Следствие переквалифицировало подозрение полицейским из Кагарлыка, обвиняемым в изнасиловании, с "превышения власти" на "пытки"

Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и пытках по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации.

Об этом Громадському радіо сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"365-ю переквалифицировали в 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - сказал он (то есть "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" переквалифицировали на "пытки по предварительному сговору группой лиц". - Ред).

Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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