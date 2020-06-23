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Новости Паводки на Западной Украине
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Для ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области необходимо минимум 400 млн грн, - ОГА

Для ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области необходимо минимум 400 млн грн, - ОГА

Из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам, составляет более 400 млн грн. Нами подготовлен соответствующий проект обращения к Кабинету Министров относительно выделения средств на преодоление этой ситуации", - отметил Федорив.

По словам главы ОГА, из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Также чиновник отметил, что накануне, 22 июня, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС был создан постоянный штаб по ликвидации последствий стихии.

Напомним, на Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины

Автор: 

непогода (816) паводок (294) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+5
400 лямів з Держбуджету... тобто з народної кешені??
А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
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23.06.2020 17:45
+4
Потрібно посадити голів сільрад та районів де відбулись повені, за непроведення або фальсифікацію берегоукріплювальних робіт! Ніяких грошей не виділяти! Перевірити куди розподілялись гроші на боротьбу з повенями і що робилось і хто ці гроші вкрав - всіх посадити!
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23.06.2020 17:50
+4
Місцеві мешканці ні при чому??? А ну да... то там ліс валять "гасторбайтери" з запоріжчини луганщини або полтавщини... а місцеві до того ніяким боком... тай сокири в руках не тримали та й взагалі її у житті не бачили.
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
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23.06.2020 17:57
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400 лямів з Держбуджету... тобто з народної кешені??
А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
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23.06.2020 17:45 Ответить
ну да, жители сел сами рубят лес, сами грузят на вагоны и сами везут заграницу. ты дурак.
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23.06.2020 17:48 Ответить
Потрібно посадити голів сільрад та районів де відбулись повені, за непроведення або фальсифікацію берегоукріплювальних робіт! Ніяких грошей не виділяти! Перевірити куди розподілялись гроші на боротьбу з повенями і що робилось і хто ці гроші вкрав - всіх посадити!
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23.06.2020 17:50 Ответить
зустрічна пропозиція та перевіримо побажання форумчан: Лоботомію та глобус України для https://censor.net/user/347491 за https://censor.net/ua/comments/locate/3203733/019214df-5813-71ac-a95b-ee91c5e10b7d
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23.06.2020 17:58 Ответить
Місцеві мешканці ні при чому??? А ну да... то там ліс валять "гасторбайтери" з запоріжчини луганщини або полтавщини... а місцеві до того ніяким боком... тай сокири в руках не тримали та й взагалі її у житті не бачили.
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
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23.06.2020 17:57 Ответить
Твари, хотят красть бюджетные деньги даже на человеческом горе.
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23.06.2020 17:47 Ответить
потоп на кшталт 2008-го?..
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23.06.2020 17:49 Ответить
ще ні, але мінімум дві доби з дощами...
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23.06.2020 17:51 Ответить
Паводок в Івано-Франківській області продовжує руйнувати інфраструктуру.
Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною - поблизу села Криворівня, Верховинського району вийшла з берегів річка Чорний Черемош. Тут можуть проїхати лише легкові авто. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Заблокований рух цією дорогою і біля сіл Татарів та Микуличин: між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок. Крім того, паводок підмив міст у селі Підгайчики, Коломийського району. Також внаслідок негоди зруйнована та заблокована дорога на Буковель.
Крім того, 23 червня підтоплені 73 населені пункти, а в 11 районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано шість дерев'яних мостів і частково розмито дороги.
За інформацією поліції, постраждала низка районів: Верховинський, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський, Косівський, Богородчанський, Тлумацький, Снятинський, Надвірнянський, Городенківський район та Яремчанська міська рада.
Синоптики зазначають, що пік негоди очікується на 24 червня. Впродовж найближчих трьох днів прогнозується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.
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23.06.2020 18:10 Ответить
мені цікаво, яка кількість опадів вже була? Можливо, можна буде порівнювати з 2008 та прогнозувати... Річка Прут, Чернівці вже тероризує.
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23.06.2020 18:21 Ответить
а ви який район порівнюєте?
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23.06.2020 19:05 Ответить
«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer
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23.06.2020 19:22 Ответить
Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
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23.06.2020 19:33 Ответить
сподіваюсь, ви розумієте, що вподобайка вам за проведений пошук та роботу, а не перерахунку проблем та збиткам?
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23.06.2020 19:54 Ответить
бензовоз соляры на область ? наликвидируют
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23.06.2020 18:06 Ответить
как они заколебали. такое чувство, что ничего не делают, для предупреждения убытков. им, похоже, выгодны такие вещи. который раз их уже топит, и кричат "давайте деньги". Сколько Тимоха им денег в 2008 киданула, как в прорву... А ведь это были деньги, предназначенные для ВСЕЙ Украины. И каждое предприятие обязывали выделять им помощь. А они кому помогли?
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23.06.2020 18:27 Ответить
от заткнуло би ти свою пащеку та з ТЮлькою разом...
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23.06.2020 19:12 Ответить
что значит с тюлькой? сколько домов новых построили, причем лаже те, у кого вс целое осталось? сколько мебели новой купили? Вы ей благодарны должны быть, она вам помогла аферу провернуть. Вот и делай для вас что-нибудь...
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23.06.2020 21:30 Ответить
А почему только 400 млн!! Почему не миллион?? Что -то аппетиты маленькие!! И как это и кто определил за два-три дня, сколько средств необходимо на восстановление, если ещё дожди и сегодня идут.!! Ворюги !! Вы хоть научитесь шифроваться!! а так отрыто ворюги не действуют даже в Одессе!! Если это бюджетное финансирование, то вообще нужны месяцы работы ликвидационных комиссий, акты объёмов необходимых работ, сметная стоимость работ, проект чертежей и подрядчики!! И только на следующий год, включить в план работ и тогда может, что-то выполнится, если нет обмана!! Выполнить противопаводковые работы качественно и на десятилетия!! Или вы при Зеленском так обнаглели на воровстве, что дурите его на каждом шагу!! А местный бюджет, что весь исчерпали или оставили себе на роспил и карман председателями рай и обл администрациями??!!.... Да !! ...Такого даже при Януковиче и Азарове не было!!!
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23.06.2020 19:12 Ответить
они считают, что им вся украина должна. А вообще, они такие, какими им позволяют быть
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23.06.2020 21:32 Ответить
400 миллионов!? Возьмите их с вырубщиков лесов!
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24.06.2020 01:43 Ответить
 
 