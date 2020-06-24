УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5330 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
1 617 20

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих від паводку регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Багато людей на заході України залишилися відрізаними від цивілізації через екологічну катастрофу. На власні очі побачив її жахливі масштаби. Ситуація критична, і я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня 2020 р., прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років. ФОТО

За словами прем'єр-міністра, ситуація на Івано-Франківщині критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, загалом зруйновано 110 км автодоріг 1850 берегових укріплень і 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Тільки за останні дні на Прикарпатті фактично випало до 70% місячної норми опадів.

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль 01

Автор: 

Ізраїль (1641) паводок (233) Шмигаль Денис (4576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
"Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах." (с)
показати весь коментар
24.06.2020 14:08
+8
Так прямо й почали одразу. Скоріше буде так -

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6588
показати весь коментар
24.06.2020 14:12
+6
Лучшая помощь:
100 саженцев деревьев и лопата... КАЖДОМУ!
показати весь коментар
24.06.2020 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах." (с)
показати весь коментар
24.06.2020 14:08 Відповісти
Лучшая помощь:
100 саженцев деревьев и лопата... КАЖДОМУ!
показати весь коментар
24.06.2020 14:09 Відповісти
ху*женцев себе набери
показати весь коментар
24.06.2020 14:11 Відповісти
Так прямо й почали одразу. Скоріше буде так -

Израиль готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка регионам Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6588
показати весь коментар
24.06.2020 14:12 Відповісти
вооот! наконец-то, дождались...и самолично клянчить зельке не пришлось... )))
показати весь коментар
24.06.2020 14:10 Відповісти
Это капитуляция!
Хр@н его знает, что потребуют взамен...
показати весь коментар
24.06.2020 14:10 Відповісти
давно ждали?
показати весь коментар
24.06.2020 14:13 Відповісти
Будуть колоди рятувати від дощу і на фурах вивозити на лікування до ЄС.
показати весь коментар
24.06.2020 14:17 Відповісти
лес не затапливает. может с сеньки с бурбаком спросите где наш лес и почему тонем? рубайте дальше пока нахрен не смоет совсем
показати весь коментар
24.06.2020 14:20 Відповісти
Гуманитарка из Израиля.

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7489
показати весь коментар
24.06.2020 14:21 Відповісти
Ошибаешься!
Это "гуманитарка" от Бубочки и Авакова:
Каждому мимо проплывающему тонущему - спасательным кругом по башке кидают.
показати весь коментар
24.06.2020 16:19 Відповісти
Кидают они, а гуманитарка из Израиля.
показати весь коментар
24.06.2020 16:22 Відповісти
ну так землю Зеленский раздерибанил, теперь это земля Израильского народа, своим помогают.
показати весь коментар
24.06.2020 14:41 Відповісти
В точку
показати весь коментар
24.06.2020 18:06 Відповісти
Так,допомога дуже сильно потрібна,заберіть нах звідси свого Вазеліна і Коломойського
показати весь коментар
24.06.2020 16:13 Відповісти
 
 