Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Израиль за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавшим от паводка регионам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Многие люди на западе Украины остались отрезанными от цивилизации из-за экологической катастрофы. Своими глазами увидел ужасные масштабы. Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - написал Шмыгаль.

Напомним, сегодня, 24 июня 2020 г, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Паводок смыл мост возле Калуша, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет. ФОТО

По словам премьер-министра, ситуация на Ивано-Франковщине критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, в общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Только за последние дни на Прикарпатье фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.