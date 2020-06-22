Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією, - МЗС

Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Російською Федерацією, яке було припинено у зв'язку з пандемією коронавірусу, враховуючи високі показники захворюваності в Росії.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча урядом було ухвалено рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією - а це йдеться про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, - поки на порядку денному не стоїть", - сказав дипломат.

Він зазначив, що Росія зараз перебуває на піку захворюваності і є третьою країною у світі за кількістю хворих.

"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки й у нас цифри зростають", - констатував заступник міністра.

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