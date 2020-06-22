Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до Москви на військовий парад, навіть якщо отримав би запрошення.
Про це він сказав в інтерв'ю в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було", - сказав Зеленський.
Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви 24 червня, тому що "Київ не сигналізував про бажання розділити радість від свята Перемоги".
Пєсков казав, що на парад приїдуть представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії та окупованих Росією грузинських територій - Абхазії та Південної Осетії.
Пізніше стало відомо, що представники Туркменістану, Азербайджану та Вірменії відмовилися приїхати на парад.
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Источник: https://censor.net.ua/n3203630
Тобто не поїхав, бо не був запрошенний.
Відповідь у стилі «Квартал 95»
Помню мы были в отпуске у родителей и как раз попали на день Независимости (в 2016 было 25 лет).......так это действительно был праздник ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ=>транслировали парад в Киеве. Когда хлопцы-АТОшники шли колоннами, аж слёзы наварачивались....
О май год!!! А если бы было?
Пора давно было определяться: на двух стульях не усидишь! Либо Украина либо Расеюшка
С 2014-го война. Как может казаться?
"20% Грузии оккупировано Россией".
Полетел бы!!!!!
Похоже, у него даже одной извилины нет - туман, прав был Гончаренко.
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
Общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Тепер ти можеш говорити, що хочеш. А от що б ти заспівав, якби тебе й СПРАВДІ запросили - це невідомо.
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ВСЁ!.........
Здесь идет противоречие самому себе......Не?....
Мог бы(!) просто сказать: НЕТ и было бы достаточно, а так......
Я свое не талдычу........Это преЗедент так отвечает на вопросы и дает интервью......нужно конкретней быть, особенно если это касается рАссии и )(уйла........
Меньше вреда будет.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1275039608955338752 5 ч
Зеленський вирішив, що у 1939 німці бомбардували Львів і, вочевидь, ніякого Пакта Молотова-Ріббентропа не було, а прем'єр Шмигаль вирішив, що Друга світова війна для України почалася 22 червня 1941. Це або печерне незначння історії або відверте підігрування російській пропаганді.
А может и сам плохо знаешь историю.
В 1939 немцы действительно штурмовали Львов...
А Красная Армия им в этом... помогала.
Оправдывается даже тогда, когда никто этого от него не ждёт.