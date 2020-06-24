Автодорогу Мукачево-Івано-Франківськ-Львів планують відновити до кінця липня, - "Укравтодор"

Дорогу Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ відновлять до кінця липня, якщо погодні умови покращаться.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"На дорозі Н-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів проїзд вже розчищено. До кінця липня плануємо відновити дорогу повністю. Сподіваємося, що погодні умови покращаться і ситуація додатково не ускладниться", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кубраков закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок заходом України, оскільки ситуація в областях залишається небезпечною.

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, загалом зруйновано 110 км автодоріг 1850 берегових укріплень і 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Тільки за останні дні на Прикарпатті фактично випало до 70% місячної норми опадів.

Також читайте: Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим від паводку регіонам України, - Шмигаль