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Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви

Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до Москви на військовий парад, навіть якщо отримав би запрошення.

Про це він сказав в інтерв'ю в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було", - сказав Зеленський.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви 24 червня, тому що "Київ не сигналізував про бажання розділити радість від свята Перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенти Туркменістану й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві

Пєсков казав, що на парад приїдуть представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії та окупованих Росією грузинських територій - Абхазії та Південної Осетії.

Пізніше стало відомо, що представники Туркменістану, Азербайджану та Вірменії відмовилися приїхати на парад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "не має територіальних претензій до сусідів", - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) парад (377) росія (65162)


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Топ коментарі
+32
Он там уже был, когда Украина воевала с парашей. Может повторить.
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 8110
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22.06.2020 19:42
+25
Такі сигарети в Грузії. При бубочці таке можливе?
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 1832
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22.06.2020 19:43
+21
Якби поїхав, то їхати назад вже б не довелося
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22.06.2020 19:37
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а ви розказуйте, що у вас велика доля у "гугл"
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22.06.2020 19:35 Відповісти
А если хорошо попросить Бубочку. Поломался и согласился)))
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22.06.2020 20:28 Відповісти
Да конечно поехал бы! И еще раз москалям напомнил про шлюху-Украину...
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22.06.2020 20:30 Відповісти
поездка зеленского в москву напоминает побег пшонки и януковича, только в этот раз никого не выпустят.
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22.06.2020 19:35 Відповісти
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3203630
Тобто не поїхав, бо не був запрошенний.
Відповідь у стилі «Квартал 95»
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22.06.2020 20:29 Відповісти
Раз не пригласили - то не очень-то и хотелось)
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22.06.2020 19:37 Відповісти
Якби поїхав, то їхати назад вже б не довелося
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22.06.2020 19:37 Відповісти
Ах, идиота не пригласили ! А то б оно подумало... И может быть не согласилось бы. Какой кокетливый зельоный уродец ,мля!
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22.06.2020 19:38 Відповісти
Йому зелєбобіку "нєпрєдлагалі"! А якщо б "прєдлагалі"? Це що за фігня? Зелейопи кого ви обрали...Порох навіть не згадав би про Мокшву!
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22.06.2020 19:40 Відповісти
Вертатись тобі вже не було б куди.
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22.06.2020 19:41 Відповісти
Там не буде шоу яке він ********, тому і не поїде.
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 2879
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22.06.2020 19:41 Відповісти
Кстати вот именно этим(!!!) парадом он все спаскудил........
Помню мы были в отпуске у родителей и как раз попали на день Независимости (в 2016 было 25 лет).......так это действительно был праздник ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ=>транслировали парад в Киеве. Когда хлопцы-АТОшники шли колоннами, аж слёзы наварачивались....
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22.06.2020 20:03 Відповісти
Потом еще одну дозу и на парад в Нью-йорк можно ехать.
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22.06.2020 19:42 Відповісти
Он там уже был, когда Украина воевала с парашей. Может повторить.
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 8110
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22.06.2020 19:42 Відповісти
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было"

О май год!!! А если бы было?
Пора давно было определяться: на двух стульях не усидишь! Либо Украина либо Расеюшка
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22.06.2020 19:42 Відповісти
Он определился и действует соответственно, просто до тебя это так и не дошло.
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22.06.2020 20:11 Відповісти
До меня многое дошло. Просто я привык отсавлять человеку шанс, пусть один, пусть последний...
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22.06.2020 20:15 Відповісти
Может, я не те слова выделил... Может, "Мне кажется" имеют более смысловую нагрузку...


С 2014-го война. Как может казаться?
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22.06.2020 20:36 Відповісти
в 14м это чмо не сцало в мацкву кататься
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22.06.2020 19:43 Відповісти
Такі сигарети в Грузії. При бубочці таке можливе?
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 1832
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22.06.2020 19:43 Відповісти
Настоящее грузинское вино можно отличить от подделок по надписи
"20% Грузии оккупировано Россией".

Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви - Цензор.НЕТ 13
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22.06.2020 20:15 Відповісти
Ну конечно бубочка не поехал!!!!!
Полетел бы!!!!!
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22.06.2020 19:43 Відповісти
просто не пригласили...
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23.06.2020 07:01 Відповісти
Оно еще не определилось доверять или не доверять пуйлу. И это оно заявило в интервью канадскому изданию "Globe and mail". Это как можно назвать?
Похоже, у него даже одной извилины нет - туман, прав был Гончаренко.
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22.06.2020 19:44 Відповісти
Да кому интересно знать куда ты вообще любишь ездить, Оманский? Сиди у себя в бункере и не вякай.
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22.06.2020 19:44 Відповісти
Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
Общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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22.06.2020 19:44 Відповісти
Конечно бы не поехал. Полетел бы на крыльях любви, гнида зелёная.
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22.06.2020 19:45 Відповісти
На велосипеде.
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22.06.2020 21:27 Відповісти
очень содержательная речь.. аргументировано..
Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву - Цензор.НЕТ 3206
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22.06.2020 19:45 Відповісти
Шо єгг то єггг ))
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22.06.2020 19:48 Відповісти
Обиделся, что Господин не приласил?
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22.06.2020 19:46 Відповісти
У меня слова - "Зеленский парад" вызывает картинку вовсе не парада Победы, а Зеленского без штанов на Хрещатике.
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22.06.2020 19:46 Відповісти
Дивне висловлювання. А більше слів тема не заслуговує? Ну, там "вороги", "окупанти", "вбивці", або навіть "апологети сталінізму" якщо трохи потреніруватися... З цим Вовочкою тільки і чекаєш, шо з нього попре "дружба народов" нєвзірая.
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22.06.2020 19:46 Відповісти
Зеля,нужно ехать ***** ждет тебя. Ехать и не возвращаться.
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22.06.2020 19:47 Відповісти
Просто 1:1 як у старому анекдоті: "А я й сам не дуже хотів".
Тепер ти можеш говорити, що хочеш. А от що б ти заспівав, якби тебе й СПРАВДІ запросили - це невідомо.
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22.06.2020 19:48 Відповісти
чого ????? в Оман літав - розкажи, ато Патрушев и Сурков самі скорішше, чи мЕртвечук про це розкажуть....
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22.06.2020 19:50 Відповісти
Да, украинцы победили немецкий нацизм, это Победа украинского народа. Поэтому праздновать можно дома, по-украински, а не за поребриком - по-мокшански. Вся свистопляска "едешь-не едешь на мокшанский парад" - буря в стакане.
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22.06.2020 19:53 Відповісти
«Нет, не поехал бы. (!!!)Мне кажется, официального приглашения не было(!!!)»
--------------
ВСЁ!.........
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22.06.2020 19:56 Відповісти
Поэтому и не было приглашения, потому что ответ президента был заведомо известен. Приглашатели были бы в очередной раз посланы на три буквы
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22.06.2020 19:58 Відповісти
Не время сейчас пока...Вот посадим Порошенка, патриотов с пяток - тогда и с докладом к Пуйлу, смоктонуть...По париколу.
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22.06.2020 20:06 Відповісти
Таня,
Здесь идет противоречие самому себе......Не?....
Мог бы(!) просто сказать: НЕТ и было бы достаточно, а так......
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22.06.2020 20:07 Відповісти
Да он уже сто раз сказал нет, но вы упорно своё талдычите.
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22.06.2020 20:14 Відповісти
Таня,
Я свое не талдычу........Это преЗедент так отвечает на вопросы и дает интервью......нужно конкретней быть, особенно если это касается рАссии и )(уйла........
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22.06.2020 20:22 Відповісти
Не подскажите ли мадам,когда эти приглашатели были посылаемы бубочкой на три буквы?
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22.06.2020 20:19 Відповісти
Лучше себе выстрелить в ногу чем верить этой зелёной гниде.
Меньше вреда будет.
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22.06.2020 20:00 Відповісти
Не поехал бы на парад? А к примеру, покривляться на корпоративе, сыграть пуем, обозвать Украину проституткой? -Запросто.
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22.06.2020 20:04 Відповісти
Пропав мальчік, вік - сорок з лиху..м, очі вирячені, дуркуваті, зріст - трохи вище унітазу, домашні лагідно звуть "Наш маленький Дьопйопчик", особливі прикмети: завжди бреше і при цьому чухає свого носа, з якого від коксу постійно течуть смердючі зелені шмарклі. ПАМАГНІТЄ, єслі шо!

Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви - Цензор.НЕТ 9557
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22.06.2020 20:06 Відповісти
ЗЕвіслюк патологічна жертва. Вічно ниє , пише заяви в ДБР на дівчат ,художника. Не чоловік , а істота середнього роду ще й тупа
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22.06.2020 20:10 Відповісти
Ватоголовый бубочка
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22.06.2020 20:12 Відповісти
Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви - Цензор.НЕТ 2664
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22.06.2020 20:18 Відповісти
Плювачі на монітор.Коли вже перестанете ділити зелену Україну на коричневу чуму та червону?У протистоянні між двома сортами гімна-демократія перетворюється у фашизм.Зеля у тих іграх буде нейтральним і йому нічого не загрожує,окрім короновіРусу звичайно.
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22.06.2020 20:18 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1275039608955338752 5 ч

Зеленський вирішив, що у 1939 німці бомбардували Львів і, вочевидь, ніякого Пакта Молотова-Ріббентропа не було, а прем'єр Шмигаль вирішив, що Друга світова війна для України почалася 22 червня 1941. Це або печерне незначння історії або відверте підігрування російській пропаганді.
Зеленський каже, що не поїхав би на парад до Москви - Цензор.НЕТ 14
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22.06.2020 20:24 Відповісти
Гонишь и передергиваешь.
А может и сам плохо знаешь историю.
В 1939 немцы действительно штурмовали Львов...
А Красная Армия им в этом... помогала.
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22.06.2020 20:34 Відповісти
Зеленский - настоящий ТЕРПИЛО!
Оправдывается даже тогда, когда никто этого от него не ждёт.
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22.06.2020 20:26 Відповісти
Ну, повиг Бубочки. Орден йому
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22.06.2020 20:27 Відповісти
Говорить можно одно, а вот на деле может быть совсем другое. Да тем более, он за свои слова совсем не отвечает, все в этом уже давно убедились.
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22.06.2020 20:38 Відповісти
Какое же оно тупое, если говорит об этом маразме, значит падлюка хотела ехать и обязательно поехала б , чтобы снизу заглянуть членоликому в глаза и увидеть там мир да любовь.
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22.06.2020 20:41 Відповісти
Ты уже обещал уйти когда нарушишь закон
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22.06.2020 20:45 Відповісти
Кто-то даже поверил, наверное.
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22.06.2020 20:50 Відповісти
Так многие даже поверили много чему. И не наверное, а точно...
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22.06.2020 20:59 Відповісти
Рассуждения - я бы не поехал, а может быть и поехал отдают еврейской хитрожопостью. Как бы так сказать, чтобы не обидеть оккупантов и не выглядеть мудаком. НеЧмо и НеЛОх по-моему намного тупее, чем Трамп.
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22.06.2020 21:09 Відповісти
А якщо би путєн пообіцяв віддати весь компромат на бубочку???
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22.06.2020 21:11 Відповісти
Зеленский не настолько глуп, чтобы открыто и публично ехать к кремлёвскому карлику путену....Зеля поедет на лыжах кататься, а сам потихоньку смотается в кремль... Или "закроется на самоизоляцию", а сам на мертведчуковском самолёте слетает к путену в какую-нибудь сочинскую резиденцию.... Вариантов тайно встречаться - миллион....
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22.06.2020 21:38 Відповісти
не те времена ! разве шо телепорт хайло включит 1
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22.06.2020 22:55 Відповісти
Беги Вова -беги !!!
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22.06.2020 22:54 Відповісти
Президент України відповів би, що росія - окупант і вбивця і які можуть бути візити до ворога. А зелене ганьбисько обідєлось, що не запросили.
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22.06.2020 23:21 Відповісти
 
 