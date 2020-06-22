Лукашенко доручив розширити випуск білоруської зброї

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність нарощування виробництва різних видів озброєнь - від стрілецької зброї до сучасних ракет.

Про це Лукашенко сказав під час відвідування Брестської десантно-штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

"Я поставив залізобетонне завдання: якщо ми хочемо захиститися, ми маємо основні боєприпаси і зброю виробляти самі. Багато що в цьому напрямку вже зроблено, але багато що ще належить реалізувати", - заявив Лукашенко.

"І далі ми будемо намагатися робити своє, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи найсучаснішими ракетами типу "Полонез" (важка далекобійна РСЗВ. - Ред.) і ще краще", - додав він.

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За словами Лукашенка, "звичайно, у нас немає таких можливостей, як у декого, але, тим не менш, дисципліна, старанність, мізки, можливість і здатність зібрати в кулак по копійці - і бачите, ми дещо навчилися робити". "Це наша перевага, і ми нею будемо користуватися далі - виробляти вітчизняні зразки озброєння й техніки", - наголосив Лукашенко.

Він також зазначив, що "підтримка боєздатності Збройних Сил особливо актуальна в умовах загострення глобальних суперечностей, коли наростає військова ескалація, девальвована роль міжнародних організацій, включно з ООН і ОБСЄ".

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