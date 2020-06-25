Жінці, зґвалтованій поліцейськими в Кагарлику, готові забезпечити цілодобову охорону, - МВС

Нині за заявою жінки охорона надається на час судових засідань. Крім того, в її будинку встановлено ​​тривожну кнопку для негайного виклику поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На виконання постанови прокурора в кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснює Територіальне управління ДБР у м. Києві, потерпілій від насильницьких дій поліцейських у Кагарлику була надана особиста охорона. Відповідний наказ підписав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов 17 червня. Організацію забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції Київщини.

У власноруч написаній заяві потерпіла вказала на необхідність забезпечення їй заходів безпеки "за потребі та під час судових засідань". Тож для негайного виклику поліцейських жінка може скористатися тривожною кнопкою (спеціальним засобом сповіщення про небезпеку), яка встановлена в неї вдома.

Водночас поліція Київщини готова забезпечити потерпілій цілодобову охорону.

Раніше повідомлялося, що група народних депутатів "Слуги народу" і "Голосу" вимагає забезпечити цілодобову особисту охорону жінці, яка стала жертвою зґвалтування в поліції Кагарлика.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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