Попередні паводкові збитки інфраструктурі Закарпаття становлять 125 млн, - голова ОДА Петров

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров повідомив, що попередня вартість інфраструктурних збитків від паводків у регіоні становить 125 млн грн.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Попередня вартість інфраструктурних збитків по області – це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости – 125 млн грн", - зазначив Петров.

Петров зазначив, що на окремих ділянках автомобільних доріг відбулися переливи паводкових вод, затоплення дворів, відключення енергопостачання, руйнування окремих ділянок автомобільних доріг та водогосподарських об'єктів.

"Які збитки повінь завдала будинкам і доворогосподарствам, наразі не відомо, їх підраховуватимуть спеціально створені комісії на місцях", - зазначив він.

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За оперативною інформацією, найбільше від паводку постраждав Рахівський район. Через сильні зливи 23 червня 2020 року сталося різке підвищення рівня води на річці Тиса, місцями на 4-5 метрів.

Петров розповів, що обвалилася частина дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин за селищем Ясіня. Рух транспорту на сьогодні відновлено, машини їздять однією смугою. Дорожні служби зміцнили берег, підсипали його великогабаритними камінням.

Загалом негативних наслідків стихії зазнали 12 населених пунктів у 3 районах області.

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Голова Закарпатської ОДА наголосив, що на сьогодні ситуація в регіоні контролюється.

"Рівень води у верхній частині Тиси знизився, переливи через дороги припинилися.

У цей момент є загроза переливу пониженої ділянки дороги у Хустському районі, ведеться спостереження. Сили і засоби продовжують перебувати у стані підвищеної готовності. Пік паводкової хвилі проходить у районі Тячева. До кінця дня очікуємо, що хвиля пройде територією області у напрямку до угорського кордону", - розповів він.

Триває активне регулювання паводкових вод за допомогою шлюзів, каналів і водовипусків, працює насосна техніка.

"Після спаду рівня води комісіями органів самоврядування буде здійснено обстеження та відповідний обрахунок збитків, за результатом чого будемо ухвалювати рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання допомоги та відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури", - зазначив Петров.



