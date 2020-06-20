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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) МОЗ (5362) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко

Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав дотримуватись протиепідемічних правил безпеки та нагадав розроблені норми для запобігання поширення COVID-19.

Він зазначив, що перед пом’якшенням карантинних обмежень відбувалися зустрічі з асоціаціями різних сфер економіки для спільного напрацювання правил, дотримання яких убезпечить людей від зараження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На жаль, сьогодні кожен шостий суб’єкт господарювання порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування. Є порушення й в транспорті. Ми повинні розуміти, що наша спільна мета - подолати епідемію коронавірусної хвороби. Ніхто не зацікавлений в продовженні карантину. Нам всім тяжко. Але ми повинні зрозуміти і дотримуватись прописаних норм", - наголосив Віктор Ляшко.

За його словами, протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, торгово-розважальних центрів.

Одне з ключових правил: працівники, які приходять до цих закладів, повинні зранку пройти термометрію. Відвідувачів на територію магазину, торгово-розважального центру тощо повинні допускати, виходячи з норми 1 людина на 10 метрів квадратних.

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"Ця норма прописана для того, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції в розмірі 1,5 метра. Тому суб’єкт господарювання, який допускає людей на територію магазину, супермаркету, ТРЦ повинен знати площу цієї будівлі і знати кількість людей, яких він допускає всередину", - підкреслив головний санітарний лікар.

Він також наголосив, що перебуваючи в будівлі громадського приміщення потрібно одягати на обличчя маску, яка обов’язково має прикривати і ніс. Адже тільки таке носіння захисної маски дозволяє запобігти інфікуванню інших людей.

Крім того, не можна заходити в громадський транспорт, в приміські електрички без маски на обличчі. За цим повинні слідкувати перевізники. Автоперевізники не повинні допускати в автобус людей більше, ніж передбачено технічним паспортом для сидячих місць.

"Ця норма прописана, як одне з карантинних обмежень і на період дії карантину вона також повинна виконуватись", - зазначив заступник Міністра.

В закладах громадського харчування, які відкриті для відвідувань всередині закладу, повинна дотримуватись норма щодо розміщення кількості осіб за одним столом, мають бути забезпеченні умови соціального дистанціювання: люди за різними столиками мають знаходитися на відстані 1,5 метра. Меню повинно бути одноразовим, або таким що підлягає дезінфікуючій обробці.

В кожному з перелічених закладів повинні бути умови для проведення антисептичної обробки рук.

"Ми повинні запам’ятати три ключові речі, які потрібно забезпечити в кожному закладі. Зокрема, без маски ми не входимо всередину будівлі, руки оброблені антисептичним засобом, або має бути доступ до проточної воді з милом. А також потрібно дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метри", - наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.
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Топ коментарі
+12
Передайте клистерной трубке - шо украинцы давно положили на твой карантин.продолжай стращать своих вшей.пучеглазый
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20.06.2020 21:13
+7
Каждый шестой субъект хозяйствования сейчас нарушает противоэпидемические нормы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5481
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20.06.2020 21:19
+7
Людина, яка порушила власні вимоги, знову вимагає дотримання своїх вимог? Це якийсь абсурд!
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20.06.2020 21:24
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Звідки він все оце бере,де ж та логіка.В транспорті сидіння поруч -не захворієш,а в магазині вже щоб не захворіти треба 10м,в приміщенні в масці щоб не захворіти,в кафе -їдальні їсиш без маски.Щось такі норми нагадують марення та забаганки,а не чимось обгрунтовані вимоги.
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20.06.2020 21:32 Відповісти
Начиная с тебя и президента
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20.06.2020 21:33 Відповісти
пошёл курс на репрессии и запугивание. зе уверенно идёт по стопам януковича...
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20.06.2020 21:33 Відповісти
Не устану постить и тыкать в морду лица Ляшкам Степановым эту фотку,значит вы это очень и очень а мы это чернь?Как насчет кафе которое нарушило правило приняв до вступление ослабления карантина ктому же в помещении а не на летней площадке и несоблюдения дистанции на это кафе наложили штраф от 34 000 до 170 000 грн и президента также оштрафовали?Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9396
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20.06.2020 21:35 Відповісти
Так званого президента, ще ні. А от усіх інших - https://censor.net/comments/locate/3203301/019214e0-40b6-71af-919e-121a42000984.
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20.06.2020 23:56 Відповісти
Ужоссс...)))
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20.06.2020 21:39 Відповісти
Народ валить без масок. Коли їх почнете штрафувати?
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20.06.2020 21:42 Відповісти
стаття 28 Конституції, яку поки що ніхто не відміняв, дозволяє будь-кому і будь-де не вдягати маску
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20.06.2020 21:53 Відповісти
Російським ботам ніхто не дозволяв чіпати українську конституцію.
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20.06.2020 22:06 Відповісти
то й не читай, виродок
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20.06.2020 22:15 Відповісти
Виродок, це той, хто свідомо просуває шкідливі для суспільства тези.
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20.06.2020 22:32 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів... і стрижуть баранів далі!
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються подібним мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 22:35 Відповісти
О, як тільки бачу завивання про американських мільярдерів, про Сороса, чи про псевдовіруси, відразу знаю точно, звідки вітер віє.
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20.06.2020 22:50 Відповісти
https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html

так так
йди в дупу, свідок путєнського сліду
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20.06.2020 22:50 Відповісти
Давайте, давайте. Ще мало понаписували.
Більйонери завжди стають багатше, незалежно від того, пандемія на дворі чи благовість.
Така властивість грошей. Де їх більше, там вони приростають швидше.
А те що навіть в штатах преса хворіє лівизною, мене не дивує. Ліві ідеї у світі мають більшу електоральну і взагалі комерційну базу. Носіям лівих поглядів легше продавати будь що, бо їх більше за чисельністю.
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20.06.2020 23:25 Відповісти
а те, що за 2 місяці 300 мільйонів людей втратили свою роботу, прибутки, за допомогою яких вони забезпечують свої родини, то, звичайно, відбувається регулярно

давай, давай, захищай своїх панів
але не дивуйся, коли тебе разом зі шмигалем повісять на найближчій до Кабміну осиці
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20.06.2020 23:28 Відповісти
https://www.corriere.it/salute/20_giugno_13/coronavirus-speranza-firma-accordo-400-milioni-dosi-vaccino-oxford-l-europa-58c8e7a4-ad77-11ea-84a7-c6d5b5b928b0.shtml?sfns= mo
З найбільшим фарм-гігантом компанією Астро-Зенека підписано угоду про купівлю в них 400 мільйонів доз вакцин.
Ви питаєте, для чого був потрібен весь цей цирк? Ось Вам відповідь:
400 000 000 доз х 50 євро в середньому за дозу = 20 000 000 000 євро! Ви не помилились: ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ ЄВРО!
А тепер подумайте, як мінімум 10% отримають організатори всього цього спектаклю за фактом перерахування грошей платників податків на розрахунковий рахунок компанії, що здійснила продаж вакцини.
Тепер зрозуміло?
Власники фарм. компаній заробляють, поки хтось в коронавірус вірить))
І це при тому, що вакцина ще тільки на стадії розробки. А італійський міністр охорони здоров'я (ПОЛІТОЛОГ за освітою !!!) вже повідомляє про обов'язкову необхідність закупівлі вакцини, «адже Італія так постраждала від пандемії», - повідомляється в статті італійської преси.
Такі ось справи ... ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЯРДІВ. І це тільки початок.
Далі: нас на планеті Майже 8 мільярдів людей. Головний "контролер" виробництва вакцини, Гейтс, заявив, що вколоти треба кожного.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
За ним це повторюють вже інші посадовці та члени світових урядів.
Помножимо цю цифру на 50 євро (в середньому) отримуємо чотириста МІЛЬЯРДІВ ЄВРО.
За ці гроші - нас і закрили всіх по домівках.
ТЕПЕР ВСЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО?
До речі, ВООЗ лише в березні цього року отримала від фонду "Гейтсів" майже 11 мільйонів доларів. Ось така ціна оголошення "пандемії". А загалом за весь час близько 4 мільярдів доларів.
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
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20.06.2020 23:28 Відповісти
розкажи, як це добре і правильно
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20.06.2020 23:28 Відповісти
В Конституції не можуть прописати абсолютно все. Для цього є додаткові закони. Легковажити в часи епідемії можуть лише безмізкі особини.
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20.06.2020 22:31 Відповісти
Ви душ не приймайте, бо можна підковзнутись у ванні та вдаритись насмерть головою
в мене так сусід вмер
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто митися, не визнаючи проблему
а ще й не їжте, бо один знайомий вдавився та помер, коли їв суп
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто їсти, не берегтися, наражаючи себе на небезпеку
а ще не виходьте на вулицю, бо брата чотириюродної тітки собака загризла, коли він вийшов
поки самі з цим не зіштовхнетесь та не зрозумієте, будете вперто виходити, применшуючи загрозу

і нарешті бійтесь вірусу, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, сидіть вдома ще кілька років, під ліжком, в скафандрі, але не втягуйте в цю істерію нормальних людей
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20.06.2020 22:37 Відповісти
Ви нормальний ? В якому місці ?
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20.06.2020 22:49 Відповісти
це Ви, очевидно, не здатні адекватно оцінювати ризики певних загроз
бійтеся усього, бо від усього можна вмерти
але все одно помрете від бездіяльності
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20.06.2020 22:51 Відповісти
Певно, не лише я. А ще і керівництво всіх європейських країн, штатів, Австралії, тощо. У ви в компанії відсталих та сміливих. Вітаю.
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20.06.2020 22:58 Відповісти
Ви так вірите політикам? вірите, що вони піклуються про життя людей?
дивно ,а чому ці політики ніяк не обмежать виробництво тютюну та алкоголю, від яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей, це чверть від усіх смертей
дитяча, дурна наївність
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20.06.2020 23:01 Відповісти
Не обмежать, бо їх неможливо обмежити. Штати вже колись намагались.
Та і справа це добровільна. Лихоманка тютюнопаління та алкоголевживання мене ніяк не зачіпає. Вірус інша річ.
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21.06.2020 09:37 Відповісти
номерний яковлев справжній клієнт СБУ! Ти бач, як старається - і маски не носіть, і кашляйте один на одного, і дорогу на червоний переходьте, нічого страшного, це все американські мільярдери винні. як добре, що браття ватні козломорді про нас піклуються!
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20.06.2020 22:55 Відповісти
10 червня відвідував СБУ, щось ніхто до мене ніяких претензій не мав
тож свої вологі фантазії залиш при собі
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20.06.2020 22:57 Відповісти
тобі до моїх фантазій ще дуже далеко. а те, що ти провокатор це я тобі в очі кажу
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20.06.2020 23:08 Відповісти
те, що ти кажеш, не є істиною в першій інстанції, може ти з психлікарні втікла, однієї з тих, що 1 квітня закрили
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20.06.2020 23:19 Відповісти
до речі, СБУ вже розслідує перевищення Кабміном своїх повноважень при "затвердженні постанови про карантин"
дуже скоро буде ДУЖЕ весело усім шмигалям, ляшкам, степановим
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20.06.2020 23:23 Відповісти
Суд в Хмельницьку наклав адміністративне стягнення на всю братію, що порушила карантин і серед них на Ляшка з Єрмаком. Суд обійшов Зеленського, оскільки не з'ясував, чи має він повноваження накладати адміністративне стягнення на особу, що займає посаду Президента України. І звернувся з чим питанням до Верховного Суду.
Але зневага зеленої шайки до власних рішень вже нанесла шкоди суспільній свідомості.
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20.06.2020 22:11 Відповісти
Тільки =завдала=.
Без образ.
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20.06.2020 22:14 Відповісти
Хоч щось.
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20.06.2020 22:22 Відповісти
Безвідповідальність зеленського...вона у всьому.
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20.06.2020 22:24 Відповісти
Не безвідповідальність. А свідоме нехтування законами.
Це почалось з того, що кандидат Зеленський відмовився виконати норму закону про проведення дебатів у спосіб, обумовлений законом. І відразу після того порушив закон, продемострувавши пресі власний бюлетень.
Але то виявились не квіточки, а тільки паростки.
якщо Верховний суд прийме позитивне рішення, воно стане прецедентним. Тоді з'явиться спосіб застосовувати до так званого президента численні судові санкції.
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20.06.2020 22:42 Відповісти
Для нього закон не писаний. На хвилі рейтингу міг дозволити собі все.
Але все з часом закінчується.
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20.06.2020 22:48 Відповісти
Я саме про це. Якщо ця шайка буде намагатись уникнути адміністративного судового рішення, з часом воно стане кримінальним. І там не буде підстав сховатись за мотивування про політичні переслідування.
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20.06.2020 22:52 Відповісти
Це ж чудово. Воно саме риє собі яму.
Бо дурне.
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20.06.2020 22:54 Відповісти
Закройте хотя бы увеселительные заведения и массовые перемещения между регионами, а то все пооткрывали, потом удивляются, что заболеваемость растет. Если сейчас не принимать меры, то их все равно придется предпринять в скором времени, только ситуация и последствия будут намного хуже.
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20.06.2020 21:43 Відповісти
страшно? сиди вдома в скафандрі під ліжком
нормальних людей в свою істерію не втягуй
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20.06.2020 21:49 Відповісти
А не сильно ли ты грозный? Не все люди эгоисты как ты.
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20.06.2020 22:28 Відповісти
повір мені, якби цей вірус був хоча б на 1% такий страшний, як іспанка, я б поводив себе по-іншому
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20.06.2020 22:38 Відповісти
Завидую твоей непоколебимой уверенности. Ты наверное опытный врач-эпидемиолог.
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20.06.2020 22:40 Відповісти
ні, я просто цікавлюся точкою зору вчених, а не політиків, що брешуть та заробляють на епідемії, зокрема масках, ліках, апаратах швл, вакцинах тощо
і тобі рекомендую ознайомитись
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
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20.06.2020 22:42 Відповісти
Достатньо побачити серед впливових авторів цього сайту Джуліана Асанджа та ще кількох його поплічників, щоб зрозуміти, що ця так звана незалежна група зрозла з вікілікс. Якщо не є взагалі її філіалом. Де неодноразово були зафіксовані фейкові зливи московських дез.
Вже була думка пошукати, звідкіля береться ця тенденційна інформація, як воно само відкрилось у чудовий спосіб. Хоча, мабуть, там стирчить ще якийсь кацапомовний ніс. Сподіваюсь, з'ясування цього полегшить спосіб запроторити вас звідси.
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20.06.2020 23:15 Відповісти
цей сайт нічим не відрізняється, наприклад. від вікіпедії
там зібрано факти, дослідження, точки зору вчених, по кожному факту є окреме посилання

але ти, звичайно, будеш доводити, що треба слухати всесвітньо відомого вірусолога Віталія кличка
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20.06.2020 23:20 Відповісти
Натянутая на лицо маска препятствует инфицированию других людей ? Так а если я здоров с каких делов я должен напяливать на лицо тряпку? Давай тебя кастрируем у тебя же член болтается вдруг он набубнявиет и ты кого то изнасилуешь? Это так по вашей логике. Что за клоунада такая
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20.06.2020 21:45 Відповісти
Зондирование послушности стада!
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20.06.2020 21:50 Відповісти
Маска предохраняет вас от штрафа. И всё. (с)
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20.06.2020 21:52 Відповісти
Откуда данные? Их выполняет для показухи возможно 000,3 %.Контроля нет не за чем, везде зеленые обещалки и вранье.После личного примера припрезедента вместе с тобой,что вы можете требовать?
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20.06.2020 21:54 Відповісти
Для того, чтоб граждане Украины придерживались карантина государство должно обеспечивать своих граждан масками и деньгами, как это делается в цивилизованном мире. Не можете это сделать, тогда куда деваются 65 млрд. грв. выделенные из бюджета. Вы даже штрафовать не имеете права, т.к. согласно ст.8 "Закона о защите населения от инфекций" вы ничего не сделали.
Поэтому последние ваши почитатели вас уже не почитают, они вас ненавидят. ЗЕ-команда, вы ещё ничего не поняли? Двоечники, плохо учили историю, да и все остальные науки.
В Украине революционная ситуация и довели до этого вы. Одни не могут, другие не хотят, а рейтинг ваш уже на ноле и ещё не осень, когда у украинцев обычно обострение чувств к несправедливости.
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20.06.2020 21:56 Відповісти
Ни к чему не призываю, но как же плять эти никчемы надоели!
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20.06.2020 22:00 Відповісти
Не знаю, чи ЦН подасть новину: це від учора відомо.
https://ca.yahoo.com/news/officials-probe-arrival-500-puppies-111847911.html

Officials probe arrival of 500 puppies, 38 of them dead, aboard flight from Ukraine
http://www.cbc.ca/ Кожен шостий суб'єкт господарювання зараз порушує протиепідемічні норми, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3719 CBC 7 hours ago

The Canadian Food Inspection Agency is investigating after the gruesome discovery of dozens of dead and dying dogs aboard a recent flight from Ukraine.
The CFIA confirms that a Ukranian International Airlines flight arrived at Toronto's Pearson International Airport from Kyiv last Saturday with approximately 500 French bulldog puppies on board, dozens of them dead and dozens more dehydrated and seriously ill.
"Upon inspection, it was found that 38 were dead on arrival," a spokesperson wrote in a statement.
"CFIA officials are currently investigating the circumstances surrounding this incident and will determine next steps once the investigation is complete."
Abby Lorenzen, a professional show dog handler, who happened to be at the cargo area of the Toronto airport to pick up a different animal described the scene as a "horror show."
"It was just a nightmare," Lorenzen told CBC News.
"Canada and the federal government need to change the laws on the importation of these puppies," she said....
Хто хоче більше деталей - повний текст за посиланням.
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20.06.2020 22:08 Відповісти
И придумать же такое надо было - социальная дистанция? Ну такие мрази как это Ляшко и так по жизни эту норму перевыполняют. Только вот мы не в зоопарке Ляшко и свои рекомендации оставь своим животным
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20.06.2020 22:14 Відповісти
https://sobor.com.ua/news/amerikanski-likari-zvernulisya-do-prezidenta

Асоціація лікарів, яка об'єднує 600 американських передових працівників охорони здоров'я, звернулися з листом до Президента Трампа, з попередженням про згубні наслідки карантину. У цьому листі вони попередили Президента про те, що мільйони американців опинились відрізаними від кваліфікованої медичної допомоги.
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20.06.2020 22:21 Відповісти
Сегодня ходил по городу по магазинам .В масках ходят каждый 20 человек и то в виде синей бороды -из за боязни штрафа ..Люди перестали боятся того чего нет .В такую духоту носить маску просто западло, -это унижает человеческое достоинство .А зеленокожие мрази и дальше пытаются загнать людей в скафандры, и это здоровых людей?Всё время опрашиваю знакомых о короновирусе, -о нем слышали только по зомбоящику .Вокруг все люди здоровы -больных этим лжевирусом не найти .Так зачем нас столько времени держали в заперти .Кто ответит за это враньё ?.Похоже зеленокожие мрази используют этот лжевирус ,чтобы осенью не проводить выборы ,и опять провернуть самоизоляцию .Под видом любви к народу имеем прожиточный минимум-2000грн .А пенсию 1545грн получают 5 миллионов пенсионеров -как они выживают?Вот где она ярко выражена любовь к народу .Частная собственность священна для кого?Для того у кого её отжали?
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20.06.2020 22:21 Відповісти
Людям которым насрать на свою страну и собственное здоровье сначала выбирают зедерьмо, а потом плюют на карантин.
И если родители не дали этим людям ума то уже никто им не поможет.
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20.06.2020 22:27 Відповісти
Я плюю на карантин, потому что я не выбирал зедерьмо. Если бы власть относилась ко мне как относится власть к людям в Германии или Швеции, я соблюдал бы карантин. Но зебильная власть Украины издевается над людьми, поэтому я демонстративно не выполняю её указания.
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20.06.2020 22:44 Відповісти
И если родители не дали этим людям ума то уже никто им не поможет.
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20.06.2020 22:46 Відповісти
А коли прийде зима та настануть морози, нізащо не вдягай шапку та на зло мамі відморозь собі вуха.
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21.06.2020 03:33 Відповісти
Ти дурне.
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21.06.2020 11:47 Відповісти
Ти хворе.
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21.06.2020 12:09 Відповісти
В общем, как и веЗЕде: для своих - всё, а для народа - Закон
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20.06.2020 22:39 Відповісти
С тебя начнем Ляшко, сначала заплати официальный штраф 17 тыс.грв. Не заплатишь? Не обессудь тогда, все поступят также. Да ещё, три маски в день каждому гражданину Украины и средняя зарплата для выполнения условий карантина. 65 млрд.грв. От не для ваших хотелок выделено из бюджета для борьбы с корона вирусом. И еще не надо шутить с разъяренным народом, это может быть очень опасно.
Не верите, читайте историю, панове двоечники.
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20.06.2020 23:03 Відповісти
а может проблема в этих старых заскорузлых совковых нормах, которые нельзя не нарушать если работаешь по-современному?
Помню я славные времена СЭС, когда проверяющие могли найти "нарушения" в 100% проверяемых предприятий.
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20.06.2020 23:54 Відповісти
Порушують ті - хто не хворів, а ті хто перехворів зараз з оскладненнями, дірками у легенях та в передінфарктному стані лежать у лікарні. Бережіть себе та не слухайте кацапських тролів, які тут відпрацьовують кремлівські методички.
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20.06.2020 23:59 Відповісти
Я не кацапський троль, і я проти зебільного карантиеу.
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21.06.2020 01:26 Відповісти
Хороший хлопчик!
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21.06.2020 03:23 Відповісти
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