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Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий

Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий

Информации о том, как долго эвакуированных из высотки на улице Крушельницкой в Киеве людей не будут пускать в дом, в настоящее время нет, ибо это будет зависеть от того, в насколько стабильном состоянии находится здание.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий уточнил, что угроза дальнейшего обвала существует, и сейчас подразделения ГСЧС устанавливают распорки по всему дому, чтобы стабилизировать конструкции, и на 8-м этаже также устанавливаются тросы - для стабилизации конструкций, в том числе и поврежденных, чтобы не было дальнейших обвалов.

Пресс-офицер ГСЧС Украины подчеркнул, что информации о том, как долго людей еще не будут пускать в дом, в настоящее время нет, ибо это будет зависеть от того, в насколько стабильном состоянии находится здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки: пострадавшие получают всю необходимую помощь

Также, по словам Хорунжего, в настоящее время неизвестно, сколько людей под завалами, завалы разбираются, и как только там будут находить людей - журналистам об этом сообщат.

"Что именно стало причиной взрыва - сейчас исследуют эксперты. Думаю, что в ближайшее время они дадут свои заключения, и уже на основе этих заключений будем говорить о конкретных причинах происшествия", - отметил Хорунжий.

Напомним, 21 июня около 10:00 в жилом доме по улице Крушельницкой в Киеве произошел взрыв. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены межэтажные перекрытия между 4 и 7 этажами. По предварительным данным, погибли два человека.

Также читайте: В пострадавшем от взрыва доме на Позняках недавно снимали счетчики, - "Киевгаз"

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Топ комментарии
+9
Головне, щоб забезпечити житлом постраждалих і не брехали про причину вибуху.
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21.06.2020 19:03
+9
ну а коля тіщенко- вєлоров як завжди, постраждалим привіз ЛИМОНИ! мабудь думав , що буде вечірка....

Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 8049
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21.06.2020 19:15
+7
таке ти придумав....
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21.06.2020 19:12
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Головне, щоб забезпечити житлом постраждалих і не брехали про причину вибуху.
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21.06.2020 19:03 Ответить
А їхні речі, ***** та інший скарб?
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21.06.2020 19:09 Ответить
Охороняють.
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21.06.2020 19:25 Ответить
Зеленский и Дубинский могли бы предоставить десятки своих квартир пострадавшим, но им плевать на украинцев
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21.06.2020 19:10 Ответить
таке ти придумав....
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21.06.2020 19:12 Ответить
Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 2528
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21.06.2020 19:17 Ответить
кондитер тобі ма'ть сниться?
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21.06.2020 19:42 Ответить
ну а коля тіщенко- вєлоров як завжди, постраждалим привіз ЛИМОНИ! мабудь думав , що буде вечірка....

Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 8049
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21.06.2020 19:15 Ответить
Коля решил бизнес расширять, в мэры метит
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21.06.2020 20:03 Ответить
О! Коля Унитаз с лимонами появился. Жлоб хитрожопый не понимает, что здесь нужны миллионы, а не лимоны.
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21.06.2020 19:49 Ответить
Подкрепят подшпаклюют и нормуль
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21.06.2020 20:00 Ответить
А хто у вас платить за такі трагедії? Тут страховка - кожна окрема квартира повинна бути обов'язково застрахована і дім теж. Держава нічого не платить, вона закон прийняла про обов'язкове страхування житла і на цьому все.
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21.06.2020 20:08 Ответить
Вместо взорванных этажей прокинут металлоконструкции и будет дом с дыркой.

Наверно, надо сворачивать строительство панелек. Они, конечно, собираются как лего, но объёмный взрыв их так же легко складывает.
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21.06.2020 21:45 Ответить
так этому дому лет 40 а пенельные дома я и не видел особенно что бы сейчас строили
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21.06.2020 23:26 Ответить
 
 