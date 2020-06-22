Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на оккупированный полуостров самолета, который создан "специально для увеличения осадков".

Об этом он написал на своей странице "Вконтакте", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии", – написал Аксенов.

Также он сообщил, что с 26 июня из Вилинского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки", - утверждает Аксенов.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

Также читайте: Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.