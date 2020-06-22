"Украина пока не планирует возобновлять транспортное сообщение с Россией, - МИД..."

Украина пока не планирует возобновлять транспортное сообщение с Российской Федерацией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, учитывая высокие показатели заболеваемости в России.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытия границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией - а речь идет о железнодорожном сообщении, так как авиа прекращено еще с 2014 года, - пока на повестке дня не стоит", - сказал дипломат.

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Он отметил, что Россия сейчас находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", - констатировал замминистра.