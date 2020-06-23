Пожежу в Чорнобильській зоні на території лісництва ліквідували

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на території Луб'янського лісництва в Зоні відчуження. Займання тривало понад добу.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

"23 червня о 7:38 у Зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС та працівниками лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща" було ліквідовано займання трав’яного настилу, лісової підстилки та повалених дерев у 403 кварталі Луб’янського лісництва поблизу с. Іллінці", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що до гасіння було залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.

Раніше повідомлялося, що на ранок 23 червня в Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва спостерігається тління пеньків і деревини.

Також читайте: 209 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС