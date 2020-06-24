Автодорогу Мукачево-Ивано-Франковск-Львов планируют восстановить к концу июля, - "Укравтодор"

Дорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск восстановят к концу июля, если погодные условия улучшатся.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"На дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов проезд уже расчищен. До конца месяца планируем восстановить дорогу полностью. Надеемся, что погодные условия улучшатся и ситуация дополнительно не усложнится", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кубраков призывает водителей при возможности воздержаться от поездок по западу Украины, поскольку ситуация в областях остается опасной.

Как сообщил ранее глава МВД Арсен Аваков, в общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Только за последние дни на Прикарпатье фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Также читайте: Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль