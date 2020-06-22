Слідство перекваліфіковувало підозру поліцейським із Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні, з "перевищення влади" на "катування"

Зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і катуваннях за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Про це Громадському радіо повідомив прокурор у справі Валерій Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

"365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об’єктивну та суб’єктивну сторони кримінального правопорушення", - сказав він (тобто "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу" перекваліфікували на "катування за попередньою змовою групою осіб". – Ред).

Смирнов додав, що у справі призначили близько дев’яти експертиз. Декілька експертиз вже завершили, але більшість ще проводять.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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