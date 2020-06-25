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зґвалтування (376) Київська область (3796) МВС (3468) охорона (340)

Жінці, зґвалтованій поліцейськими в Кагарлику, готові забезпечити цілодобову охорону, - МВС

Жінці, зґвалтованій поліцейськими в Кагарлику, готові забезпечити цілодобову охорону, - МВС

Нині за заявою жінки охорона надається на час судових засідань. Крім того, в її будинку встановлено ​​тривожну кнопку для негайного виклику поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На виконання постанови прокурора в кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснює Територіальне управління ДБР у м. Києві, потерпілій від насильницьких дій поліцейських у Кагарлику була надана особиста охорона. Відповідний наказ підписав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов 17 червня. Організацію забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції Київщини.

У власноруч написаній заяві потерпіла вказала на необхідність забезпечення їй заходів безпеки "за потребі та під час судових засідань". Тож для негайного виклику поліцейських жінка може скористатися тривожною кнопкою (спеціальним засобом сповіщення про небезпеку), яка встановлена в неї вдома.

Водночас поліція Київщини готова забезпечити потерпілій цілодобову охорону.

Раніше повідомлялося, що група народних депутатів "Слуги народу" і "Голосу" вимагає забезпечити цілодобову особисту охорону жінці, яка стала жертвою зґвалтування в поліції Кагарлика.

Також читайте: Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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Топ коментарі
+14
Так ее же от полицейських вроде и охраняют.
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25.06.2020 15:24
+12
Певно,буде група мєнтів-гєїв
Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД - Цензор.НЕТ 3976
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25.06.2020 15:34
+11
і як це виглядає? мусора приходять - гвалтують, вона тисне кньопку - приїжджає ше група мусоров і продовжують ґенґ-бенґ
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25.06.2020 15:32
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Так ее же от полицейських вроде и охраняют.
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25.06.2020 15:24 Відповісти
Певно,буде група мєнтів-гєїв
Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД - Цензор.НЕТ 3976
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25.06.2020 15:34 Відповісти
Готовы предоставить...и предоставили...это как говорят в Одессе две большие разницы...
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25.06.2020 15:25 Відповісти
Недостатньо натерпілася?
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25.06.2020 15:26 Відповісти


главное , что бы народ знал ...
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25.06.2020 15:26 Відповісти
і як це виглядає? мусора приходять - гвалтують, вона тисне кньопку - приїжджає ше група мусоров і продовжують ґенґ-бенґ
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25.06.2020 15:32 Відповісти
Авакін і досі в кріслі. Ніякої відповідальності за провал реформи.
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25.06.2020 15:34 Відповісти
А кто защитит остальной народ от полицейского произвола?
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25.06.2020 15:34 Відповісти
вы не поверите обидевшему тебя мусору нужно на него же ему заяву писать
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25.06.2020 15:40 Відповісти
а это "ненарод" раз уснего нет оружия и права защищать себе, близких и свои права - это РАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ!
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25.06.2020 15:41 Відповісти
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25.06.2020 15:46 Відповісти
А охранять будут кагарлыкцы?
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25.06.2020 15:38 Відповісти
Специально подобранные ****** из беркута.
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25.06.2020 15:56 Відповісти
Кагарлыкские. А какие же еще? Других, по близости, нет.
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25.06.2020 16:02 Відповісти
новый прикол от антонины геращенко, ну вы знаете, первая членососка собакова.
вот что предлагает в новом законе собаковская членососка: если вы примените баллончик со слезоточивым газом против мусоров, которые нарушает ваши права и избивает вас, то вас посадят на долго за применение средства защиты против мусоров - бандитов))))
как вам такое?)))))
мусор , это не профессия а состояние души))) положительное явление , мусором не назовут))))да и помните, главный мусор в 2014 году говорил, что мусора не люди. а от таки знает что говорит,чувак работает в системе))))
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25.06.2020 16:04 Відповісти
положительное явление , мусором не назовут
*******
Мусорами стали називати поліцейських ще в дореволюційній Росії.
Походить від абревіатури МУС, - Московский Уголовный Сыск.
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25.06.2020 22:45 Відповісти
Та то глупоти... зараз до неі жоден мєнт на кілометр не підійде , без всякоі охорони
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25.06.2020 16:56 Відповісти
То есть мусара будут охранять от мусаров?
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25.06.2020 19:29 Відповісти
 
 