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изнасилование (908) Киевская область (3918) МВД (9151) охрана (700)

Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД

Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД

Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Киеве, пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена ​​личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевщины Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевщины.

В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена ​​у нее дома.

Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов "Слуги народа" и "Голоса" требует обеспечить круглосуточную личную охрану женщине, которая стала жертвой изнасилования в полиции Кагарлыка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасилование в Кагарлыке: Полицейские за несколько часов до преступления "похитили" для следственных действий несовершеннолетнюю сестру потерпевшей

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Также читайте: Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

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Топ комментарии
+14
Так ее же от полицейських вроде и охраняют.
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25.06.2020 15:24
+12
Певно,буде група мєнтів-гєїв
Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД - Цензор.НЕТ 3976
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25.06.2020 15:34
+11
і як це виглядає? мусора приходять - гвалтують, вона тисне кньопку - приїжджає ше група мусоров і продовжують ґенґ-бенґ
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25.06.2020 15:32
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Так ее же от полицейських вроде и охраняют.
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25.06.2020 15:24 Ответить
Певно,буде група мєнтів-гєїв
Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД - Цензор.НЕТ 3976
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25.06.2020 15:34 Ответить
Готовы предоставить...и предоставили...это как говорят в Одессе две большие разницы...
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25.06.2020 15:25 Ответить
Недостатньо натерпілася?
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25.06.2020 15:26 Ответить


главное , что бы народ знал ...
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25.06.2020 15:26 Ответить
і як це виглядає? мусора приходять - гвалтують, вона тисне кньопку - приїжджає ше група мусоров і продовжують ґенґ-бенґ
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25.06.2020 15:32 Ответить
Авакін і досі в кріслі. Ніякої відповідальності за провал реформи.
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25.06.2020 15:34 Ответить
А кто защитит остальной народ от полицейского произвола?
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25.06.2020 15:34 Ответить
вы не поверите обидевшему тебя мусору нужно на него же ему заяву писать
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25.06.2020 15:40 Ответить
а это "ненарод" раз уснего нет оружия и права защищать себе, близких и свои права - это РАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ!
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25.06.2020 15:41 Ответить
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25.06.2020 15:46 Ответить
А охранять будут кагарлыкцы?
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25.06.2020 15:38 Ответить
Специально подобранные ****** из беркута.
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25.06.2020 15:56 Ответить
Кагарлыкские. А какие же еще? Других, по близости, нет.
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25.06.2020 16:02 Ответить
новый прикол от антонины геращенко, ну вы знаете, первая членососка собакова.
вот что предлагает в новом законе собаковская членососка: если вы примените баллончик со слезоточивым газом против мусоров, которые нарушает ваши права и избивает вас, то вас посадят на долго за применение средства защиты против мусоров - бандитов))))
как вам такое?)))))
мусор , это не профессия а состояние души))) положительное явление , мусором не назовут))))да и помните, главный мусор в 2014 году говорил, что мусора не люди. а от таки знает что говорит,чувак работает в системе))))
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25.06.2020 16:04 Ответить
положительное явление , мусором не назовут
*******
Мусорами стали називати поліцейських ще в дореволюційній Росії.
Походить від абревіатури МУС, - Московский Уголовный Сыск.
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25.06.2020 22:45 Ответить
Та то глупоти... зараз до неі жоден мєнт на кілометр не підійде , без всякоі охорони
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25.06.2020 16:56 Ответить
То есть мусара будут охранять от мусаров?
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25.06.2020 19:29 Ответить
 
 