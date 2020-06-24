Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков в регионе составляет 125 млн грн.

Об этом он написал он на своей странице в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области – это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты – 125 млн грн", - отметил Петров.

Петров отметил, что на отдельных участках автомобильных дорог произошли переливы паводковых вод, затопление дворов, отключение энергоснабжения, разрушения отдельных участков автомобильных дорог и водохозяйственных объектов.

"Какие убытки наводнение принесло домам и домохозяйствам, пока неизвестно, их будут подсчитывать специально созданные комиссии на местах", - указал он.

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По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней 23 июня 2020 года произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, местами на 4-5 метров.

Петров рассказал, что обвалилась часть дороги государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин за поселком Ясиня. Движение транспорта на сегодня восстановлено, машины ездят по одной полосе. Дорожные службы укрепили берег, подсыпали его крупногабаритными камнями.

Всего негативным последствиям стихии подверглось 12 населенных пунктов в 3 районах области.

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Глава Закарпатской ОГА подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в регионе контролируется.

"Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились. В данный момент есть угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, ведется наблюдение. Силы и средства продолжают находиться в состоянии повышенной готовности. Пик паводковой волны проходит в районе Тячева. К концу дня ожидаем, что волна пройдет по территории области по направлению к венгерской границе", - рассказал он.

Продолжается активное регулирование паводковых вод с помощью шлюзов, каналов и водовыпусков, работает насосная техника.

"После спада уровня воды, комиссиями органов самоуправления будет проведено обследование и соответствующий расчет убытков, по результатам чего будем принимать решение об обращении к Кабинету министров Украины о предоставлении помощи и восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры", - отметил Петров.



