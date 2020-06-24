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Новости Паводки на Западной Украине
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Автодорогу Мукачево-Ивано-Франковск-Львов планируют восстановить к концу июля, - "Укравтодор"

Автодорогу Мукачево-Ивано-Франковск-Львов планируют восстановить к концу июля, -

Дорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск восстановят к концу июля, если погодные условия улучшатся.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"На дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов проезд уже расчищен. До конца месяца планируем восстановить дорогу полностью. Надеемся, что погодные условия улучшатся и ситуация дополнительно не усложнится", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кубраков призывает водителей при возможности воздержаться от поездок по западу Украины, поскольку ситуация в областях остается опасной.

Как сообщил ранее глава МВД Арсен Аваков, в общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Только за последние дни на Прикарпатье фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Также читайте: Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль

Автор: 

паводок (294) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+2
Офис простых решений спешит на помощь: а лучше делать в углублениях, чтобы при затоплении дорога могла служить каналом.
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24.06.2020 14:24
+1
Дороги в затопляемых местностях надо либо делать на насыпи, или вообще никак не делать.
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24.06.2020 14:17
+1
Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 582
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24.06.2020 14:21
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що - пора возити чЄргових зЄ-віслюків на "обучение"
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24.06.2020 14:15 Ответить
Дороги в затопляемых местностях надо либо делать на насыпи, или вообще никак не делать.
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24.06.2020 14:17 Ответить
Офис простых решений спешит на помощь: а лучше делать в углублениях, чтобы при затоплении дорога могла служить каналом.
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24.06.2020 14:24 Ответить
Ключове слово ЕСЛИ.
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24.06.2020 14:17 Ответить
Ну що, реальність VS відосікі: рахунок розмочено
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24.06.2020 14:21 Ответить
Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 582
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24.06.2020 14:21 Ответить
Анекдот: лісоруби радіють паводку, кажуть тепер ліс простіше і дешевше по воді сплавляти Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3914
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24.06.2020 14:37 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3677664.html КУДА ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАТИТ НАШИ ДЕНЬГИ?

видосик - https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
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24.06.2020 14:22 Ответить
А они уверены что это - их деньги. И их страна! Что ты можешь противопоставить грабителям?
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24.06.2020 14:31 Ответить
Головне світлофори прибрати, бо в кожному селі трасою розпоряджаються, як власною.
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24.06.2020 14:49 Ответить
Засуха Україні у цьому році вже не загрожує, як обіцяли наші метеорологи))
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24.06.2020 22:38 Ответить
 
 