УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14155 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 720 10

14 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

14 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 23 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Читайте також: В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки

14 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Чергове пакращення. Вірусобєсіє шагаєт по странє.
показати весь коментар
23.06.2020 11:54
+2
Наповнення бюджету штрафами як варіант,іншого ця влада не вигадає.
показати весь коментар
23.06.2020 11:54
+2
Тут главное так систематически менять критерии, что бы Киев всегда ПРОХОДИЛ.!!! Остальное по сути уже не важно.
показати весь коментар
23.06.2020 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ичо?
показати весь коментар
23.06.2020 11:53 Відповісти
Наповнення бюджету штрафами як варіант,іншого ця влада не вигадає.
показати весь коментар
23.06.2020 11:54 Відповісти
Чергове пакращення. Вірусобєсіє шагаєт по странє.
показати весь коментар
23.06.2020 11:54 Відповісти
Ты на улицу выходишь?
Маску одеваешь в местах скопления людей?
Дистанцию соблюдаешь?
показати весь коментар
23.06.2020 12:02 Відповісти
Очередной виток жадности, а отчитаться за каждую гривну придется, всему свой час.
показати весь коментар
23.06.2020 11:58 Відповісти
Тут главное так систематически менять критерии, что бы Киев всегда ПРОХОДИЛ.!!! Остальное по сути уже не важно.
показати весь коментар
23.06.2020 12:02 Відповісти
очень разумно, когда в киеве не успевают госпитализировать больных и открывают ночные клубы, а на днепропетровщине самый низкий показатель заболеваемости и не отвечает условиям смягчения карантина.
показати весь коментар
23.06.2020 12:47 Відповісти
Треба поспішати з пом'якшенням, бо за тиждень-два таких областей буде значно більше!
показати весь коментар
23.06.2020 14:09 Відповісти
Не выдповідають нормі і запустили маршрутки
Нафіга той був цирк з карантіном?
показати весь коментар
23.06.2020 14:33 Відповісти
 
 