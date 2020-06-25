Омеляну избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Высший антикоррупционный суд избрал экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службу суда.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства. Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, в суд; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу", - сказано в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил требование Специализированное антикоррупционной прокуратуры.

Срок действия обязательств - до 19 августа включительно.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ хочет судить меня за снижение самых высоких в мире портовых сборов и рост доходов отрасли, - Омелян

Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.

Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

Также на Цензор.НЕТ: Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ