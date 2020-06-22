Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на оккупированный полуостров самолета, который создан "специально для увеличения осадков".
Об этом он написал на своей странице "Вконтакте", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии", – написал Аксенов.
Также он сообщил, что с 26 июня из Вилинского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды.
"Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки", - утверждает Аксенов.
Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.
При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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есть ли места на Перекопе ?
достаточно ли завезли на украинскую сторону поп-корна ?
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
Только в правой (смотреть фото). Гидрометеорология - наука точная.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
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Север и северо-запад.
Или ты думал я перед своим постом не смотрел розу ветров?
Началась 20 марта 1967 года, завершилась 5 июля 1972 года. Проводилась во время сезона дождей с марта по ноябрь. Суть операции заключалась в том, что с самолётов (транспортные самолёты C-130 и истребители F-4C) в дождевых облаках рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате количество осадков увеличилось в три раза выше нормы. Это привело к затоплению полей с рисом и иных посевов культурных растений, а также была размыта Тропа Хо Ши Мина, по которой южновьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением.
- Так их нет.
- Та я передаю, тем, что летят ...на самолетё.
А фокус прост - вода кондерсируется в дождь на разбрасыавемых металлических частицах над достаточно небольшим участком поверхности. И это не для увеличения дождей, а для того, чтобы дождь прошел не тут, а там. Т.е. над можно над Ялтой вызвать дождь, который должен был быть и в Джанкое, но будет только над Ялтой, а Джанкою сосать.
Шоб над всем Крымом стало дождей больше, ***** придется с пылесосом на стерхах летать и тучи сгонять на полуостров.
https://www.znak.com/2019-09-11/svyachenniki_s_samoleta_vylili_na_tver_70_l_svyatoy_vody_chtoby_iscelit_zhiteley_ot_pyanstva Священники с самолета вылили на Тверь 70 л святой воды