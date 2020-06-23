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Пожежу в Чорнобильській зоні на території лісництва ліквідували

Пожежу в Чорнобильській зоні на території лісництва ліквідували

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на території Луб'янського лісництва в Зоні відчуження. Займання тривало понад добу.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

"23 червня о 7:38 у Зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС та працівниками лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща" було ліквідовано займання трав’яного настилу, лісової підстилки та повалених дерев у 403 кварталі Луб’янського лісництва поблизу с. Іллінці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння було залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.

Раніше повідомлялося, що на ранок 23 червня в Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва спостерігається тління пеньків і деревини.

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пожежа (4330) Чорнобиль (394) ДСНС (5110)


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опля, в очередной раз - ликвидировали, ликвидаторы херовы!
зелёные сопли - уходите, хватит доводить страну до ручки
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23.06.2020 11:20 Відповісти
шо, и даже все пеньки потушили?
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23.06.2020 11:58 Відповісти
Кошти вже розкрадені і відрапортовано МНС з пожежами - покінчено, тож і гасити вже немає потреби.
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23.06.2020 12:38 Відповісти
 
 