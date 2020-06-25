Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД

Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Киеве, пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена ​​личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевщины Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевщины.

В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена ​​у нее дома.

Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов "Слуги народа" и "Голоса" требует обеспечить круглосуточную личную охрану женщине, которая стала жертвой изнасилования в полиции Кагарлыка.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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