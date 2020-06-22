Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивания производства различных видов вооружений - от стрелкового оружия до современных ракет.

Об этом Лукашенко сказал во время посещения Брестской десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать", - заявил Лукашенко.

"И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" (тяжелая дальнобойная РСЗО. - Ред.) и еще лучше", - добавил он.

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По словам Лукашенко, "конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать". "Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники", - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что "поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ".

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