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Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров

Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков в регионе составляет 125 млн грн.

Об этом он написал он на своей странице в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области – это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты – 125 млн грн", - отметил Петров.

Петров отметил, что на отдельных участках автомобильных дорог произошли переливы паводковых вод, затопление дворов, отключение энергоснабжения, разрушения отдельных участков автомобильных дорог и водохозяйственных объектов.

"Какие убытки наводнение принесло домам и домохозяйствам, пока неизвестно, их будут подсчитывать специально созданные комиссии на местах", - указал он.

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По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней 23 июня 2020 года произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, местами на 4-5 метров.

Петров рассказал, что обвалилась часть дороги государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин за поселком Ясиня. Движение транспорта на сегодня восстановлено, машины ездят по одной полосе. Дорожные службы укрепили берег, подсыпали его крупногабаритными камнями.

Всего негативным последствиям стихии подверглось 12 населенных пунктов в 3 районах области.

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Глава Закарпатской ОГА подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в регионе контролируется.

"Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились. В данный момент есть угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, ведется наблюдение. Силы и средства продолжают находиться в состоянии повышенной готовности. Пик паводковой волны проходит в районе Тячева. К концу дня ожидаем, что волна пройдет по территории области по направлению к венгерской границе", - рассказал он.

Продолжается активное регулирование паводковых вод с помощью шлюзов, каналов и водовыпусков, работает насосная техника.

"После спада уровня воды, комиссиями органов самоуправления будет проведено обследование и соответствующий расчет убытков, по результатам чего будем принимать решение об обращении к Кабинету министров Украины о предоставлении помощи и восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры", - отметил Петров.

Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров 01
Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров 02

наводнение (461) убытки (394) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+3
срочно создать фонд ликвидации и ******* оттуда неньги в обход тендеров!
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24.06.2020 15:56
+1
скромничает... вон просто систему "рада" наладить и то 5-10 млн хотят
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24.06.2020 15:56
+1
уже наверное создали и ждут помощи от других государств (кстати Израиль уже предлагает свою помощь)
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24.06.2020 16:01
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скромничает... вон просто систему "рада" наладить и то 5-10 млн хотят
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24.06.2020 15:56 Ответить
срочно создать фонд ликвидации и ******* оттуда неньги в обход тендеров!
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24.06.2020 15:56 Ответить
уже наверное создали и ждут помощи от других государств (кстати Израиль уже предлагает свою помощь)
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24.06.2020 16:01 Ответить
В 2008 все скидывались даже в банкомате функция была такая
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24.06.2020 16:02 Ответить
"Просто треба перестати спилювати дерева".
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24.06.2020 16:03 Ответить
так для раздумий больше месяца дождей!
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24.06.2020 16:08 Ответить
Треба спиляти всі ліси , продати і цими грошима компенсувати втрати . Петро Олексійович так би й зробив , не те , що зеШмаркля ! Петра на царство !
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24.06.2020 16:10 Ответить
тююю... так недавно 6 лямов взятки взяли, направьте их на покрытие ущерба, хватает с запасом, ещ и людям останется! но нет же, вы будете ныть, искать 1000 причин, что бы не делать ничего!...ироды
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24.06.2020 16:05 Ответить
Хуже уже не будет
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24.06.2020 16:06 Ответить
Там ще пиляти й пиляти . І гроші , і ліси ...
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24.06.2020 16:11 Ответить
Италия 2020

Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров - Цензор.НЕТ 6606
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24.06.2020 16:13 Ответить
Не надо им деньги снова давать. Это черная труба.
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24.06.2020 16:21 Ответить
если замести брата ермака, то это и будет где-то та сумма залога, за которую его выпустят. мона будет бросить эту мелочь, как для него, на ликвидацию последствий.
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24.06.2020 16:27 Ответить
Причина ВЫРУБКА ЛЕСА ,понимаете УРОДЫ. Местные гаруляки( трошки для себе) продолжают "вычухивать" лес. А потом- нас топит. Недалёкие люди -кто Вам доктор? Любите Украину( не для своего кармана и не с вопросом что от нее урвать),сажайте лес и будет Вам счастье.
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24.06.2020 16:31 Ответить
Петров, умножь свои расчёты на 2, всё равно выдадут -50%
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24.06.2020 17:57 Ответить
 
 