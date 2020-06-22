Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією, - МЗС
Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Російською Федерацією, яке було припинено у зв'язку з пандемією коронавірусу, враховуючи високі показники захворюваності в Росії.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча урядом було ухвалено рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією - а це йдеться про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, - поки на порядку денному не стоїть", - сказав дипломат.
Він зазначив, що Росія зараз перебуває на піку захворюваності і є третьою країною у світі за кількістю хворих.
"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки й у нас цифри зростають", - констатував заступник міністра.
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Вы себе можете представить, шо , например, в 1943 году Геббельс бы сказал: "Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения с СССР и ставить под угрозу эпидситуацию в Германии, поскольку в России эпидемия поноса."
Источник: https://censor.net/n3203509
Приучают к мысли чтоб потом не так шокировала...
Откровенное вмешательство в деятельность Министерства иностранных дел со стороны руководителя Офиса президента Владимира Зеленского - беспрецедентно.
О том, какие риски несет для Украины тот факт, что рычаги влияния на международную политику оказались в руках Андрея Ермака, https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-06-22/bez-polnomochiy-no-s-ambitsiyami-kogda-ermak-podstavit-zelenskogo/33501 рассказывает сегодня «Апостроф».
Длинная политическая тень Ермака
Традиционно руководители Офиса/Администрации/Секретариата президента, несмотря на отсутствие в Конституции каких-либо упоминаний об этом органе, всегда были сильными игроками на внутренней арене. Но Андрею Ермаку, вопреки коррупционным скандалам, в которые он угодил вместе со своим братом, удалось полностью затмить людей, ответственных за внешнюю политику Украины - главу МИД, вице-премьеров и, в известной степени, даже самого президента. Все это привело к закономерной критике и обвинениям в том, что Ермак, которому Зеленский не стесняется повсеместно признаваться в неограниченном доверии, держит президента в «теплой информационной ванной», а сам чуть ли не единолично распоряжается внешней политикой Украины.
«Тип отношений «продюсер-исполнитель» остается актуальным для президента и главы его офиса. Не говоря уже о психологическом моменте - большой Ермак затеняет и защищает маленького Зеленского. Конечно, пример Богдана показал, что Зеленский все же наблюдает за развитием событий, и в случае перехода Ермаком красных линий он вполне может повторить судьбу своего предшественника. Вопрос лишь в том, где президент провел эти линии», - сказал политолог и обозреватель Алексей Арестович.
Как бы там ни было, но в медийном пространстве Андрей Ермак уже явно стал лицом номер 1 во внешней политике Украины. Трудно найти заголовок об итогах заседания ТКГ в Минске, которые не начинались со слов «Адрей Ермак посетил/встретился/подписал». Это же касается и недавней поездки украинской делегации в Германию и Францию, где председатель Офиса выступал как главное действующее лицо. И это при том, что делегации, в соответствии с писаными и неписаными правилами, всегда возглавлялись лицами, у которых, в отличие от Ермака, есть полномочия представлять Украину на международной арене.
«Президент четко сообщил, что назначает на ответственные должности людей, которым доверяет. Свое доверие к господину Ермаку он неоднократно подтверждал. И то, что во внешнеполитической активности глава Офиса президента перетягивает на себя одеяло - это полностью ответственность министра иностранных дел. Когда я возглавлял МИД, то не позволял подобных вещей», - сказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Похожее мнение в беседе с изданием высказал и Николай Капитоненко, эксперт по вопросам международной политики МЦПИ. «То, что МИДу не хватает активности, является во многом его собственной виной. В течение многих лет в министерстве формировалась традиция очень инертной политики. Как следствие, мы получили раздутый и малоэффективный штат, перехватить инициативу у которого для Офиса президента не стало проблемой».
В объятиях дипломатического протокола
В том, что президент так много доверия вложил в человека, занимающего внеконституционную должность, скрывается несколько проблем. Дело в том, что внешняя политика - процесс многосторонний, и имеет значение не только то, что о Ермаке думают Зеленский, Кулеба или любой другой «топ» в Украине, но и то, какое мнение по этому поводу вырабатывают наши международные партнеры и наши противники.
«Не хотелось бы сравнивать Украину с банановой республикой, но где-то так и получается. Потому что когда глава Офиса президента так много внимания уделяет решению острейшей нашей внешней проблемы - конфликту с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), это не может не вызывать вопросов у наших партнеров. Ведь по большому счету это свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского отсутствует собственное видение и он полностью доверяет господину Ермаку. Который, хотя и является юристом-международником по образованию, демонстрирует полное отсутствие опыта дипломатической деятельности. Кроме того, как человек не из внешнеполитических структур, Андрей Ермак не имеет права подписывать ни один документ, который потребует ратификации. Подобная ситуация не может не казаться очень странной для наших международных партнеров», - отмечает директор Института мировой политики Евгений Магда.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html Ермак совершил очередное преступление и подставил Зеленского - нардеп. Документы
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA.html «Пленки» передал Деркачу лично Ермак, агент Москвы с вербовочным псевдонимом «Козырь» - источник
Проблемы углубляет и то, что Ермак начал влиять на кадровую политику в системе МИД, Недавнее назначение послом Украины во Франции скандального днепровского бизнесмена Вадима Омельченко, который к дипломатии не имеет никакого отношения, тоже не обошлось без личного вмешательства Андрея Ермака. Чего ждать от деятельности любителя в одной из ключевых стран Европы?
Когда подобные действия человека, который сейчас фактически руководит внешней политикой Украины, приведут к международным скандалам - только вопрос времени.
Но когда это приведет к проблемам, цену за бессознательные ошибки или умышленные вредные действия главы офиса придется платить не Ермаку и даже не Зеленскому. Расплачиваться будет все украинское государство…
Мене цікавить чому "пока"?
Когда моя тёща сможет ухать к себе в Зажопинск?
Она что, ВСЁ ЛЕТО будет тут сидеть?