Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме
Николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но принимает его извинения и готова работать дальше.
Об этом политик заявила в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - отметила Домбровская.
Извинения Корниенко, по ее словам, она принимает.
"Да принимаю, но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", - отметила Домбровская.
Также она намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.
"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Домбровская.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.
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Коломой - скромный сутьенер этого сраного кодла.
ЗЕ на из фоне просто безобидный наркоман-спермотоксикозник.
позор ..
Смішно ? )) а як інакше коли клоуни при владі...
..принаймі ті 73% посміялися ...?
А теперь вспоминаем видео, где такое же существо подбоасывает вверх собаку. И тут же вспоминаем травмы дятловцев.
Вот такая была рабочая баба. Это я к чему? А потому, что технология просачивания в руководство страны практикуется и сейчас. Да Вовуля? Ты помнишь прошлое....????
- на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,
- Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,
- Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП (с).
цей довгий шлях від йолкі до сосни... (с)
Він повністю довіряє Корнієнку та Арахамії підбирати йому шльондр на ніч.
Головне щоб баба була тюнінгована та тугенька.
А все інше не важливо.
Фактично Dumbровська засвідчила що така оцінка як "тюнінгована повія яку варто підкласти у постіль Зеленському" - висока оцінка тієї діяльності яку вона протягом години встигла продемонструвати.
Если бы Корниенко сказал что она "сосет как пылесос" это была бы высокая оценка этой работы.
Но он же говорит что она во время работы как дерево! Что он как в сосну корабельную долбил...
Тут треба не про людяність говорити, а копняками гнати цих політичних сутенерів з їх політичними повіями за порєбрік.
Превратили страну в посмешище!!!
А "рабочая баба" для них видимо нормально