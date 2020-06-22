Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на военный парад, даже если получил бы приглашение.

Об этом он сказал в интервью в Skype-интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня, потому что "Киев не сигнализировал о желании разделить радость от праздника Победы".

Также на Цензор.НЕТ: Президенты Туркменистана и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве

Песков говорил, что на парад приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии.

Позднее стало известно, что представители Туркменистана, Азербайджана и Армении отказались приехать на парад.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа. ВИДЕО