Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до Москви на військовий парад, навіть якщо отримав би запрошення.

Про це він сказав в інтерв'ю в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було", - сказав Зеленський.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви 24 червня, тому що "Київ не сигналізував про бажання розділити радість від свята Перемоги".

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Пєсков казав, що на парад приїдуть представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії та окупованих Росією грузинських територій - Абхазії та Південної Осетії.

Пізніше стало відомо, що представники Туркменістану, Азербайджану та Вірменії відмовилися приїхати на парад.

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