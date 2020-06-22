Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова своего патрона о том, что бывшие республики СССР якобы получили "багаж традиционно российских исторических территорий".

У России нет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие республики СССР якобы получили "в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных, исторических, российских территорий".

"Тогда бы выходила (из СССР. - Ред.) хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - рассуждал Путин.

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