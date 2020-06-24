120 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов станом на ранок середи знеструмлено 120 населених пунктів у шести областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 24 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях, а саме: Івано-Франківська – 62, Сумська – 17, Житомирська – 16, Чернівецька – 13, Волинська – 9 та Закарпатська – 3", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області 24 червня очікується підйом води в річці Прут, унаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.
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киевоблєнерго - сильній дождь, гроза, ветер, снегопад - происходит автоматическое отключение региона, автоматическое, без участия работника облєнерго
вчера тоже на час-полтора отключали
итого 10-20 раз в году отключают от получаса до 6-8 часов
єто не считая реальніх аварий, которіх тоже хватает
регулярное отключение єлектроєнрегии на несколько часов абсолютно естественно для киевской области уже много лет