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Лукашенко доручив розширити випуск білоруської зброї

Лукашенко доручив розширити випуск білоруської зброї

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність нарощування виробництва різних видів озброєнь - від стрілецької зброї до сучасних ракет.

Про це Лукашенко сказав під час відвідування Брестської десантно-штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

"Я поставив залізобетонне завдання: якщо ми хочемо захиститися, ми маємо основні боєприпаси і зброю виробляти самі. Багато що в цьому напрямку вже зроблено, але багато що ще належить реалізувати", - заявив Лукашенко.

"І далі ми будемо намагатися робити своє, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи найсучаснішими ракетами типу "Полонез" (важка далекобійна РСЗВ. - Ред.) і ще краще", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білорусам: "Не напружуйтеся. Нас і так напружили з цим коронапсихозом"

За словами Лукашенка, "звичайно, у нас немає таких можливостей, як у декого, але, тим не менш, дисципліна, старанність, мізки, можливість і здатність зібрати в кулак по копійці - і бачите, ми дещо навчилися робити". "Це наша перевага, і ми нею будемо користуватися далі - виробляти вітчизняні зразки озброєння й техніки", - наголосив Лукашенко.

Він також зазначив, що "підтримка боєздатності Збройних Сил особливо актуальна в умовах загострення глобальних суперечностей, коли наростає військова ескалація, девальвована роль міжнародних організацій, включно з ООН і ОБСЄ".

Також читайте: Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) зброя (7464)


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Топ коментарі
+12
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 216
Так вот пожалуйста в форме.
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22.06.2020 18:20
+11
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 3765
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22.06.2020 17:55
+10
Лукашенко конечно тот еще поц, но конкретно в этом случае - образец для нашего, прости господи, президента.
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22.06.2020 17:53
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А чого наш блазень в формі ніколи не з`являвся на публіці - було б кумедно...
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 3765
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22.06.2020 17:55 Відповісти
Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 216
Так вот пожалуйста в форме.
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22.06.2020 18:20 Відповісти
Даже Донецкий Зек и тот не уклонист - он просто вместо службы на ЗОНЕ срок мотал.
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22.06.2020 21:34 Відповісти
считай сверхсрочник
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22.06.2020 22:11 Відповісти
Лукашенко конечно тот еще поц, но конкретно в этом случае - образец для нашего, прости господи, президента.
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22.06.2020 17:53 Відповісти
Конкретно в этом случае он больше похож на Овоща. Тот тоже закладывал глобальные проекты. Типа корветов для украинского флота.

Главная сила армии в количестве патриотов готовых защищать свою страну, а также патриотически настроеном населении. А их процент в Беларуси стремиться к нулю. И если будет какая-то заворуха то захватить Беларусь будет намного легче чем тот же Крым.
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22.06.2020 18:23 Відповісти
Оце ти вже, Мурзік, загнув. Білоруси і в АТО воювали. Не кажи гоп, поки не перескочив.
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22.06.2020 18:59 Відповісти
Захватить можно все что угодно. Вопрос в другом - как удержать?
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22.06.2020 19:33 Відповісти
Сила армии - это многофакторное понятие. Кол-во патриотов - важный, но далеко не главный фактор. (хотя бы потому, что в мире нет примеров когда "много патриотов" с дубинками победили "мало танков" агрессора). Со всем остальным - согласен на 100%.
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23.06.2020 10:55 Відповісти
Поздно пить Боржоми, колхан малограмотный, - скоро тебя будут вытрахивать на мороз, мудень.
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22.06.2020 17:54 Відповісти
Кого он боится ? Европе он не нужен , путин друг .
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22.06.2020 17:54 Відповісти
Подивися Бєлсат, може зміниш думку. Бєлорусь вже купує американський газ, і на колишнього "друга" вже не зважає.
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22.06.2020 18:36 Відповісти
"Предают друзья, а не враги."
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22.06.2020 18:38 Відповісти
путин друг

Как сказать, как сказать...

Похоже, что нынешняя заварушка в предверии выборов - это как раз от восточного соседа...
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22.06.2020 20:09 Відповісти
"Полонез", - это МАЗовская ПУ для китайской ракеты, - точно не белоруское оружие.
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22.06.2020 17:54 Відповісти
Для колхоза Беларусь,который находится под управлением кооператива Озеро,лучше выпускать лопаты,тяпки и грабли,для будущих урожаев ,чтобы прокормить кочевников московско ордынского народа.
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22.06.2020 17:56 Відповісти
Вот это оружие:

https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Насилье точит сталь,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Но сталь его не вечна.
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 А ты душою крепче стали стань,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Когда чиста рука, а цели человечны,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Рука крошит отточенную сталь! (с)

Лукашенко поручил расширить выпуск белорусского оружия - Цензор.НЕТ 6320
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22.06.2020 17:57 Відповісти
Зброя не допоможе, коли 70 відсотків белорусів вважають рузге Адним народо
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22.06.2020 17:57 Відповісти
Брехня. Там третина території була під Польщею і воювала на боці Кутузова і проти наших козаків, які воювали на боці Росії. Останнім часом ведеться політика незалежності Білорусі і відродження білоруської мови. Може, 30% за Росію, але не 70%. Лукашенко не розпускає демократію, і не дасть згубити країну.
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22.06.2020 18:45 Відповісти
"Останнім часом ведеться політика незалежності Білорусі і відродження білоруської мови." -
не пишите больше и не говорите не кому, что он и куда и что там ведёт, это очковтирательство и не больше!! Там на РаИсию молятся может и все 100% из расчёта если поделить РБ КНДР по границе 1939 года!!
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22.06.2020 19:49 Відповісти
Ти це сурьезно написав¿
Почспілкуйся з білорусами в чат рулетці- жоден не знає якій зараз місяць на рідній мові. За адин нарід - взагалі мовчу- послугай главколхоспника!
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22.06.2020 20:18 Відповісти
На Бєлсаті російської мови дуже мало. Новини, серіали, популярні програми -- все на білоруській. Бувають фільми на польській з білоруськими титрами. Рідко на російській. Популярна програма "Мова нанова, де навчають білоруської мови." Політика каналу 100% антиросійська.
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22.06.2020 21:22 Відповісти
Тепер білоруси відроджують свою культуру, історію і національні цінності. Видно, що це вже інший народ.
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22.06.2020 21:28 Відповісти
Лесов много...рогатки есть из чего делать...резину в Китае купят..
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22.06.2020 18:02 Відповісти
Ага, рогатки , которые бульбою стреляют. )
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22.06.2020 18:17 Відповісти
А какое звание у этого колхозника? Маршал или генералиссимус??
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22.06.2020 18:03 Відповісти
Саша 3%
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22.06.2020 18:26 Відповісти
Нет у него звания - ОН просто СТАРШОЙ.
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22.06.2020 21:36 Відповісти
Полонез це Китай, робіть щось своє.
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22.06.2020 18:05 Відповісти
Некоторые, это русофашисты?
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22.06.2020 18:05 Відповісти
поздновато батенька! но кое что всё таки расширить будет не лишним
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22.06.2020 18:10 Відповісти
Дурачок. Лучше купи у французов вертолёты и у американцев катера!
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22.06.2020 18:15 Відповісти
Вертолеты понятно...а на катерах где рассекать?? В беловежской пуще??
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22.06.2020 18:22 Відповісти
Умный? А охранять места вылова знаменитых белорусских креветок?
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22.06.2020 18:25 Відповісти
Вам, скотам, мало, що з'їли Пороха, ще й на Лукашенка рот роззявили.
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22.06.2020 18:54 Відповісти
В полесских болотах.
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22.06.2020 18:26 Відповісти
Усатый Мюнхгаузен на ядре, пытаясь удержаться в кресле, что приросло, рассказывает про белорусские Нью-Васюки.
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22.06.2020 18:39 Відповісти
А ти хочеш, щоб і в Білорусі вибрали проросійського клоуна.
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22.06.2020 18:52 Відповісти
А усатый дегенерат по твоему не пророссийский клоун??
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22.06.2020 19:14 Відповісти
вже ні
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22.06.2020 21:03 Відповісти
Лукашенко ніколи й не думав єднатися з Росією. Коли діло дійшло до єднання, він заявив Єльцину, що згодиться, коли йому дадуть посаду прем'єра. На тому й заглохло. Тепер, зовсім розійшлися, бо "... увидели русский оскал на Донбассе", і не даром виготовляють свою зброю. А в нас навіть патронів не випускають.
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22.06.2020 21:42 Відповісти
поздно лошара...сковырнет тебя козломордый *****...раньше надо было думать
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22.06.2020 18:44 Відповісти
Лукашенко рулит, белорусы, берегите Лукашенко!!!
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22.06.2020 19:20 Відповісти
Закусывать надо...
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22.06.2020 20:06 Відповісти
А ты не закусил что ли?
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22.06.2020 20:37 Відповісти
В Белоруси громадное количество переселенцев с **********...
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22.06.2020 19:35 Відповісти
В БелАруси.
С чего это вдруг? В РФ последние годы уровень жизни был повыше.
Из Казахстана есть, из ОРДЛО есть.
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22.06.2020 20:10 Відповісти
Із Казахстана? Там найвищий рівень життя з усіх совкових республік. Молодятам відразу дають квартири в кредит під 1% річних з відстрочкою платежів на п'ять років.
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22.06.2020 21:56 Відповісти
вот они и будут изображать обитателей болотного микромордора и вскукарекивать **********.
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22.06.2020 20:18 Відповісти
 
 