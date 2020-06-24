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Новини Паводки на Західній Україні
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Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор"

Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, -

Дорогу Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ відновлять до кінця липня, якщо погодні умови покращаться.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"На дорозі Н-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів проїзд вже розчищено. До кінця липня плануємо відновити дорогу повністю. Сподіваємося, що погодні умови покращаться і ситуація додатково не ускладниться", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кубраков закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок заходом України, оскільки ситуація в областях залишається небезпечною.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, загалом зруйновано 110 км автодоріг 1850 берегових укріплень і 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Тільки за останні дні на Прикарпатті фактично випало до 70% місячної норми опадів.

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Автор: 

паводок (233) Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+2
Офис простых решений спешит на помощь: а лучше делать в углублениях, чтобы при затоплении дорога могла служить каналом.
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24.06.2020 14:24
+1
Дороги в затопляемых местностях надо либо делать на насыпи, или вообще никак не делать.
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24.06.2020 14:17
+1
Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 582
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24.06.2020 14:21
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Правила форума Рада форумчан
що - пора возити чЄргових зЄ-віслюків на "обучение"
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24.06.2020 14:15 Відповісти
Дороги в затопляемых местностях надо либо делать на насыпи, или вообще никак не делать.
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24.06.2020 14:17 Відповісти
Офис простых решений спешит на помощь: а лучше делать в углублениях, чтобы при затоплении дорога могла служить каналом.
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24.06.2020 14:24 Відповісти
Ключове слово ЕСЛИ.
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24.06.2020 14:17 Відповісти
Ну що, реальність VS відосікі: рахунок розмочено
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24.06.2020 14:21 Відповісти
Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 582
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24.06.2020 14:21 Відповісти
Анекдот: лісоруби радіють паводку, кажуть тепер ліс простіше і дешевше по воді сплавляти Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3914
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24.06.2020 14:37 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3677664.html КУДА ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАТИТ НАШИ ДЕНЬГИ?

видосик - https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
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24.06.2020 14:22 Відповісти
А они уверены что это - их деньги. И их страна! Что ты можешь противопоставить грабителям?
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24.06.2020 14:31 Відповісти
Головне світлофори прибрати, бо в кожному селі трасою розпоряджаються, як власною.
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24.06.2020 14:49 Відповісти
Засуха Україні у цьому році вже не загрожує, як обіцяли наші метеорологи))
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24.06.2020 22:38 Відповісти
 
 