Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий

Информации о том, как долго эвакуированных из высотки на улице Крушельницкой в Киеве людей не будут пускать в дом, в настоящее время нет, ибо это будет зависеть от того, в насколько стабильном состоянии находится здание.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий уточнил, что угроза дальнейшего обвала существует, и сейчас подразделения ГСЧС устанавливают распорки по всему дому, чтобы стабилизировать конструкции, и на 8-м этаже также устанавливаются тросы - для стабилизации конструкций, в том числе и поврежденных, чтобы не было дальнейших обвалов.

Пресс-офицер ГСЧС Украины подчеркнул, что информации о том, как долго людей еще не будут пускать в дом, в настоящее время нет, ибо это будет зависеть от того, в насколько стабильном состоянии находится здание.

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Также, по словам Хорунжего, в настоящее время неизвестно, сколько людей под завалами, завалы разбираются, и как только там будут находить людей - журналистам об этом сообщат.

"Что именно стало причиной взрыва - сейчас исследуют эксперты. Думаю, что в ближайшее время они дадут свои заключения, и уже на основе этих заключений будем говорить о конкретных причинах происшествия", - отметил Хорунжий.

Напомним, 21 июня около 10:00 в жилом доме по улице Крушельницкой в Киеве произошел взрыв. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены межэтажные перекрытия между 4 и 7 этажами. По предварительным данным, погибли два человека.

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