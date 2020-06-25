Омеляну избрали меру пресечения в виде личного обязательства
Высший антикоррупционный суд избрал экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.
Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службу суда.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства. Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, в суд; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу", - сказано в сообщении.
Таким образом, суд удовлетворил требование Специализированное антикоррупционной прокуратуры.
Срок действия обязательств - до 19 августа включительно.
Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ хочет судить меня за снижение самых высоких в мире портовых сборов и рост доходов отрасли, - Омелян
Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.
Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.
Также на Цензор.НЕТ: Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ
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Кожен день тішить нас новими скандалами і новою зрадою. І ох*їти по-справжньому стає щоразу важче.
Але Конституційному суду та його главі Тупицькому це вдалося. Судді не просто хочуть допомогти Коломойському спиляти кілька десятків мільярдів гривень (насправді мова йде про 89 мільярдів гривень). Для того щоб приховати своє рішалово, їм потрібно щось ще більш масштабне, і в КСУ хочуть повністю підірвати нашу банківську систему.
Наступного вівторка, 30 червня, Конституційний суд збирається знищити Фонд гарантування вкладів і ПОВНІСТЮ СКАСУВАТИ ВСІ ЙОГО ДІЇ В МИНУЛОМУ. Я навіть не можу передбачити хоча б приблизних наслідків цього рішення. Банківська система паралізована зустрічними позовами. Державні виконавці полюють на громадян і вибивають у них назад отримані з банків-потопельників гроші. Адвокати Бєні, Фірташа і Баха трусять рахунки Мінфіну, НБУ і Казначейства. Банки-зомбі десятками повстають з небуття. Судді купують собі Межигір'я з одного рішення.
Історія самого судді Тупицького неймовірно захоплива та тягне на цілий лонгрід. У 2000 році він нормально допоміг Януковичу з Кучмою, після чого його кар'єра стрімко злетіла. У 2013 він став суддею КСУ, а зовсім нещодавно підмазав Бєні в інтересах Запорізького феросплавного заводу. Детальніше про Тупицького почитайте у https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1097686140603690?hc_location=ufi розширеній версії мого лонгріду , а поки зосередимось на справі.
Суддя Тупицький хоче 30 червня скасувати Фонд гарантування вкладів. Що таке взагалі цей Фонд - повна назва "Фонд гарантування вкладів фізосіб"? Це самостійна економічна установа, яка придумана, щоб захищати ваші права та інтереси, як вкладника банку. Тобто якщо ви занесли гроші в стрьомний банк і він очікувано розвалився, Фонд відшкодовує ваші втрати. Також Фонд займається виведенням оцих стрьомних банків з ринку. Описати значущість установи складно, вона важлива як і Нацбанк, який також хоче знести Коломойський. Не повністю, а просто знищити незалежність, а от Фонд він хоче знести ЦІЛКОМ. Весь закон про Фонд і всі правки до інших законів відкотити, так ніби Фонду ніколи не існувало.
Але судді Тупицькому дуже треба, тому він воскресив відхилену ТРИ РОКИ ТОМУ заяву і знову запуляв її в Конституційний, відразу після рішення Верховного суду щодо Суркісів.
Навіть просте скасування Фонду гарантування було б катастрофічним для нашої банківської системи і означало б відкат у минуле.
Насправді все набагато гірше - суддя Тупицький хоче РЕСТИТУЦІЮ (повернення або відновлення матеріальних цінностей у грошовій формі) по діям Фонду. Тому що судді Тупицькому пофіг на все і дуже терміново треба нарішати для Бєні хаос і каламутну воду, в якій Коломой за допомогою юристів, виконавчої служби Малюськи та куплених судів витягне з держави десятки мільярдів гривень.
Це буде справжній правовий хаос. Скасування Фонду гарантування і розворот назад ВСІХ його дій до 2012 року включно. За 8 років. Всі вкладники банків, які отримували свої вклади через Фонд гарантування будуть зобов'язані повернути гроші - на кожного з них доведеться відкривати виконавче провадження. І будьте певні, Малюська відкриє. Йдеться про те, щоб стягнути з фізичних та юридичних осіб 89 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ на користь власників банків-смітників (адже Фонд зникає).
Всі активи, що отримані Фондом гарантування від банків, які «впали» треба буде повернути банкам, частина з яких повністю ліквідована (їх просто немає), а інші виведені з ринку. Йдеться про десятки банків. Всі борги Коломойського, Фірташа, Жеваго, Бахматюка та інших прощаються, їх більше нікому вимагати - Фонду гарантування не існує, забудь про свій депозит, а якщо отримав, то поверни шановним дядькам назад. Сама банківська система миттєво втрачає залишки довіри і ми стикаємося з масовим відтоком депозитів з нормальних банків.
Це справжня диверсія. Ядерний вибух посеред кожного відділення українського банку.
І в епіцентрі цього вибуху - всього одна людина - суддя Тупицький, який порішав для Бені і Суркісів у Верховному суді, а ми йому все зламали. І тепер він піднімає ВСІ, взагалі всі справи, які стосуються банків за всі роки незалежності. Минулого вівторка наприклад оскаржили норму 2000 року.
Зараз Тупицький бігає по суду і збирає голоси на 30 червня, щоб запустити ланцюгову реакцію і знищити все. Упевнений, що ідіоти в Кабміні і ОП йому не заважають, а можливо навіть і допомагають. Чому б і ні, це ж неякісні батьки неякісних дітей наповнять державний бюджет, Малюська у них відбере вклади, які їм злочинний антиконституційний Фонд видав за минулі 8 років, потужний поштовх економіки, бюджетний драйвер зростання, все таке.
Це золоті зуби на Майдан, тільки не ти їх приносиш, а тобі їх вибивають прикладом. Це кінець епохи бідності і початок епохи абсолютного неконтрольованого хаосу і ядерного вибуху в економіці.
І в епіцентрі всього - суддя Тупицький. Гідний вінець кар'єри судді епохи Януковича. Мало кому таке вдавалося. Доведеться зробити все можливе, щоб і Тупицькому не вдалося.
До зустрічі під Конституційним судом, у вівторок 30 червня.
https://www.facebook.com/426507261147892/posts/990614154737197/ Антон Швець , співзасновник Демократичної Сокири.
- ТЕПЕРЬ купит ещё один домик или дорогую машину...
Источник:https://censor.net/n3204430
Сцить бубочка Омеляна...