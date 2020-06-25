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Венгрия (1832) Закарпатье (2537) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (294)

Сийярто о Береговском районе Закарпатья: "Это общий интерес Украины и Венгрии"

Сийярто о Береговском районе Закарпатья:

Создание более крупного Береговского района в Закарпатской области является общим интересом Украины и Венгрии. Именно поэтому венгерская сторона и инвестирует в развитие региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал создание Береговского района дезинформацией, поскольку район уже давно существует. В свою очередь, Сийярто отметил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.

"Это интересы Украины, ведь Закарпатье находится на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками… Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками. Не вижу ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха... Что касается Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался … но решение остается за правительством", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о том, Украина создает Береговский район в Закарпатской области в угоду интересам Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье

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Топ комментарии
+24
І де тут український інтерес? Не потрібно плутати інтерес зелено' шобли і інтерес Української Держави, яка будучи на теренах Закарпаття під назвою Карпатська Русь була придушена угорським кованим чоботом.
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25.06.2020 13:34
+22
зешмаркля теперь позволит узаконить оккупацию Украины Венгрией.
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25.06.2020 13:32
+18
"Кемська Волость? Забирайте!"
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25.06.2020 13:32
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Сийярто о создании Береговского района в Закарпатье: "Это общий интерес Украины и Венгрии" - Цензор.НЕТ 2099
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25.06.2020 13:31 Ответить
"Кемська Волость? Забирайте!"
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25.06.2020 13:32 Ответить
зешмаркля теперь позволит узаконить оккупацию Украины Венгрией.
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25.06.2020 13:32 Ответить
І де тут український інтерес? Не потрібно плутати інтерес зелено' шобли і інтерес Української Держави, яка будучи на теренах Закарпаття під назвою Карпатська Русь була придушена угорським кованим чоботом.
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25.06.2020 13:34 Ответить
интерес в распиле венгерских инвестиций
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25.06.2020 13:36 Ответить
местными 3,14дро элитами и жителями народной Площади, 4
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25.06.2020 13:47 Ответить
"И мы хотим гарантировать, что права человека уважают во всех странах-партнерах и членах НАТО. В данном случае это двусторонние разногласия и мы очень надеемся, что Венгрия отложит в сторону эту проблему. Мы будем работать с Венгрией, чтобы убедиться, что Украина уважает права меньшинств ", - добавила Хатчисон.
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25.06.2020 13:36 Ответить
Куляба нам впарював,що район створюється не за національною ознакою (після поїздки на авто в Угорщину за 1000 км),Сійярто зараз задоволений результатом.
Хтось з них πῖZдить...
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25.06.2020 13:42 Ответить
СРТ ПНХ!
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25.06.2020 13:43 Ответить
Это измена Родины и предательство, а за это нужно возвращать смертную казнь.
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25.06.2020 13:44 Ответить
"Общий интерес",угу.А каков интерес тут для Украины?Не для шмаркли-для страны!?
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25.06.2020 13:44 Ответить
Это же федерализация ,не...🤦
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25.06.2020 13:46 Ответить
Вона сама
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25.06.2020 14:46 Ответить
)(уйло решил действовать через Венгров😠
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25.06.2020 13:48 Ответить
т.е был интерес одной Украины, а теперь будет "общий"? Дас іс фантастіш...
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25.06.2020 13:50 Ответить
Зеленский сливает Венгрии Закарпатье???
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25.06.2020 13:51 Ответить
Еще в 2018-м Вашингтон требовал от Будапешта немедленно решить спор с Киевом, но Орбан удерживал позиции, ссылаясь на то, что Украина все никак не выполнит рекомендации "Венецианки".
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
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25.06.2020 13:51 Ответить
бред несусветный несешь! пнх от сюда кремлебот!
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25.06.2020 13:56 Ответить
Сійярто про створення Берегівського району на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини" - Цензор.НЕТ 7725Сійярто про створення Берегівського району на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини" - Цензор.НЕТ 3003
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25.06.2020 13:54 Ответить
Венгрия хочет захватить Закарпатье и она никогда этого не скрывала и она даже тайно паспорта уже выдала там всем!
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25.06.2020 13:55 Ответить
Когда цыган начинает говорить о ваших интересах - пора хвататься за свои карманы.
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25.06.2020 13:56 Ответить
Во власти предатели! Они хотят развалить Украину!
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25.06.2020 13:57 Ответить
Очень интересно. Помню, раша тоже в Крым тоже инвестировала, дома там строили, продавали в крымскую недвижимость где-то в москве ещё в начале 2000х годов, мол, это ваше всё теперь. И вот на тебе "..венгерская сторона и инвестирует в развитие региона ..", при чём уже давно. Я что-то не припомню, чтоб какая-то страна просто так инвестировала в какой-то регион другого государства чисто из меркантильных соображений. Откройте глаза, вас откровенно имеют эти зелёные хитрожопые международнве специалисты во главе с Дерьмаком!
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25.06.2020 13:59 Ответить
Брать, непременно брать.
А потом, когда начнут, то НАТО никогда не поддержит Венгрию, а у нас там будет бригада Едельвейс - ну и радо чекаем в гости.
Гостей в какой-то раз, только у нас не из Москвы команда будет, а по ситуации.

Хотя да, они в унисон с Путиным поют. Правда Сиярто или кто там еще - тупо популисты - и им голоса дают как раз "береговцы" в полном составе, так почему бы и дорогу не построить то?
А то в НАТО не допустят
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25.06.2020 14:03 Ответить
Як же це зелене лайно вже достало всіх !!!
Ці засра*ці вже Закарпаття зібралися віддати венграм.
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25.06.2020 14:12 Ответить
Угорці хочуть відкрити скриньку пандори? Хай піклуються про арабів та негрів, які заселяють їхні землі, можливо, створять їм автономний район...
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25.06.2020 14:13 Ответить
Пішли на...уй! Ніяких поступок венграм! Хочуть своєї автономії, пізд...йте з нашої землі до Венгрії! Якщо йти їм на поступки, то венгри на цьому не зупиняться, будуть наполягати на повній автономії! За ними і інші народи почнуть заявляти свої претензії на автономію! Таким чином Рашка почне виправдовувати сєпарів на Донбасі! Путлєр скаже, чому одним можна автономію, а іншім не можна! Всі нах..й! Будуть венгри заявляти претензії, всіх примусово виселити на їх історичну батьківщину"
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25.06.2020 14:33 Ответить
Интересы Венгрии на территории Венгрии. Точка
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25.06.2020 14:33 Ответить
какой может быть интерес одного государстка на территории другого? даже дипломатов за такое бьют по лицу
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25.06.2020 14:37 Ответить
общий интерес всегда работает на кого-то одного.В Украине должен быть украинский интерес.Если в Украине сосчитать общие интересы соседей- ее не будет .как государство
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25.06.2020 14:45 Ответить
Коли вже ми беремо владу, яка б посилала таких Сийярто -падлів на 3 букви?
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25.06.2020 15:15 Ответить
У нас вона була... А 73% її "просрали"... А зараз кричать про "об"єднання України перед загрозами..."!!! Тобто -"Ми всралися, а тепер давайте разом вигрібать..."..
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26.06.2020 10:41 Ответить
Не должно быть у Венгров каких либо интересов в Украине. Сиярто и Зеленский ПНХ.
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25.06.2020 15:33 Ответить
Не согласен. Интересы должны быть! Но в рамках разумных, добропорядочных интересах!
А не диктовать чужой стране на каком языке ей разговаривать и учить своих граждан!
Однозначно такие соседи идут в эротическое путешествие!
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25.06.2020 15:58 Ответить
Какой совместный интерес? Там все под диктовку орды.Не дай Бог там будет второй донбас то блаЗени не смоются далеко.Там надо жестче все делать.******* там с оружием давно ходят.
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25.06.2020 18:03 Ответить
Две страны,два разных интереса.Об каком общем интересе может идти речь?Вы,шо нам союзники?!Если союзники,то союзники не блокируют вступ Украины в НАТО.Тому ходи лесом венгерский пастух
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25.06.2020 18:04 Ответить
Всё правильно... "Общий интерес" : у мадяр - обеспечение рабсилой Венгрии, потому что работоспособные венгры уехали в Европу, и получение "бонусов" от России, за счёт торможения евро-, и НАТО-интеграции Украины. А что имеет Украина? Лишнюю "головную боль"? Так где же тут "общий интерес"?...
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26.06.2020 10:38 Ответить
 
 