Сийярто о Береговском районе Закарпатья: "Это общий интерес Украины и Венгрии"
Создание более крупного Береговского района в Закарпатской области является общим интересом Украины и Венгрии. Именно поэтому венгерская сторона и инвестирует в развитие региона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал создание Береговского района дезинформацией, поскольку район уже давно существует. В свою очередь, Сийярто отметил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.
"Это интересы Украины, ведь Закарпатье находится на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками… Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками. Не вижу ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха... Что касается Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался … но решение остается за правительством", - добавил Сийярто.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о том, Украина создает Береговский район в Закарпатской области в угоду интересам Венгрии.
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Хтось з них πῖZдить...
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
А потом, когда начнут, то НАТО никогда не поддержит Венгрию, а у нас там будет бригада Едельвейс - ну и радо чекаем в гости.
Гостей в какой-то раз, только у нас не из Москвы команда будет, а по ситуации.
Хотя да, они в унисон с Путиным поют. Правда Сиярто или кто там еще - тупо популисты - и им голоса дают как раз "береговцы" в полном составе, так почему бы и дорогу не построить то?
А то в НАТО не допустят
Ці засра*ці вже Закарпаття зібралися віддати венграм.
А не диктовать чужой стране на каком языке ей разговаривать и учить своих граждан!
Однозначно такие соседи идут в эротическое путешествие!