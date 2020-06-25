Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД
Сейчас по заявлению женщины охрана предоставляется на время судебных заседаний. Кроме того, в ее доме установлена тревожная кнопка для немедленного вызова полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Киеве, пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевщины Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевщины.
В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома.
Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану.
Ранее сообщалось, что группа народных депутатов "Слуги народа" и "Голоса" требует обеспечить круглосуточную личную охрану женщине, которая стала жертвой изнасилования в полиции Кагарлыка.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
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главное , что бы народ знал ...
вот что предлагает в новом законе собаковская членососка: если вы примените баллончик со слезоточивым газом против мусоров, которые нарушает ваши права и избивает вас, то вас посадят на долго за применение средства защиты против мусоров - бандитов))))
как вам такое?)))))
мусор , это не профессия а состояние души))) положительное явление , мусором не назовут))))да и помните, главный мусор в 2014 году говорил, что мусора не люди. а от таки знает что говорит,чувак работает в системе))))
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Мусорами стали називати поліцейських ще в дореволюційній Росії.
Походить від абревіатури МУС, - Московский Уголовный Сыск.