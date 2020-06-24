120 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в шести областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Ивано-Франковская - 62, Сумская - 17 Житомирская - 16, Черновицкая - 13, Волынская - 9 и Закарпатская – 3", – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось ранее, в Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.
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киевоблєнерго - сильній дождь, гроза, ветер, снегопад - происходит автоматическое отключение региона, автоматическое, без участия работника облєнерго
вчера тоже на час-полтора отключали
итого 10-20 раз в году отключают от получаса до 6-8 часов
єто не считая реальніх аварий, которіх тоже хватает
регулярное отключение єлектроєнрегии на несколько часов абсолютно естественно для киевской области уже много лет