Для ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области необходимо минимум 400 млн грн, - ОГА

Из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам, составляет более 400 млн грн. Нами подготовлен соответствующий проект обращения к Кабинету Министров относительно выделения средств на преодоление этой ситуации", - отметил Федорив.

По словам главы ОГА, из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Также чиновник отметил, что накануне, 22 июня, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС был создан постоянный штаб по ликвидации последствий стихии.

Напомним, на Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.

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