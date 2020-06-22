Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивания производства различных видов вооружений - от стрелкового оружия до современных ракет.
Об этом Лукашенко сказал во время посещения Брестской десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать", - заявил Лукашенко.
"И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" (тяжелая дальнобойная РСЗО. - Ред.) и еще лучше", - добавил он.
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По словам Лукашенко, "конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать". "Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что "поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ".
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Так вот пожалуйста в форме.
Главная сила армии в количестве патриотов готовых защищать свою страну, а также патриотически настроеном населении. А их процент в Беларуси стремиться к нулю. И если будет какая-то заворуха то захватить Беларусь будет намного легче чем тот же Крым.
Как сказать, как сказать...
Похоже, что нынешняя заварушка в предверии выборов - это как раз от восточного соседа...
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Насилье точит сталь,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Но сталь его не вечна.
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 А ты душою крепче стали стань,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Когда чиста рука, а цели человечны,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Рука крошит отточенную сталь! (с)
не пишите больше и не говорите не кому, что он и куда и что там ведёт, это очковтирательство и не больше!! Там на РаИсию молятся может и все 100% из расчёта если поделить РБ КНДР по границе 1939 года!!
Почспілкуйся з білорусами в чат рулетці- жоден не знає якій зараз місяць на рідній мові. За адин нарід - взагалі мовчу- послугай главколхоспника!
С чего это вдруг? В РФ последние годы уровень жизни был повыше.
Из Казахстана есть, из ОРДЛО есть.