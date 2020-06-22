Росія "не має територіальних претензій до сусідів", - Пєсков

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова свого патрона про те, що колишні республіки СРСР нібито отримали "багаж традиційно російських історичних територій".

У Росії немає територіальних претензій до сусідніх держав. Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що колишні республіки СРСР нібито отримали "у свій багаж величезну кількість російських земель - традиційних, історичних, російських територій".

"Тоді б виходили (з СРСР. - Ред.) хоча б із тим, з чим прийшли, і не тягли з собою подарунки від російського народу", - міркував Путін.

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