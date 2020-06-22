Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на военный парад, даже если получил бы приглашение.
Об этом он сказал в интервью в Skype-интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня, потому что "Киев не сигнализировал о желании разделить радость от праздника Победы".
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Песков говорил, что на парад приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии.
Позднее стало известно, что представители Туркменистана, Азербайджана и Армении отказались приехать на парад.
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Источник: https://censor.net.ua/n3203630
Тобто не поїхав, бо не був запрошенний.
Відповідь у стилі «Квартал 95»
Помню мы были в отпуске у родителей и как раз попали на день Независимости (в 2016 было 25 лет).......так это действительно был праздник ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ=>транслировали парад в Киеве. Когда хлопцы-АТОшники шли колоннами, аж слёзы наварачивались....
О май год!!! А если бы было?
Пора давно было определяться: на двух стульях не усидишь! Либо Украина либо Расеюшка
С 2014-го война. Как может казаться?
"20% Грузии оккупировано Россией".
Полетел бы!!!!!
Похоже, у него даже одной извилины нет - туман, прав был Гончаренко.
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
Общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Тепер ти можеш говорити, що хочеш. А от що б ти заспівав, якби тебе й СПРАВДІ запросили - це невідомо.
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ВСЁ!.........
Здесь идет противоречие самому себе......Не?....
Мог бы(!) просто сказать: НЕТ и было бы достаточно, а так......
Я свое не талдычу........Это преЗедент так отвечает на вопросы и дает интервью......нужно конкретней быть, особенно если это касается рАссии и )(уйла........
Меньше вреда будет.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1275039608955338752 5 ч
Зеленський вирішив, що у 1939 німці бомбардували Львів і, вочевидь, ніякого Пакта Молотова-Ріббентропа не було, а прем'єр Шмигаль вирішив, що Друга світова війна для України почалася 22 червня 1941. Це або печерне незначння історії або відверте підігрування російській пропаганді.
А может и сам плохо знаешь историю.
В 1939 немцы действительно штурмовали Львов...
А Красная Армия им в этом... помогала.
Оправдывается даже тогда, когда никто этого от него не ждёт.