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Новости Коронавирус и карантин
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14 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

14 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 июня 14 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 23 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

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14 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Чергове пакращення. Вірусобєсіє шагаєт по странє.
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23.06.2020 11:54
+2
Наповнення бюджету штрафами як варіант,іншого ця влада не вигадає.
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23.06.2020 11:54
+2
Тут главное так систематически менять критерии, что бы Киев всегда ПРОХОДИЛ.!!! Остальное по сути уже не важно.
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23.06.2020 12:02
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Ичо?
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23.06.2020 11:53 Ответить
Наповнення бюджету штрафами як варіант,іншого ця влада не вигадає.
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23.06.2020 11:54 Ответить
Чергове пакращення. Вірусобєсіє шагаєт по странє.
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23.06.2020 11:54 Ответить
Ты на улицу выходишь?
Маску одеваешь в местах скопления людей?
Дистанцию соблюдаешь?
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23.06.2020 12:02 Ответить
Очередной виток жадности, а отчитаться за каждую гривну придется, всему свой час.
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23.06.2020 11:58 Ответить
Тут главное так систематически менять критерии, что бы Киев всегда ПРОХОДИЛ.!!! Остальное по сути уже не важно.
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23.06.2020 12:02 Ответить
очень разумно, когда в киеве не успевают госпитализировать больных и открывают ночные клубы, а на днепропетровщине самый низкий показатель заболеваемости и не отвечает условиям смягчения карантина.
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23.06.2020 12:47 Ответить
Треба поспішати з пом'якшенням, бо за тиждень-два таких областей буде значно більше!
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23.06.2020 14:09 Ответить
Не выдповідають нормі і запустили маршрутки
Нафіга той був цирк з карантіном?
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23.06.2020 14:33 Ответить
 
 