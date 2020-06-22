Росія "не має територіальних претензій до сусідів", - Пєсков
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова свого патрона про те, що колишні республіки СРСР нібито отримали "багаж традиційно російських історичних територій".
У Росії немає територіальних претензій до сусідніх держав. Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що колишні республіки СРСР нібито отримали "у свій багаж величезну кількість російських земель - традиційних, історичних, російських територій".
"Тоді б виходили (з СРСР. - Ред.) хоча б із тим, з чим прийшли, і не тягли з собою подарунки від російського народу", - міркував Путін.
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дегенераты,на кого расчитаны эти перлы?!
Закроется тюрьма народов.
Россию просто всю поделят.
Мир станет чище и светлей.
Когда умрет последний русский,
(увы, когда-то все умрут)
Закроется тюрьма народов,
И землю людям роздадут.
И, видя мерзость запустенья,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
- Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
- Какой секрет? Его ты знаешь?
- Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.. .
-Так в чем секрет? ! - Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай!
Секрет простой - говна не кушай И людям тоже не давай!
2021 - Великое Обнуление
2022 - Сибирско-Уральская Республика официально объявила о геополитическом унаследовании и полном техническом взятии под контроль всех объектов РВСН на территории нового государства. Напоминаем, что независимость СУР была признана правительствами практически всех государств мира, в первую очередь странами НАТО, а также Украиной, Беларусью, Новгородской, Поморской и Поволжской Республиками, Войском Кубанским, Алтайским Ханством и Бурятским Каганатом.
Что касается Московской Агломерации, то представители столицы и городов-цитаделей "Золотого Кольца" не делали никаких заявлений (как впрочем и каких-либо дипломатических действий как таковых) по причине беспрецедентной политической смуты, зыбкости власти и эскалации внутреннего насилия.
На большей части остальных территорий "средней полосы" набирает обороты кровавый хаос и анархия. Ни журналисты, ни караваны гуманитарных организаций не могут проникнуть в зону хаотической войны, геноцида, грабежей, мародерства и эпидемий.
2023 - Атаманство Укрепленных Районов Украинских Сёл (бывшая Воронежская область) обратилось к Украинской Хунте с официальной просьбой о присоединении АУРУС к Украине. Напомним, во время Великого Обнуления-2021 Воронеж был полностью уничтожен ядерной атакой из подмосковной пусковой шахты. Причина ядерного удара осталась неизвестной, затерявшись в кровавом калейдоскопа кремлевских переворотов.
2024 - Из Челябинска в направлении Приуральского Фронтира выдвинулся бронированный гипертяжёлый экскаватор "Суровый", задача которого - прорыть сотни километров рва между СУР и территориями "средней полосы". Ров планируется затопить и укрепить сплошными электрическими заграждениями, пулеметными и огнеметными турелями, а также крокодильными станциями. В основу проекта лег аналогичный ров, созданный Украинской Хунтой.
2025 - Space-X запускает спутниковое реалити-шоу Warzone Warzoo: орбитальные HD-видеокамеры транслируют пользователям душераздирающие сцены тотальной бойни и немыслимых жестокостей, которые стали кровавой реальностью "зоны средней полосы" и руин Московской Агломерации. "Истинный ад на Земле. Русня - не люди", - прокомментировал Илон Маск первые стриминги проекта.
(юмор 2002 года)
2222 год.
В Европе умер последний белый европеец. В последний путь его провожали 10 его верных слуг: негр, араб, латинос и семеро китайцев.
в США наконец-то легализуют клонирование людей. Первым официальным клоном стал бывший президент не рожденный в США. Клона назвали Арни-2.
В Японии открылись экскурсии в Токио. На глубине около 100 метров под водой можно прокатиться на подводной лодке-такси прямо по улицам города.
В результате удачных экспериментов Ирана с мирным атомом, последний гражданин Израиля покинул зараженную территорию и вернулся домой в Польшу.
В этом году наконец-то в Саудовской Аравии выкачали последний баррель нефти. А газ кончился на Ближнем Востоке еще 15-20 лет назад.
Наконец-то Ислам прекратил существование. Все экстремистские группировки лишившись финансирования нефтяными магнатами и наркокортелями решили объединиться в ЕАТО (East-Arabian Terrorismos Organization). Коалиция имеет все шансы присоединить к себе НАТО. Единственный источник финансирования - торфяные залежи Нечерноземья.
Китай наконец-то купил себе Финляндию - сопредельное государство, для удобства в сфере торговли с Кореей, купившей себе Бельгию, Швецию и Эстонию. Теперь китайская фирма Сони стала лидером в производстве комплексов для клонирования азиатов. Технологию купила и Украина, остро нуждающаяся в клонированиии свиней.
Сама Украина продала России Крым. В бывшей Российской Китайской автономии, находящейся в бывшем Краснодарском крае, где остались этнические русские появился шанс расширить территорию "империи". Прорыв канал между Украиной и Крымом и намыв дамбу в Керченском проливе, российская автономия расширила свои границы и влияние на Молдавию. Молдаване теперь могут помогать своим соседям винным спиртом и дешевой электроникой.
В Москве (столице Западного Китая) наконец-то молдавские строители построили коммунизм на Рублевском шоссе в районе домов с 19 по 44.
Австралийская Украинская республика вывела свинью-кенгуру. Говорят очень вкусная порода, но покамест никто поймать не может эту свингуру.
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А в Турции вырыли самую большую шахту для захоронения ядерных отходов.
Компания Даймлер-Крайслер выпустила последний автомобиль, работающий на углеводородном топливе. Майбах-Таврия 11050-у, собран на Запорожском автозаводе имени Андрея Данилко...
Продолжение следует.
Австралийская Украинская республика вывела свинью-кенгуру. Говорят очень вкусная порода, но покамест никто поймать не может эту свингуру.
***** оно еще умеет говорить, степень цинизма 100500 уровня.
Камень в пасть и свинец в горло.
А що воно такє рузги народ ??? Калмики чуваши мордва це курва рузги народ. ?
Эти государства должны были "оставить, а не брать с собой подарки от российского народа", сказал Путин накануне, традиционно пытаясь расширить границы "русского мира". Отметим, что после развала СССР Россия признала территории других государств в тех границах, которые были в 1991 году. В 2008 году РФ оккупировала 20 процентов территории Грузии. В 2014 она вторглась в Украину, а в последние годы пытается поглотить Беларусь.
Рашка соседей за независимые страны не считает - так, какие-то непонятные образования... ничейные.
"Таких стран не существует, это ошибка".
Потому они и упорото всегда говорят "на Украине".
(Ларс Юхан Эренмальм. « Россия при Петре» (1714).
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )