РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11197 посетителей онлайн
Новости
6 471 51

Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия

Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивания производства различных видов вооружений - от стрелкового оружия до современных ракет.

Об этом Лукашенко сказал во время посещения Брестской десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать", - заявил Лукашенко.

"И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" (тяжелая дальнобойная РСЗО. - Ред.) и еще лучше", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"

По словам Лукашенко, "конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать". "Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что "поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ".

Также на Цензор.НЕТ: Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) оружие (10217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 216
Так вот пожалуйста в форме.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:20
+11
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 3765
показать весь комментарий
22.06.2020 17:55
+10
Лукашенко конечно тот еще поц, но конкретно в этом случае - образец для нашего, прости господи, президента.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого наш блазень в формі ніколи не з`являвся на публіці - було б кумедно...
показать весь комментарий
22.06.2020 17:52 Ответить
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 3765
показать весь комментарий
22.06.2020 17:55 Ответить
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 216
Так вот пожалуйста в форме.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:20 Ответить
Даже Донецкий Зек и тот не уклонист - он просто вместо службы на ЗОНЕ срок мотал.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:34 Ответить
считай сверхсрочник
показать весь комментарий
22.06.2020 22:11 Ответить
Лукашенко конечно тот еще поц, но конкретно в этом случае - образец для нашего, прости господи, президента.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:53 Ответить
Конкретно в этом случае он больше похож на Овоща. Тот тоже закладывал глобальные проекты. Типа корветов для украинского флота.

Главная сила армии в количестве патриотов готовых защищать свою страну, а также патриотически настроеном населении. А их процент в Беларуси стремиться к нулю. И если будет какая-то заворуха то захватить Беларусь будет намного легче чем тот же Крым.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:23 Ответить
Оце ти вже, Мурзік, загнув. Білоруси і в АТО воювали. Не кажи гоп, поки не перескочив.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:59 Ответить
Захватить можно все что угодно. Вопрос в другом - как удержать?
показать весь комментарий
22.06.2020 19:33 Ответить
Сила армии - это многофакторное понятие. Кол-во патриотов - важный, но далеко не главный фактор. (хотя бы потому, что в мире нет примеров когда "много патриотов" с дубинками победили "мало танков" агрессора). Со всем остальным - согласен на 100%.
показать весь комментарий
23.06.2020 10:55 Ответить
Поздно пить Боржоми, колхан малограмотный, - скоро тебя будут вытрахивать на мороз, мудень.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:54 Ответить
Кого он боится ? Европе он не нужен , путин друг .
показать весь комментарий
22.06.2020 17:54 Ответить
Подивися Бєлсат, може зміниш думку. Бєлорусь вже купує американський газ, і на колишнього "друга" вже не зважає.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:36 Ответить
"Предают друзья, а не враги."
показать весь комментарий
22.06.2020 18:38 Ответить
путин друг

Как сказать, как сказать...

Похоже, что нынешняя заварушка в предверии выборов - это как раз от восточного соседа...
показать весь комментарий
22.06.2020 20:09 Ответить
"Полонез", - это МАЗовская ПУ для китайской ракеты, - точно не белоруское оружие.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:54 Ответить
Для колхоза Беларусь,который находится под управлением кооператива Озеро,лучше выпускать лопаты,тяпки и грабли,для будущих урожаев ,чтобы прокормить кочевников московско ордынского народа.
показать весь комментарий
22.06.2020 17:56 Ответить
Вот это оружие:

https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Насилье точит сталь,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Но сталь его не вечна.
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 А ты душою крепче стали стань,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Когда чиста рука, а цели человечны,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Рука крошит отточенную сталь! (с)

Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 6320
показать весь комментарий
22.06.2020 17:57 Ответить
Зброя не допоможе, коли 70 відсотків белорусів вважають рузге Адним народо
показать весь комментарий
22.06.2020 17:57 Ответить
Брехня. Там третина території була під Польщею і воювала на боці Кутузова і проти наших козаків, які воювали на боці Росії. Останнім часом ведеться політика незалежності Білорусі і відродження білоруської мови. Може, 30% за Росію, але не 70%. Лукашенко не розпускає демократію, і не дасть згубити країну.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:45 Ответить
"Останнім часом ведеться політика незалежності Білорусі і відродження білоруської мови." -
не пишите больше и не говорите не кому, что он и куда и что там ведёт, это очковтирательство и не больше!! Там на РаИсию молятся может и все 100% из расчёта если поделить РБ КНДР по границе 1939 года!!
показать весь комментарий
22.06.2020 19:49 Ответить
Ти це сурьезно написав¿
Почспілкуйся з білорусами в чат рулетці- жоден не знає якій зараз місяць на рідній мові. За адин нарід - взагалі мовчу- послугай главколхоспника!
показать весь комментарий
22.06.2020 20:18 Ответить
На Бєлсаті російської мови дуже мало. Новини, серіали, популярні програми -- все на білоруській. Бувають фільми на польській з білоруськими титрами. Рідко на російській. Популярна програма "Мова нанова, де навчають білоруської мови." Політика каналу 100% антиросійська.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:22 Ответить
Тепер білоруси відроджують свою культуру, історію і національні цінності. Видно, що це вже інший народ.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:28 Ответить
Лесов много...рогатки есть из чего делать...резину в Китае купят..
показать весь комментарий
22.06.2020 18:02 Ответить
Ага, рогатки , которые бульбою стреляют. )
показать весь комментарий
22.06.2020 18:17 Ответить
А какое звание у этого колхозника? Маршал или генералиссимус??
показать весь комментарий
22.06.2020 18:03 Ответить
Саша 3%
показать весь комментарий
22.06.2020 18:26 Ответить
Нет у него звания - ОН просто СТАРШОЙ.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:36 Ответить
Полонез це Китай, робіть щось своє.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:05 Ответить
Некоторые, это русофашисты?
показать весь комментарий
22.06.2020 18:05 Ответить
поздновато батенька! но кое что всё таки расширить будет не лишним
показать весь комментарий
22.06.2020 18:10 Ответить
Дурачок. Лучше купи у французов вертолёты и у американцев катера!
показать весь комментарий
22.06.2020 18:15 Ответить
Вертолеты понятно...а на катерах где рассекать?? В беловежской пуще??
показать весь комментарий
22.06.2020 18:22 Ответить
Умный? А охранять места вылова знаменитых белорусских креветок?
показать весь комментарий
22.06.2020 18:25 Ответить
Вам, скотам, мало, що з'їли Пороха, ще й на Лукашенка рот роззявили.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:54 Ответить
В полесских болотах.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:26 Ответить
Усатый Мюнхгаузен на ядре, пытаясь удержаться в кресле, что приросло, рассказывает про белорусские Нью-Васюки.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:39 Ответить
А ти хочеш, щоб і в Білорусі вибрали проросійського клоуна.
показать весь комментарий
22.06.2020 18:52 Ответить
А усатый дегенерат по твоему не пророссийский клоун??
показать весь комментарий
22.06.2020 19:14 Ответить
вже ні
показать весь комментарий
22.06.2020 21:03 Ответить
Лукашенко ніколи й не думав єднатися з Росією. Коли діло дійшло до єднання, він заявив Єльцину, що згодиться, коли йому дадуть посаду прем'єра. На тому й заглохло. Тепер, зовсім розійшлися, бо "... увидели русский оскал на Донбассе", і не даром виготовляють свою зброю. А в нас навіть патронів не випускають.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:42 Ответить
поздно лошара...сковырнет тебя козломордый *****...раньше надо было думать
показать весь комментарий
22.06.2020 18:44 Ответить
Лукашенко рулит, белорусы, берегите Лукашенко!!!
показать весь комментарий
22.06.2020 19:20 Ответить
Закусывать надо...
показать весь комментарий
22.06.2020 20:06 Ответить
А ты не закусил что ли?
показать весь комментарий
22.06.2020 20:37 Ответить
В Белоруси громадное количество переселенцев с **********...
показать весь комментарий
22.06.2020 19:35 Ответить
В БелАруси.
С чего это вдруг? В РФ последние годы уровень жизни был повыше.
Из Казахстана есть, из ОРДЛО есть.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:10 Ответить
Із Казахстана? Там найвищий рівень життя з усіх совкових республік. Молодятам відразу дають квартири в кредит під 1% річних з відстрочкою платежів на п'ять років.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:56 Ответить
вот они и будут изображать обитателей болотного микромордора и вскукарекивать **********.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:18 Ответить
 
 