм", - наголосив Віктор Ляшко.
За його словами, протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, торгово-розважальних центрів.
Одне з ключових правил: працівники, які приходять до цих закладів, повинні зранку пройти термометрію. Відвідувачів на територію магазину, торгово-розважального центру тощо повинні допускати, виходячи з норми 1 людина на 10 метрів квадратних.
"Ця норма прописана для того, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції в розмірі 1,5 метра. Тому суб’єкт господарювання, який допускає людей на територію магазину, супермаркету, ТРЦ повинен знати площу цієї будівлі і знати кількість людей, яких він допускає всередину", - підкреслив головний санітарний лікар.
Він також наголосив, що перебуваючи в будівлі громадського приміщення потрібно одягати на обличчя маску, яка обов’язково має прикривати і ніс. Адже тільки таке носіння захисної маски дозволяє запобігти інфікуванню інших людей.
Крім того, не можна заходити в громадський транспорт, в приміські електрички без маски на обличчі. За цим повинні слідкувати перевізники. Автоперевізники не повинні допускати в автобус людей більше, ніж передбачено технічним паспортом для сидячих місць.
"Ця норма прописана, як одне з карантинних обмежень і на період дії карантину вона також повинна виконуватись", - зазначив заступник Міністра.
В закладах громадського харчування, які відкриті для відвідувань всередині закладу, повинна дотримуватись норма щодо розміщення кількості осіб за одним столом, мають бути забезпеченні умови соціального дистанціювання: люди за різними столиками мають знаходитися на відстані 1,5 метра. Меню повинно бути одноразовим, або таким що підлягає дезінфікуючій обробці.
В кожному з перелічених закладів повинні бути умови для проведення антисептичної обробки рук.
"Ми повинні запам’ятати три ключові речі, які потрібно забезпечити в кожному закладі. Зокрема, без маски ми не входимо всередину будівлі, руки оброблені антисептичним засобом, або має бути доступ до проточної воді з милом. А також потрібно дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метри", - наголосив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.
Будь ласка, зачекайте...
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються подібним мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
так так
йди в дупу, свідок путєнського сліду
Більйонери завжди стають багатше, незалежно від того, пандемія на дворі чи благовість.
Така властивість грошей. Де їх більше, там вони приростають швидше.
А те що навіть в штатах преса хворіє лівизною, мене не дивує. Ліві ідеї у світі мають більшу електоральну і взагалі комерційну базу. Носіям лівих поглядів легше продавати будь що, бо їх більше за чисельністю.
давай, давай, захищай своїх панів
але не дивуйся, коли тебе разом зі шмигалем повісять на найближчій до Кабміну осиці
З найбільшим фарм-гігантом компанією Астро-Зенека підписано угоду про купівлю в них 400 мільйонів доз вакцин.
Ви питаєте, для чого був потрібен весь цей цирк? Ось Вам відповідь:
400 000 000 доз х 50 євро в середньому за дозу = 20 000 000 000 євро! Ви не помилились: ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ЄВРО!
А тепер подумайте, як мінімум 10% отримають організатори всього цього спектаклю за фактом перерахування грошей платників податків на розрахунковий рахунок компанії, що здійснила продаж вакцини.
Тепер зрозуміло?
Власники фарм. компаній заробляють, поки хтось в коронавірус вірить))
І це при тому, що вакцина ще тільки на стадії розробки. А італійський міністр охорони здоров'я (ПОЛІТОЛОГ за освітою !!!) вже повідомляє про обов'язкову необхідність закупівлі вакцини, «адже Італія так постраждала від пандемії», - повідомляється в статті італійської преси.
Такі ось справи ... ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ. І це тільки початок.
Далі: нас на планеті Майже 8 мільярдів людей. Головний "контролер" виробництва вакцини, Гейтс, заявив, що вколоти треба кожного.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
За ним це повторюють вже інші посадовці та члени світових урядів.
Помножимо цю цифру на 50 євро (в середньому) отримуємо чотириста МІЛЬЯРДІВ ЄВРО.
За ці гроші - нас і закрили всіх по домівках.
ТЕПЕР ВСЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО?
До речі, ВООЗ лише в березні цього року отримала від фонду "Гейтсів" майже 11 мільйонів доларів. Ось така ціна оголошення "пандемії". А загалом за весь час близько 4 мільярдів доларів.
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
в мене так сусід вмер
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто митися, не визнаючи проблему
а ще й не їжте, бо один знайомий вдавився та помер, коли їв суп
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто їсти, не берегтися, наражаючи себе на небезпеку
а ще не виходьте на вулицю, бо брата чотириюродної тітки собака загризла, коли він вийшов
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто виходити, применшуючи загрозу
і нарешті бійтесь вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, сидіть вдома ще кілька років, під ліжком, в скафандрі, але не втягуйте в цю істерію нормальних людей
бійтеся усього, бо від усього можна вмерти
але все одно помрете від бездіяльності
дивно ,а чому ці політики ніяк не обмежать виробництво тютюну та алкоголю, від яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей, це чверть від усіх смертей
дитяча, дурна наївність
Та і справа це добровільна. Лихоманка тютюнопаління та алкоголевживання мене ніяк не зачіпає. Вірус інша річ.
тож свої вологі фантазії залиш при собі
дуже скоро буде ДУЖЕ весело усім шмигалям, ляшкам, степановим
Але зневага зеленої шайки до власних рішень вже нанесла шкоди суспільній свідомості.
Без образ.
Це почалось з того, що кандидат Зеленський відмовився виконати норму закону про проведення дебатів у спосіб, обумовлений законом. І відразу після того порушив закон, продемострувавши пресі власний бюлетень.
Але то виявились не квіточки, а тільки паростки.
якщо Верховний суд прийме позитивне рішення, воно стане прецедентним. Тоді з'явиться спосіб застосовувати до так званого президента численні судові санкції.
Але все з часом закінчується.
Бо дурне.
нормальних людей в свою істерію не втягуй
і тобі рекомендую ознайомитись
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
Вже була думка пошукати, звідкіля береться ця тенденційна інформація, як воно само відкрилось у чудовий спосіб. Хоча, мабуть, там стирчить ще якийсь кацапомовний ніс. Сподіваюсь, з'ясування цього полегшить спосіб запроторити вас звідси.
там зібрано факти, дослідження, точки зору вчених, по кожному факту є окреме посилання
але ти, звичайно, будеш доводити, що треба слухати всесвітньо відомого вірусолога Віталія кличка
Поэтому последние ваши почитатели вас уже не почитают, они вас ненавидят. ЗЕ-команда, вы ещё ничего не поняли? Двоечники, плохо учили историю, да и все остальные науки.
В Украине революционная ситуация и довели до этого вы. Одни не могут, другие не хотят, а рейтинг ваш уже на ноле и ещё не осень, когда у украинцев обычно обострение чувств к несправедливости.
https://ca.yahoo.com/news/officials-probe-arrival-500-puppies-111847911.html
Officials probe arrival of 500 puppies, 38 of them dead, aboard flight from Ukraine
http://www.cbc.ca/ CBC 7 hours ago
The Canadian Food Inspection Agency is investigating after the gruesome discovery of dozens of dead and dying dogs aboard a recent flight from Ukraine.
The CFIA confirms that a Ukranian International Airlines flight arrived at Toronto's Pearson International Airport from Kyiv last Saturday with approximately 500 French bulldog puppies on board, dozens of them dead and dozens more dehydrated and seriously ill.
"Upon inspection, it was found that 38 were dead on arrival," a spokesperson wrote in a statement.
"CFIA officials are currently investigating the circumstances surrounding this incident and will determine next steps once the investigation is complete."
Abby Lorenzen, a professional show dog handler, who happened to be at the cargo area of the Toronto airport to pick up a different animal described the scene as a "horror show."
"It was just a nightmare," Lorenzen told CBC News.
"Canada and the federal government need to change the laws on the importation of these puppies," she said....
Хто хоче більше деталей - повний текст за посиланням.
Асоціація лікарів, яка об'єднує 600 американських передових працівників охорони здоров'я, звернулися з листом до Президента Трампа, з попередженням про згубні наслідки карантину. У цьому листі вони попередили Президента про те, що мільйони американців опинились відрізаними від кваліфікованої медичної допомоги.
И если родители не дали этим людям ума то уже никто им не поможет.
Не верите, читайте историю, панове двоечники.
Помню я славные времена СЭС, когда проверяющие могли найти "нарушения" в 100% проверяемых предприятий.