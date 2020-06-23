Для ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области необходимо минимум 400 млн грн, - ОГА
Из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам, составляет более 400 млн грн. Нами подготовлен соответствующий проект обращения к Кабинету Министров относительно выделения средств на преодоление этой ситуации", - отметил Федорив.
По словам главы ОГА, из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.
Также чиновник отметил, что накануне, 22 июня, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС был создан постоянный штаб по ликвидации последствий стихии.
Напомним, на Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.
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А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною - поблизу села Криворівня, Верховинського району вийшла з берегів річка Чорний Черемош. Тут можуть проїхати лише легкові авто. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Заблокований рух цією дорогою і біля сіл Татарів та Микуличин: між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок. Крім того, паводок підмив міст у селі Підгайчики, Коломийського району. Також внаслідок негоди зруйнована та заблокована дорога на Буковель.
Крім того, 23 червня підтоплені 73 населені пункти, а в 11 районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано шість дерев'яних мостів і частково розмито дороги.
За інформацією поліції, постраждала низка районів: Верховинський, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський, Косівський, Богородчанський, Тлумацький, Снятинський, Надвірнянський, Городенківський район та Яремчанська міська рада.
Синоптики зазначають, що пік негоди очікується на 24 червня. Впродовж найближчих трьох днів прогнозується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.