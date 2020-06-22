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Слідство перекваліфіковувало підозру поліцейським із Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні, з "перевищення влади" на "катування"

Слідство перекваліфіковувало підозру поліцейським із Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні, з

Зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і катуваннях за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Про це Громадському радіо повідомив прокурор у справі Валерій Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

"365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об’єктивну та суб’єктивну сторони кримінального правопорушення", - сказав він (тобто "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" перекваліфікували на "катування за попередньою змовою групою осіб". – Ред).

Смирнов додав, що у справі призначили близько дев’яти експертиз. Декілька експертиз вже завершили, але більшість ще проводять.

Також читайте: Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Читайте: Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4025) катування (599) прокурор (624)


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Какие "быстрые" следователи, как быстро сообразили...
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22.06.2020 21:37 Відповісти
Какое превышение власти ? Вы еще уроды служебную халатность и лишение компота приклейте что не ясно было сразу ху из ху ?
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22.06.2020 21:40 Відповісти
Превышение... Это какой-то бездонный ад!
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22.06.2020 21:42 Відповісти
В США уголовное дело на Авакова. Реакция Генпрокурора США
https://youtu.be/pl-bqTlEqqE
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22.06.2020 21:49 Відповісти
Изнасилование, и попытка убийства - это разве превышение должностных полномочий? Я думал, что это и есть их должностные полномочия....
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22.06.2020 22:37 Відповісти
Все нормально. Никаких превышений слежебных обязанностей нет. Насилуйте свидетелей дальше!
Слава Авакову, самому лучшему министру МВД! )))
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22.06.2020 22:38 Відповісти
так они смягчили статью! откройте кпк Укр! вот же прокурорские мрази
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23.06.2020 10:15 Відповісти
 
 