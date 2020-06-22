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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов

Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на оккупированный полуостров самолета, который создан "специально для увеличения осадков".

Об этом он написал на своей странице "Вконтакте", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии", – написал Аксенов.

Также он сообщил, что с 26 июня из Вилинского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки", - утверждает Аксенов.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

Также читайте: Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: 

Крым (26384) водоснабжение (722) Аксенов Сергей (361) вода (918)


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Топ комментарии
+61
Это же сколько экипажу придётся пива выпить, что бы весь Крым окропить.
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22.06.2020 22:17
+22
.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
.
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 7051
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22.06.2020 22:22
+20
***
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
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22.06.2020 22:29
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Правила форума Совет форумчан
Это же сколько экипажу придётся пива выпить, что бы весь Крым окропить.
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22.06.2020 22:17 Ответить
воздушное суДно будет собирать влагу

есть ли места на Перекопе ?
достаточно ли завезли на украинскую сторону поп-корна ?
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22.06.2020 22:25 Ответить
Это ж сколько надо будет выпить пива тем, у кого воздушное судно будет собирать влагу для окропления Крыма? А поп-корна хватит. И видосиков. Вот с чем с чем, а с этим проблем у нас нет.
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22.06.2020 22:35 Ответить
А может они камни с неба разбрасывать наконец-то начнут...
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22.06.2020 22:48 Ответить
Я бы даже сказал в данном случае суднО!
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22.06.2020 23:18 Ответить
Параша орошает крымняш с воздуха.
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 1400
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22.06.2020 22:49 Ответить
Какое пиво им пурген дадут в лучшем случае !
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22.06.2020 22:52 Ответить
Будут дозаправлять пивасиком прямо в воздухе.
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23.06.2020 07:22 Ответить
Башкирский шаман вызывает дождь
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1691
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22.06.2020 22:18 Ответить
Цей варіант кращий, ніж літак з дощем🤫
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22.06.2020 22:24 Ответить
***
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
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22.06.2020 22:29 Ответить
-А бубен то в какой руке держать надо, ну, чтобы дождь вызвать. Или какая разница?
Только в правой (смотреть фото). Гидрометеорология - наука точная.
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22.06.2020 23:21 Ответить
Главно штоп не снех или град...
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23.06.2020 01:10 Ответить
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте... А проверенный вариант с попами, что, уже не помогает?
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22.06.2020 22:18 Ответить
В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной епархии.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
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22.06.2020 22:25 Ответить
Снайф,ну вот об чем ты?Попы из Вологды опять с%издели наше украинское ноухау.Наши попы уже давно кропили святой водой мирян от короны.Ворье и в Кремле и в храмах...
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23.06.2020 07:32 Ответить
Батюшку з іконою ***** буде возити?
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22.06.2020 22:18 Ответить
Распылять мочу хла
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22.06.2020 22:18 Ответить
Частушка была в давние времена. Вроде в тему напомню. *Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака! С колокольни куем машем---разганяем облака*.
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22.06.2020 22:20 Ответить
Побудуйте дробину з траків німецьких танків до маріанської ращелини у горах криму!
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22.06.2020 22:20 Ответить
Какой самолет? Я не понял - a мост нафига строили?
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22.06.2020 22:20 Ответить
щоб вода під час дощу в крим текла
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22.06.2020 22:26 Ответить
С иконой святого преподобного отца Пигидия.
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22.06.2020 22:21 Ответить
.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
.
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 7051
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22.06.2020 22:22 Ответить
Побудуйте дробину з траків німецьких танків до маріанської ращелини у горах криму!
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22.06.2020 22:25 Ответить
Ожидаемо. На Херсонщине станет ещё суше. Кстати можно подать жалобу в ООН.
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22.06.2020 22:26 Ответить
На Херсонщине преобладают северные ветры, ну ещё восточные и западные, но никак НЕ южные!
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22.06.2020 22:53 Ответить
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 467
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22.06.2020 22:59 Ответить
Ну и?
Север и северо-запад.
Или ты думал я перед своим постом не смотрел розу ветров?
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22.06.2020 23:02 Ответить
То есть с юго-запада вообще никогда не дует?
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22.06.2020 23:11 Ответить
смотри на свою розу ветров - считай проценты.
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22.06.2020 23:13 Ответить
Сам считай. Восточные и северные ветра выкидываем из расчёта, они редко несут дожди. В июле 7,6 дней западных и северо-западных ветров и 5,3 юго-западных и южных. Разница не такая уж и большая.
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22.06.2020 23:26 Ответить
Крым потому и засушливый, что южные ветра останавливают крымские горы, все осадки выпадают на побережье, а в северных ветрах влаги нет. Это если мы очень сильно разовьем орошение и будет хорошее испарение, то до них что-то дойдет. Но у нас орошение больше капельное.
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23.06.2020 00:08 Ответить
посадят на тот самолет дуру Поклонскую и покажут портрет Николая Второго. Она им весь полуостров обмироточит...
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22.06.2020 22:28 Ответить
Паклонская и без портрета весь остров обмироточит, если ее выбросить из самолета без парашюта.
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22.06.2020 22:30 Ответить
самолёт будет разбрасывать желанные камни. какие никакие но тоже осадки ))
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22.06.2020 22:29 Ответить
+500
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22.06.2020 22:50 Ответить
Шоб вас снегом завалило.
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22.06.2020 22:32 Ответить
Камни с неба им в помощь , а питьевая водичка -- в немощь ))
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22.06.2020 22:37 Ответить
Сколковский нанолет, единственнный в своем роде, "неимеющийаналогов")))
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22.06.2020 22:38 Ответить
Похоже люди у нас вообще тёмные и не понимают, что не анекдот, а серьёзно.
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22.06.2020 22:40 Ответить
в армии как то- помните ракету запускали в прошлом месяце. хрен помним .их бывало почти каждый день пуляли временами . удачный запуск был . на полигоне камчатка 21 день шёл ливень не переставая . так что я не то что верю . а знаю о климатическом оружии ещё со времён могучего и непобедимого . и это может аукнуться рядом с крымом . недаром в подмосковье после разгона туч лужковым почти апокалипсис наступил
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22.06.2020 22:51 Ответить
Операция «Попай» - операция по использованию климатического оружия армией США во время войны во Вьетнаме (1965-1973). Название операции было дано по имени мультипликационного персонажа моряка Попая.
Началась 20 марта 1967 года, завершилась 5 июля 1972 года. Проводилась во время сезона дождей с марта по ноябрь. Суть операции заключалась в том, что с самолётов (транспортные самолёты C-130 и истребители F-4C) в дождевых облаках рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате количество осадков увеличилось в три раза выше нормы. Это привело к затоплению полей с рисом и иных посевов культурных растений, а также была размыта Тропа Хо Ши Мина, по которой южновьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением.
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22.06.2020 22:53 Ответить
Это хорошо работает, когда есть облака. А в последнее время небо синее. Распыляй, не распыляй - лить нечего.
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23.06.2020 10:57 Ответить
Что же там за жуткие реактивы?
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22.06.2020 22:53 Ответить
Ничего особенного, это йодистое серебро. Распыление нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы из среднего размера облака вылилось до 10 тыс. тонн воды. Также можно с этой целью распылять сухой лед, но эффективность пониже
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22.06.2020 23:10 Ответить
если про ракету то я так .пыль протереть . про подмосковье то на форумах бывает до сих пор поминают пи%дец после лужковского разгона .
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22.06.2020 23:10 Ответить
Дорогой "дождик" получится! Иодид серебра - штука не дешевая! А скорее всего - ни хрена у них не выйдет! Спровоцировать дождь можно, но не на "пустом месте". "Не поняли? Это же рассея!" (с) Жирик
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22.06.2020 23:02 Ответить
Дело в том, что у них очень солидный опыт в этом деле.
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22.06.2020 23:08 Ответить
Сцать в глаза? Даже не сомневаюсь!
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23.06.2020 01:55 Ответить
Я згадую перші роки незалежності. У нас (східна Україна) почалися небувалі раніше посухи. А буквально поряд у Курській і Білгородській області за словами очевидців трава біля доріг була по пояс. Так не буває, щоб природнім чином дощі випадали до межі державного кордону. Дуже великий вплив мають маршрути польотів мінародної авіації. Спостерігаю зміни з закриттям польотів через окуповані території. Але це більше інтуїтивно.
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23.06.2020 07:30 Ответить
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5900
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22.06.2020 22:40 Ответить
Вот идиоты.. в Чёрнлм море же полно днепровой воды, почему оттуда не качнуть..
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22.06.2020 22:43 Ответить
- Крымчане! Передаю привет вашим дождям!

- Так их нет.

- Та я передаю, тем, что летят ...на самолетё.
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22.06.2020 22:46 Ответить
А ШАМАНОВ???ШАМАНОВ ВЕЗИТЕ-СПАСАЙТЕ КАМНЕЛЮБЦЕВ!!!
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22.06.2020 22:53 Ответить
В Соединенных Штатах когда некоторые штаты начали массово искусственно вызывать дождь дело доходило до суда, когда дождевые облака идущие в один штат были "выдоены" таким методом самолетами в другом штате. (распыление в облаке сухого льда с примесью йодида серебра) Т.е. дождевая вода как бы была украдена В итоге там пришлось это дело довольно строго регламентировать законодательно. В мире этот способ этот известен давно. При частом применении кацапами этого метода следует ожидать уменьшения количества осадков в прилегающих к Крыму областях. Отака х..ня малята( Не так это смешно как на первый взгляд кажется
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22.06.2020 22:57 Ответить
Дорогая водичка будет. Иодид серебра - там и серебро денег стоит, и даже йод - он не то чтобы под ногами валялся
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22.06.2020 23:04 Ответить
Для этого нужно всего несколько грамм на среднее облако. Для искусственного вызывания осадков используется самолет Ан-26 «Циклон». Это обычный транспортный самолет, но по бокам фюзеляжа установлены устройства для отстрела в облако небольших пиропатронов с йодистым серебром
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22.06.2020 23:15 Ответить
Ну, посмотрим. Уже обещали и воду опреснять, и по мосту ее возить. Все - киздеж. А дождик, если и прольется на головы колаборантов, то они от него полысеют.
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23.06.2020 01:57 Ответить
Вообще то нужно учитывать розу ветров. Если ветер с континента, то хрен они что сконденсируют.
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22.06.2020 23:57 Ответить
с континента не ветер идёт, а циклон с облаками. И приближаясь к Крыму он рассеивается полностью, превращая его в безводную пустыню. Карма у него такая, и самолётиками это никак не исправить.
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23.06.2020 07:42 Ответить
А что у вас с географией, младой чвек? Циклоны двигаются с северо-западной части континента, а не наоборот. Дожди окропляют Украину, а Крым пользуется тем что осталось а то и вовсе ничем. Поэтому "ожидать уменьшения" это мягко выражаясь, фантазии Фарятьева.
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23.06.2020 07:40 Ответить
что договорился с Росгидрометом - а чего не с самим богом ? - тут можно психиатрам научный труд написать - "влияние триколора (кацапского флага ) на умственные способности индивидуума (Аксенова)"
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22.06.2020 22:57 Ответить
Путин помочится на крымчан с самолета.
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22.06.2020 22:59 Ответить
РФ планирует распылять химикаты над Украиной, в том числе и не оккупированной части достанется. А у вас тут конкурс шуток. Как же смешно!
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22.06.2020 23:07 Ответить
Адепты 95 квартала на марше Не мешай им "юморить".
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22.06.2020 23:33 Ответить
з самалєта хіріл муділом помахає а ***** акрапіт...
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22.06.2020 23:07 Ответить
коцапы даже тучи грабят
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22.06.2020 23:18 Ответить
самолет с иконой путина думаю без этого не обошлось
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22.06.2020 23:20 Ответить
Главное захватить побольше канистр с водой на борт.
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22.06.2020 23:55 Ответить
А как можно точно высчитать точку атаки? Может выльется, да не там? Это ж надо точно определить, что эти облака летят на ту зону, куда надо, потом быстро поднять самолет и в нужный момент атаковать хмары. А если после атаки изменится направление ветра, то выльется мимо? Как эти "упражнения" кардинально повлияют на общее количество осадков в Крыму?
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23.06.2020 00:47 Ответить
да никак. божья роса в крымчанские глаза. камни с неба реальнее.
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23.06.2020 07:40 Ответить
Ага. Божью росу будет распылять.

А фокус прост - вода кондерсируется в дождь на разбрасыавемых металлических частицах над достаточно небольшим участком поверхности. И это не для увеличения дождей, а для того, чтобы дождь прошел не тут, а там. Т.е. над можно над Ялтой вызвать дождь, который должен был быть и в Джанкое, но будет только над Ялтой, а Джанкою сосать.

Шоб над всем Крымом стало дождей больше, ***** придется с пылесосом на стерхах летать и тучи сгонять на полуостров.
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23.06.2020 03:22 Ответить
Неужто собираются "затопить" Крым, чтобы не возвращать Украине? Мол, не доставайся никому.
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23.06.2020 05:41 Ответить
вот этот.
https://www.znak.com/2019-09-11/svyachenniki_s_samoleta_vylili_na_tver_70_l_svyatoy_vody_chtoby_iscelit_zhiteley_ot_pyanstva Священники с самолета вылили на Тверь 70 л святой воды
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23.06.2020 07:38 Ответить
Летающий ассенизатор?
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23.06.2020 08:54 Ответить
Самолёт распыляет в воздухе йодид серебра и всё .
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23.06.2020 09:01 Ответить
 
 