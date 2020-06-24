Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих від паводку регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Багато людей на заході України залишилися відрізаними від цивілізації через екологічну катастрофу. На власні очі побачив її жахливі масштаби. Ситуація критична, і я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня 2020 р., прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

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За словами прем'єр-міністра, ситуація на Івано-Франківщині критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, загалом зруйновано 110 км автодоріг 1850 берегових укріплень і 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Тільки за останні дні на Прикарпатті фактично випало до 70% місячної норми опадів.