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вибух (4368) Київ (19130) Правоохоронні органи (2698) силовики (2512) ДСНС (4989)

Рятувальники укріплюють конструкції столичної багатоповерхівки, де вранці пролунав вибух, щоб уникнути обвалів, - пресофіцер ДСНС Хорунжий

Рятувальники укріплюють конструкції столичної багатоповерхівки, де вранці пролунав вибух, щоб уникнути обвалів, - пресофіцер ДСНС Хорунжий

Інформації про те, як довго евакуйованих з висотки на вулиці Крушельницької у Києві людей не пускатимуть в будинок, наразі немає, бо це буде залежати від того, в наскільки стабільному стані будівля.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий уточнив, що загроза подальшого обвалу існує, і наразі підрозділи ДСНС встановлюють розпірки по всьому будинку, щоб стабілізувати конструкції, і на 8-му поверсі також встановлюються троси – для стабілізації конструкцій, зокрема і пошкоджених, щоб не було подальших обвалів.

Пресофіцер ДСНС України наголосив, що інформації щодо того, як довго людей ще не пускатимуть до будинку, наразі немає, бо це залежатиме від того, у наскільки стабільному стані  будівля.

Він уточнив, що наразі невідомо, скільки людей під завалами, вони розбираються, і як тільки там знаходитимуть людей – журналістам про це повідомлятимуть.

"Що саме стало причиною вибуху – наразі досліджують експерти. Думаю, що найближчим часом вони дадуть свої висновки, і вже на основі цих висновків будемо говорити про конкретні причини події", - зазначив Хорунжий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих.
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Топ коментарі
+9
Головне, щоб забезпечити житлом постраждалих і не брехали про причину вибуху.
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21.06.2020 19:03
+9
ну а коля тіщенко- вєлоров як завжди, постраждалим привіз ЛИМОНИ! мабудь думав , що буде вечірка....

Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 8049
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21.06.2020 19:15
+7
таке ти придумав....
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21.06.2020 19:12
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Головне, щоб забезпечити житлом постраждалих і не брехали про причину вибуху.
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21.06.2020 19:03 Відповісти
А їхні речі, ***** та інший скарб?
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21.06.2020 19:09 Відповісти
Охороняють.
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21.06.2020 19:25 Відповісти
Зеленский и Дубинский могли бы предоставить десятки своих квартир пострадавшим, но им плевать на украинцев
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21.06.2020 19:10 Відповісти
таке ти придумав....
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21.06.2020 19:12 Відповісти
Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 2528
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21.06.2020 19:17 Відповісти
кондитер тобі ма'ть сниться?
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21.06.2020 19:42 Відповісти
ну а коля тіщенко- вєлоров як завжди, постраждалим привіз ЛИМОНИ! мабудь думав , що буде вечірка....

Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий - Цензор.НЕТ 8049
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21.06.2020 19:15 Відповісти
Коля решил бизнес расширять, в мэры метит
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21.06.2020 20:03 Відповісти
О! Коля Унитаз с лимонами появился. Жлоб хитрожопый не понимает, что здесь нужны миллионы, а не лимоны.
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21.06.2020 19:49 Відповісти
Подкрепят подшпаклюют и нормуль
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21.06.2020 20:00 Відповісти
А хто у вас платить за такі трагедії? Тут страховка - кожна окрема квартира повинна бути обов'язково застрахована і дім теж. Держава нічого не платить, вона закон прийняла про обов'язкове страхування житла і на цьому все.
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21.06.2020 20:08 Відповісти
Вместо взорванных этажей прокинут металлоконструкции и будет дом с дыркой.

Наверно, надо сворачивать строительство панелек. Они, конечно, собираются как лего, но объёмный взрыв их так же легко складывает.
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21.06.2020 21:45 Відповісти
так этому дому лет 40 а пенельные дома я и не видел особенно что бы сейчас строили
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21.06.2020 23:26 Відповісти
 
 