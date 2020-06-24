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Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме

Домбровская о

Николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но принимает его извинения и готова работать дальше.

Об этом политик заявила в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - отметила Домбровская.

Извинения Корниенко, по ее словам, она принимает.

"Да принимаю, но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", - отметила Домбровская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. ВИДЕО

Также она намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Домбровская.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

Также читайте: Считайте это таким началом в юмористическом стиле, что в политике будет много женщин, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия о записях про "рабочую бабу"

Автор: 

Николаев (2152) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658) Домбровская Татьяна (4)


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Топ комментарии
+52
Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме - Цензор.НЕТ 5641
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24.06.2020 20:41
+43
Підстилка.
Дешева і витягана.
І успішно підтвердила даний факт.
Тягайся далі - відпрацьовуй "високі компліменти".
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24.06.2020 20:48
+41
Домбровская о "рабочей бабе": Корниенко дал высокую оценку моей работе. Но в грубой мужской форме - Цензор.НЕТ 381
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24.06.2020 20:39
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Страница 3 из 3
корабельная сосна
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25.06.2020 01:21 Ответить
СН - сборище лядей, извращенцев и насильников.
Коломой - скромный сутьенер этого сраного кодла.

ЗЕ на из фоне просто безобидный наркоман-спермотоксикозник.
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25.06.2020 02:34 Ответить
Домбровська про "робочу бабу": Корнієнко дав високу оцінку моїй роботі. Але в грубій чоловічій формі - Цензор.НЕТ 9623
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25.06.2020 04:46 Ответить
73% зробили з держави підворотню...... розвиток проміняли на деградацію......
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25.06.2020 05:05 Ответить
Знайомтеся ...це влада України ....

позор ..
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25.06.2020 05:08 Ответить
Ха ха ,
Смішно ? )) а як інакше коли клоуни при владі...
..принаймі ті 73% посміялися ...?
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25.06.2020 05:17 Ответить
соска она и есть соска )))
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25.06.2020 05:16 Ответить
Рабочая баба...хммм...была еще одна....по легенде, кстати отчетливо вырисовывающейся явью. Это- Пасифая, жена царя Миноса, обожающая быка ...Минотавра. заметьте, всем кто попадали туда..к быку...выкаливали глаза. Ну, сразу же аналогия перевал Дятлова. Далее, образ человека с головой быка, при ходьбе переходящий на четыре, как бы конечности. Обратите внимание, все попавшие в лабиринт...пропадали. спасла тока нить. И последне ..буквально под дых. Нарисовано даже на амфорах. Это прижки над головой быка атлетов. Только это не они прыгали над быком Минотавром!!!!, это он их подбрасывал вверх.
А теперь вспоминаем видео, где такое же существо подбоасывает вверх собаку. И тут же вспоминаем травмы дятловцев.
Вот такая была рабочая баба. Это я к чему? А потому, что технология просачивания в руководство страны практикуется и сейчас. Да Вовуля? Ты помнишь прошлое....????
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25.06.2020 06:52 Ответить
Тупорылая колхозница с низкой социальной ответственностью😂
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25.06.2020 07:06 Ответить
Из записей Гончарука мы знаем, что у президента туман в голове, а из общения Арахамии и Корниенко мы поняли, откуда он там (с).
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25.06.2020 07:40 Ответить
Здається, що в СН всі депутаті зброд, але дивіться самі:
- на фоні Колі Велюра, депутат Брагар Продайсобаку - економічний геній,
- Яременко Аналтабу проти Саши Корнієнко - досвічений донжуан,
- Аллахвердієва проти Богуцької - корабельна сосна проти старої шкапи з ДВП (с).
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25.06.2020 07:41 Ответить
На фоні Слуг, Янукович з його Анною Ахметовою, йолкою та увімкни Україну, виглядає просто неперевершеним інтелектуалом. Хоча на той момент це виглядало вже дном. Слуги дійсно змогли вразити ...
цей довгий шлях від йолкі до сосни... (с)
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25.06.2020 07:42 Ответить
І падіння з дуба.
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25.06.2020 08:02 Ответить
Корабельная сосенка ,рабочая ,по четыре в стречи в день выдерживает ,а если под рихтовать ,то можно президенту в кабинет заводить ,,он как глянет ,и скажет вот это баба.И все айкосы сразу покурит. Где проделанная работа ,или чем она проделана?
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25.06.2020 07:46 Ответить
Феоктисту большой респект за блистательный сарказм.
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25.06.2020 23:39 Ответить
Не партия, а лес - дубы, сосны. Зачем только Карпаты вырубывать.
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25.06.2020 08:21 Ответить
интересно, зеленый читает эти кометы? это же настоящий рейтинг нашего луноликого.
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25.06.2020 08:30 Ответить
Не только читает но ещё и пишет. В перерыве между чатами дальнобойщиков.
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25.06.2020 08:55 Ответить
А нащо йому читати.
Він повністю довіряє Корнієнку та Арахамії підбирати йому шльондр на ніч.
Головне щоб баба була тюнінгована та тугенька.
А все інше не важливо.
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25.06.2020 17:32 Ответить
я ж говорю, они это еще за комплимент посчитают))
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25.06.2020 08:48 Ответить
Вже врахували за комплімент.
Фактично Dumbровська засвідчила що така оцінка як "тюнінгована повія яку варто підкласти у постіль Зеленському" - висока оцінка тієї діяльності яку вона протягом години встигла продемонструвати.
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25.06.2020 17:35 Ответить
От засранцы, и эту бабу заставили врать, у нее ж тюнинг не too much !
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25.06.2020 08:51 Ответить
"Сосна корабельная", это высокая оценка работы которую она проделывала для Корниенко?...
Если бы Корниенко сказал что она "сосет как пылесос" это была бы высокая оценка этой работы.
Но он же говорит что она во время работы как дерево! Что он как в сосну корабельную долбил...
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25.06.2020 12:33 Ответить
Перщі довбо*би обісрались по вуха, другі, використуваючи їхню лексику, чмирять перших. Навіть не розуміючи, що тим самим, демонструють свій наднизкий рівень культури і людяності
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25.06.2020 16:47 Ответить
Ну ти й терпило.
Тут треба не про людяність говорити, а копняками гнати цих політичних сутенерів з їх політичними повіями за порєбрік.
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25.06.2020 17:31 Ответить
ти гівнюк за язиком слідкуй, коли до людей звертаєшся
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25.06.2020 18:59 Ответить
Що, правда в очах засвербіла?
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25.06.2020 22:12 Ответить
ЗЕленые, вон из Украины!
Превратили страну в посмешище!!!
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25.06.2020 17:54 Ответить
Как такие дебилы могут занимать такие высокие должности???
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25.06.2020 19:40 Ответить
Я у шоці. Незбагненні українські жінки. На "Дорогеньку" ображаються, а "Робоча баба" для них найкращий комплімент. Навіть не берусь вгадувати, що вони готові зробити а за "Сосну".
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25.06.2020 20:10 Ответить
Ага, недавно Верещук и еще депутатка из СН, ну та, что активистка защиты ЛГБТ, очень обиделись на обращение к ним "дама" и в ответ обращались к человеку "мужчинка".
А "рабочая баба" для них видимо нормально
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25.06.2020 21:05 Ответить
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