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Новини
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Попередні паводкові збитки інфраструктурі Закарпаття становлять 125 млн, - голова ОДА Петров

Попередні паводкові збитки інфраструктурі Закарпаття становлять 125 млн, - голова ОДА Петров

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров повідомив, що попередня вартість інфраструктурних збитків від паводків у регіоні становить 125 млн грн.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Попередня вартість інфраструктурних збитків по області – це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости – 125 млн грн", - зазначив Петров.

Петров зазначив, що на окремих ділянках автомобільних доріг відбулися переливи паводкових вод, затоплення дворів, відключення енергопостачання, руйнування окремих ділянок автомобільних доріг та водогосподарських об'єктів.

"Які збитки повінь завдала будинкам і доворогосподарствам, наразі не відомо, їх підраховуватимуть спеціально створені комісії на місцях", - зазначив він.

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За оперативною інформацією, найбільше від паводку постраждав Рахівський район. Через сильні зливи 23 червня 2020 року сталося різке підвищення рівня води на річці Тиса, місцями на 4-5 метрів.

Петров розповів, що обвалилася частина дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин за селищем Ясіня. Рух транспорту на сьогодні відновлено, машини їздять однією смугою. Дорожні служби зміцнили берег, підсипали його великогабаритними камінням.

Загалом негативних наслідків стихії зазнали 12 населених пунктів у 3 районах області.

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Голова Закарпатської ОДА наголосив, що на сьогодні ситуація в регіоні контролюється.

"Рівень води у верхній частині Тиси знизився, переливи через дороги припинилися.

У цей момент є загроза переливу пониженої ділянки дороги у Хустському районі, ведеться спостереження. Сили і засоби продовжують перебувати у стані підвищеної готовності. Пік паводкової хвилі проходить у районі Тячева. До кінця дня очікуємо, що хвиля пройде територією області у напрямку до угорського кордону", - розповів він.

Триває активне регулювання паводкових вод за допомогою шлюзів, каналів і водовипусків, працює насосна техніка.

"Після спаду рівня води комісіями органів самоврядування буде здійснено обстеження та відповідний обрахунок збитків, за результатом чого будемо ухвалювати рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання допомоги та відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури", - зазначив Петров.

Попередні паводкові збитки інфраструктурі Закарпаття становлять 125 млн, - голова ОДА Петров 01
Попередні паводкові збитки інфраструктурі Закарпаття становлять 125 млн, - голова ОДА Петров 02

Автор: 

повінь (172) збитки (1429) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+3
срочно создать фонд ликвидации и ******* оттуда неньги в обход тендеров!
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24.06.2020 15:56
+1
скромничает... вон просто систему "рада" наладить и то 5-10 млн хотят
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24.06.2020 15:56
+1
уже наверное создали и ждут помощи от других государств (кстати Израиль уже предлагает свою помощь)
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24.06.2020 16:01
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скромничает... вон просто систему "рада" наладить и то 5-10 млн хотят
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24.06.2020 15:56 Відповісти
срочно создать фонд ликвидации и ******* оттуда неньги в обход тендеров!
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24.06.2020 15:56 Відповісти
уже наверное создали и ждут помощи от других государств (кстати Израиль уже предлагает свою помощь)
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24.06.2020 16:01 Відповісти
В 2008 все скидывались даже в банкомате функция была такая
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24.06.2020 16:02 Відповісти
"Просто треба перестати спилювати дерева".
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24.06.2020 16:03 Відповісти
так для раздумий больше месяца дождей!
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24.06.2020 16:08 Відповісти
Треба спиляти всі ліси , продати і цими грошима компенсувати втрати . Петро Олексійович так би й зробив , не те , що зеШмаркля ! Петра на царство !
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24.06.2020 16:10 Відповісти
тююю... так недавно 6 лямов взятки взяли, направьте их на покрытие ущерба, хватает с запасом, ещ и людям останется! но нет же, вы будете ныть, искать 1000 причин, что бы не делать ничего!...ироды
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24.06.2020 16:05 Відповісти
Хуже уже не будет
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24.06.2020 16:06 Відповісти
Там ще пиляти й пиляти . І гроші , і ліси ...
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24.06.2020 16:11 Відповісти
Италия 2020

Предварительный паводковый ущерб инфраструктуре Закарпатья составляет 125 млн, - глава ОГА Петров - Цензор.НЕТ 6606
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24.06.2020 16:13 Відповісти
Не надо им деньги снова давать. Это черная труба.
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24.06.2020 16:21 Відповісти
если замести брата ермака, то это и будет где-то та сумма залога, за которую его выпустят. мона будет бросить эту мелочь, как для него, на ликвидацию последствий.
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24.06.2020 16:27 Відповісти
Причина ВЫРУБКА ЛЕСА ,понимаете УРОДЫ. Местные гаруляки( трошки для себе) продолжают "вычухивать" лес. А потом- нас топит. Недалёкие люди -кто Вам доктор? Любите Украину( не для своего кармана и не с вопросом что от нее урвать),сажайте лес и будет Вам счастье.
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24.06.2020 16:31 Відповісти
Петров, умножь свои расчёты на 2, всё равно выдадут -50%
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24.06.2020 17:57 Відповісти
 
 