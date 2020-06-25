Сийярто о Береговском районе Закарпатья: "Это общий интерес Украины и Венгрии"

Создание более крупного Береговского района в Закарпатской области является общим интересом Украины и Венгрии. Именно поэтому венгерская сторона и инвестирует в развитие региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал создание Береговского района дезинформацией, поскольку район уже давно существует. В свою очередь, Сийярто отметил, что это является общим интересом, поскольку там компактно проживают 150 тысяч венгров.

"Это интересы Украины, ведь Закарпатье находится на территории Украины. Это общий интерес Украины и Венгрии... И в последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками… Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками. Не вижу ничего плохого в сотрудничестве двух стран, чтобы сделать Закарпатье историей успеха... Что касается Береговского района, мы надеемся и очень просим правительство Украины, чтобы район остался … но решение остается за правительством", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о том, Украина создает Береговский район в Закарпатской области в угоду интересам Венгрии.

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