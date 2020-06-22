Лукашенко доручив розширити випуск білоруської зброї
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність нарощування виробництва різних видів озброєнь - від стрілецької зброї до сучасних ракет.
Про це Лукашенко сказав під час відвідування Брестської десантно-штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.
"Я поставив залізобетонне завдання: якщо ми хочемо захиститися, ми маємо основні боєприпаси і зброю виробляти самі. Багато що в цьому напрямку вже зроблено, але багато що ще належить реалізувати", - заявив Лукашенко.
"І далі ми будемо намагатися робити своє, починаючи від стрілецької зброї і закінчуючи найсучаснішими ракетами типу "Полонез" (важка далекобійна РСЗВ. - Ред.) і ще краще", - додав він.
За словами Лукашенка, "звичайно, у нас немає таких можливостей, як у декого, але, тим не менш, дисципліна, старанність, мізки, можливість і здатність зібрати в кулак по копійці - і бачите, ми дещо навчилися робити". "Це наша перевага, і ми нею будемо користуватися далі - виробляти вітчизняні зразки озброєння й техніки", - наголосив Лукашенко.
Він також зазначив, що "підтримка боєздатності Збройних Сил особливо актуальна в умовах загострення глобальних суперечностей, коли наростає військова ескалація, девальвована роль міжнародних організацій, включно з ООН і ОБСЄ".
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Так вот пожалуйста в форме.
Главная сила армии в количестве патриотов готовых защищать свою страну, а также патриотически настроеном населении. А их процент в Беларуси стремиться к нулю. И если будет какая-то заворуха то захватить Беларусь будет намного легче чем тот же Крым.
Как сказать, как сказать...
Похоже, что нынешняя заварушка в предверии выборов - это как раз от восточного соседа...
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Насилье точит сталь,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Но сталь его не вечна.
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 А ты душою крепче стали стань,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Когда чиста рука, а цели человечны,
https://youtu.be/vxVrdAAGa70?t=54 Рука крошит отточенную сталь! (с)
не пишите больше и не говорите не кому, что он и куда и что там ведёт, это очковтирательство и не больше!! Там на РаИсию молятся может и все 100% из расчёта если поделить РБ КНДР по границе 1939 года!!
Почспілкуйся з білорусами в чат рулетці- жоден не знає якій зараз місяць на рідній мові. За адин нарід - взагалі мовчу- послугай главколхоспника!
С чего это вдруг? В РФ последние годы уровень жизни был повыше.
Из Казахстана есть, из ОРДЛО есть.