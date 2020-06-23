Пожар в Чернобыльской зоне на территории лесничества ликвидировали

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения. Возгорание продолжалось более суток.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

"23 июня в 7.38 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС и работниками лесных пожарных станций ДСП "Северная Пуща" было ликвидировано возгорание травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи с.Ильинцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению были привлечены 12 единиц техники и 60 человек.

Ранее сообщалось, что на утро 23 июня в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества наблюдается тление пней и древесины.

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