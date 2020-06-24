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Новости Паводки на Западной Украине
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Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Израиль за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавшим от паводка регионам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Многие люди на западе Украины остались отрезанными от цивилизации из-за экологической катастрофы. Своими глазами увидел ужасные масштабы. Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - написал Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 24 июня 2020 г, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

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По словам премьер-министра, ситуация на Ивано-Франковщине критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, в общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Только за последние дни на Прикарпатье фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль 01

Израиль (1924) паводок (294) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+10
"Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах." (с)
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24.06.2020 14:08
+8
Так прямо й почали одразу. Скоріше буде так -

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6588
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24.06.2020 14:12
+6
Лучшая помощь:
100 саженцев деревьев и лопата... КАЖДОМУ!
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24.06.2020 14:09
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"Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах." (с)
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24.06.2020 14:08 Ответить
Лучшая помощь:
100 саженцев деревьев и лопата... КАЖДОМУ!
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24.06.2020 14:09 Ответить
ху*женцев себе набери
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24.06.2020 14:11 Ответить
Так прямо й почали одразу. Скоріше буде так -

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6588
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24.06.2020 14:12 Ответить
вооот! наконец-то, дождались...и самолично клянчить зельке не пришлось... )))
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24.06.2020 14:10 Ответить
Это капитуляция!
Хр@н его знает, что потребуют взамен...
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24.06.2020 14:10 Ответить
давно ждали?
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24.06.2020 14:13 Ответить
Будуть колоди рятувати від дощу і на фурах вивозити на лікування до ЄС.
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24.06.2020 14:17 Ответить
лес не затапливает. может с сеньки с бурбаком спросите где наш лес и почему тонем? рубайте дальше пока нахрен не смоет совсем
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24.06.2020 14:20 Ответить
Гуманитарка из Израиля.

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7489
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24.06.2020 14:21 Ответить
Ошибаешься!
Это "гуманитарка" от Бубочки и Авакова:
Каждому мимо проплывающему тонущему - спасательным кругом по башке кидают.
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24.06.2020 16:19 Ответить
Кидают они, а гуманитарка из Израиля.
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24.06.2020 16:22 Ответить
ну так землю Зеленский раздерибанил, теперь это земля Израильского народа, своим помогают.
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24.06.2020 14:41 Ответить
В точку
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24.06.2020 18:06 Ответить
Так,допомога дуже сильно потрібна,заберіть нах звідси свого Вазеліна і Коломойського
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24.06.2020 16:13 Ответить
 
 