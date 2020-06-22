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Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков

Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова своего патрона о том, что бывшие республики СССР якобы получили "багаж традиционно российских исторических территорий".

У России нет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие республики СССР якобы получили "в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных, исторических, российских территорий".

"Тогда бы выходила (из СССР. - Ред.) хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - рассуждал Путин.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин

Автор: 

Песков Дмитрий (1872) путин владимир (31267) россия (95526)


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Топ комментарии
+46
Вмикати дурачка - це улюблений прийом гебні.
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22.06.2020 15:50
+28
у соседей есть! КубаньНАШ!
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22.06.2020 15:51
+16
А Зеля имеет территориальные претензии к кацапам? Что-то Зеля ни разу не требовал от кацапов вернуть Крым и от Европы и США ввести и продлить санкции
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22.06.2020 15:51
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Вмикати дурачка - це улюблений прийом гебні.
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22.06.2020 15:50 Ответить
Держать других за дураков.
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22.06.2020 15:57 Ответить
КОГДА УЖЕ РУПОР ЗЕЛЕНОГО ШМОНЬДЕРА-мандель что нибудь прокукарекает
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22.06.2020 18:15 Ответить
Наплевать.
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22.06.2020 18:24 Ответить
у соседей есть! КубаньНАШ!
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22.06.2020 15:51 Ответить
А Зеля имеет территориальные претензии к кацапам? Что-то Зеля ни разу не требовал от кацапов вернуть Крым и от Европы и США ввести и продлить санкции
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22.06.2020 15:51 Ответить
Два вавия, что наш, что запоребриковый, что не слово, то зашквар
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22.06.2020 15:51 Ответить
К соседям территориальных претензий нет, просто есть территории, которые в РФ считаются "исконно русскими"...
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22.06.2020 15:52 Ответить
какие претензии,***** просто отжимает территории,без всяких претензий
дегенераты,на кого расчитаны эти перлы?!
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22.06.2020 15:58 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ ЗЕЛЕНСКОМУ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ "О ПРИСОЕДИНЕНИИ КУБАНИ К УКРАИНЕ" !
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22.06.2020 15:54 Ответить
Когда умрет последний русский,
Закроется тюрьма народов.
Россию просто всю поделят.
Мир станет чище и светлей.
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22.06.2020 15:54 Ответить
***
Когда умрет последний русский,
(увы, когда-то все умрут)
Закроется тюрьма народов,
И землю людям роздадут.
И, видя мерзость запустенья,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
- Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
- Какой секрет? Его ты знаешь?
- Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.. .
-Так в чем секрет? ! - Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай!
Секрет простой - говна не кушай И людям тоже не давай!
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22.06.2020 16:02 Ответить
Дуже влучний твір про *********** лайножерів.
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22.06.2020 16:54 Ответить
"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков, - какие могут быть притензии к соседям в которых рашист оккупировал территории,но вот даже в чукчей и китайцев, как и у карелов и японцев .украинцев и грузин есть притензии к мировому аферисту и грабителю чужих территорий...
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22.06.2020 15:54 Ответить
Пихуй! Кто хотел, уже услышал завуалированный посыл В.В.Хуйла, и сделал соответствующие правильные выводы!!!
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22.06.2020 15:55 Ответить
много сегодня русского бреда
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22.06.2020 15:55 Ответить
отвлечь от местного... бреда)))))
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22.06.2020 15:56 Ответить
а когда у вора были претензии к тому, у кого он что-то украл????
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22.06.2020 15:55 Ответить
Я бажаю побачити ось таке найближче майбутнє кацапщини:

2021 - Великое Обнуление
2022 - Сибирско-Уральская Республика официально объявила о геополитическом унаследовании и полном техническом взятии под контроль всех объектов РВСН на территории нового государства. Напоминаем, что независимость СУР была признана правительствами практически всех государств мира, в первую очередь странами НАТО, а также Украиной, Беларусью, Новгородской, Поморской и Поволжской Республиками, Войском Кубанским, Алтайским Ханством и Бурятским Каганатом.
Что касается Московской Агломерации, то представители столицы и городов-цитаделей "Золотого Кольца" не делали никаких заявлений (как впрочем и каких-либо дипломатических действий как таковых) по причине беспрецедентной политической смуты, зыбкости власти и эскалации внутреннего насилия.
На большей части остальных территорий "средней полосы" набирает обороты кровавый хаос и анархия. Ни журналисты, ни караваны гуманитарных организаций не могут проникнуть в зону хаотической войны, геноцида, грабежей, мародерства и эпидемий.
2023 - Атаманство Укрепленных Районов Украинских Сёл (бывшая Воронежская область) обратилось к Украинской Хунте с официальной просьбой о присоединении АУРУС к Украине. Напомним, во время Великого Обнуления-2021 Воронеж был полностью уничтожен ядерной атакой из подмосковной пусковой шахты. Причина ядерного удара осталась неизвестной, затерявшись в кровавом калейдоскопа кремлевских переворотов.
2024 - Из Челябинска в направлении Приуральского Фронтира выдвинулся бронированный гипертяжёлый экскаватор "Суровый", задача которого - прорыть сотни километров рва между СУР и территориями "средней полосы". Ров планируется затопить и укрепить сплошными электрическими заграждениями, пулеметными и огнеметными турелями, а также крокодильными станциями. В основу проекта лег аналогичный ров, созданный Украинской Хунтой.
2025 - Space-X запускает спутниковое реалити-шоу Warzone Warzoo: орбитальные HD-видеокамеры транслируют пользователям душераздирающие сцены тотальной бойни и немыслимых жестокостей, которые стали кровавой реальностью "зоны средней полосы" и руин Московской Агломерации. "Истинный ад на Земле. Русня - не люди", - прокомментировал Илон Маск первые стриминги проекта.
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22.06.2020 16:06 Ответить
Предсказания Насрадамуса
(юмор 2002 года)

2222 год.
В Европе умер последний белый европеец. В последний путь его провожали 10 его верных слуг: негр, араб, латинос и семеро китайцев.

в США наконец-то легализуют клонирование людей. Первым официальным клоном стал бывший президент не рожденный в США. Клона назвали Арни-2.

В Японии открылись экскурсии в Токио. На глубине около 100 метров под водой можно прокатиться на подводной лодке-такси прямо по улицам города.

В результате удачных экспериментов Ирана с мирным атомом, последний гражданин Израиля покинул зараженную территорию и вернулся домой в Польшу.

В этом году наконец-то в Саудовской Аравии выкачали последний баррель нефти. А газ кончился на Ближнем Востоке еще 15-20 лет назад.

Наконец-то Ислам прекратил существование. Все экстремистские группировки лишившись финансирования нефтяными магнатами и наркокортелями решили объединиться в ЕАТО (East-Arabian Terrorismos Organization). Коалиция имеет все шансы присоединить к себе НАТО. Единственный источник финансирования - торфяные залежи Нечерноземья.

Китай наконец-то купил себе Финляндию - сопредельное государство, для удобства в сфере торговли с Кореей, купившей себе Бельгию, Швецию и Эстонию. Теперь китайская фирма Сони стала лидером в производстве комплексов для клонирования азиатов. Технологию купила и Украина, остро нуждающаяся в клонированиии свиней.

Сама Украина продала России Крым. В бывшей Российской Китайской автономии, находящейся в бывшем Краснодарском крае, где остались этнические русские появился шанс расширить территорию "империи". Прорыв канал между Украиной и Крымом и намыв дамбу в Керченском проливе, российская автономия расширила свои границы и влияние на Молдавию. Молдаване теперь могут помогать своим соседям винным спиртом и дешевой электроникой.

В Москве (столице Западного Китая) наконец-то молдавские строители построили коммунизм на Рублевском шоссе в районе домов с 19 по 44.

Австралийская Украинская республика вывела свинью-кенгуру. Говорят очень вкусная порода, но покамест никто поймать не может эту свингуру.

На останках острова Британия построили новый Диснейлэнд, взамен старого, затопленного в США после урагана Катрина-43.

А в Турции вырыли самую большую шахту для захоронения ядерных отходов.

Компания Даймлер-Крайслер выпустила последний автомобиль, работающий на углеводородном топливе. Майбах-Таврия 11050-у, собран на Запорожском автозаводе имени Андрея Данилко...

Продолжение следует.
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22.06.2020 16:27 Ответить
В Москве (столице Западного Китая) наконец-то молдавские строители построили коммунизм на Рублевском шоссе в районе домов с 19 по 44.

Австралийская Украинская республика вывела свинью-кенгуру. Говорят очень вкусная порода, но покамест никто поймать не может эту свингуру.

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22.06.2020 16:34 Ответить
последний гражданин Израиля покинул зараженную территорию и вернулся домой в Польшу.

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22.06.2020 16:40 Ответить
Не знаю насчет всего остального, но таки Арни нам в Президенты треба уже аж вчера.
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22.06.2020 16:49 Ответить
Им туда на паРашу кокс наверное тоннами возят и бесплатно.
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22.06.2020 15:57 Ответить
Гебельс отдыхает.
***** оно еще умеет говорить, степень цинизма 100500 уровня.
Камень в пасть и свинец в горло.
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22.06.2020 15:57 Ответить
Напоминает раннего путина, когда он будучи премьером отмазывал Ельцина в Китае. Похоже там все плохо.
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22.06.2020 15:58 Ответить
У гитлера то же самое говорили! Очень показательно 22 июня пресс секретарь рашистской ********* комментирует высер своего царя !
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22.06.2020 15:59 Ответить
Українці, не слухайте - просто проходьте мимо, наче їх не існує. В 2014 троці я викреслив кацапів з родини приматів - і хороших і поганих.
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22.06.2020 16:00 Ответить
кто из снг приедит в москву - считай следущие на очереди
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22.06.2020 16:00 Ответить
У Писякова конечная стадия сифилиссы скукоженного мозжечка
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22.06.2020 16:02 Ответить
не тащила с собой подарки от русского народа", - рассуждал Путин. Источник: https://censor.net.ua/n3203552

А що воно такє рузги народ ??? Калмики чуваши мордва це курва рузги народ. ?
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22.06.2020 16:02 Ответить
Именно так и есть.
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22.06.2020 16:50 Ответить
Кого ти обміняв телепень?"мленькі перемоги" - відвід війська? Неадекватне. Також президент зазначив, що наша країна все ж таки вже здобула "Це те, у що я твердо вірю, і на це у мене є час", - додав Зеленський.(обмін полоненими), які "наближають нас до великої - повернення всіх наших вкрадених земель"."Це те, у що я твердо вірю, і на це у мене є час", - додав Зеленський.владимир путин в интервью российского государственному телевидению резко раскритиковал соседние государства за то, что они в 1991 году поглотили то, что он назвал "традиционными историческими территориями России", которые они приобрели за время существования Советского Союза, пишет журнал Time.

Эти государства должны были "оставить, а не брать с собой подарки от российского народа", сказал Путин накануне, традиционно пытаясь расширить границы "русского мира". Отметим, что после развала СССР Россия признала территории других государств в тех границах, которые были в 1991 году. В 2008 году РФ оккупировала 20 процентов территории Грузии. В 2014 она вторглась в Украину, а в последние годы пытается поглотить Беларусь.
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22.06.2020 16:05 Ответить
Это уже мощный сигнал, что девиация беса путлера крепчает, раз даже петух галантерейный позволяет себе редактировать выступления своего хозяина.
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22.06.2020 16:08 Ответить
Это уже мощный сигнал, что девиация беса путлера крепчает, раз даже петух галантерейный позволяет себе редактировать выступления своего хозяина.
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22.06.2020 16:10 Ответить
А затем уточнил: "Пока нет..."
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22.06.2020 16:11 Ответить
Зато почти все соседи имеют территориальные претензии к Рашке. И стоит только ей оступиться, а это скоро произойдет, как награбленные за века территории вернуться в родные гавани а огрызок будет еще долго платить репарации.
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22.06.2020 16:12 Ответить
А у Рашки и соседей нет.
Рашка соседей за независимые страны не считает - так, какие-то непонятные образования... ничейные.
"Таких стран не существует, это ошибка".
Потому они и упорото всегда говорят "на Украине".
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22.06.2020 16:14 Ответить
Натякає піськов, що вони лише своє забирають.
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22.06.2020 16:39 Ответить
І взагалі "вся планета - русская".
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22.06.2020 16:46 Ответить
брехлива ****..
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22.06.2020 16:46 Ответить
піськов плєсєнь *********** *****...
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22.06.2020 16:51 Ответить
Ну да да, пока светло, нет. Как стемнело, так выходят на поиски где бы чего спистить, что плохо лежит.
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22.06.2020 17:04 Ответить
" ...Склонность московитов к обману вполне может быть названа заразной болезнью, так как я замечал,что люди иных и благонравных наций, долго живя в Московии, постепенно приобретают тот же порок и наконец утрачивают свою прежнюю честность и неподкупность. ...Я еще раз советую всем иностранцам, когда они будут иметь дело с московитом, будь то знатным или простым, остерегаться, чтобы не быть обманутым. "
(Ларс Юхан Эренмальм. « Россия при Петре» (1714).
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22.06.2020 17:12 Ответить
Сама брехлива на світі нація - московити, які себе у 1721 році назвали росіянами. Фу, гидота.
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22.06.2020 17:14 Ответить
Для Московії сусіди це Китай та США, а решта не сусіди, а тимчасово втрачені Исконно русскіє землі.
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22.06.2020 17:28 Ответить
Претензий не имеют... они эти земли просто забирают, уничтожая местное население.
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22.06.2020 20:31 Ответить
От в кого вчиться зеленський - сьогодні заявити одне. а завтра - протилежне. Здібний учень.
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22.06.2020 22:05 Ответить
Знов дурники дурника включають.
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22.06.2020 22:59 Ответить
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
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22.06.2020 23:00 Ответить
 
 