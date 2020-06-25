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Омелян (1348) Антикорупційний суд (1876) запобіжний захід (452)

Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Вищий антикорупційний суд обрав ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу суду.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також на ексміністра покладено процесуальні обов'язки: з'являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора, в суд; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, фахівцями; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - сказано в повідомленні.

Таким чином, суд задовольнив вимогу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Термін дії зобов'язань - до 19 серпня включно.

Читайте також: НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.

Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання 01
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Топ коментарі
+16
Обідив бубу. А буба злопам`ятна.
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25.06.2020 18:54
+14
Он тоже плохой ? Петя , вернись . Четыре года мы не протянем .
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25.06.2020 18:50
+13
А в цей час - Пальчевський та Смешко об'єднуються щоб стати сателітами «Слуг» в Київраді... ******* до ******* ... Пане Омелян шановний , це як нагорода для Вас від СЕРУНА
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25.06.2020 18:51
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Мля за что?
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25.06.2020 18:50 Відповісти
Обідив бубу. А буба злопам`ятна.
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25.06.2020 18:54 Відповісти
За те, що не здав Україну
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25.06.2020 19:04 Відповісти
Он тоже плохой ? Петя , вернись . Четыре года мы не протянем .
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25.06.2020 18:50 Відповісти
А в цей час - Пальчевський та Смешко об'єднуються щоб стати сателітами «Слуг» в Київраді... ******* до ******* ... Пане Омелян шановний , це як нагорода для Вас від СЕРУНА
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25.06.2020 18:51 Відповісти
у нас же кожен президент тепер як і кожен засранець - а засранець це ж той що всрався ? Чи не так?
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25.06.2020 18:52 Відповісти
І не тільки засранець чи засранка, а й ще корабельні сосни вони також.
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25.06.2020 19:00 Відповісти
Звідки такі відомості??
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25.06.2020 19:00 Відповісти
https://vgolos.info/pal-chevs-kyy-ta-smeshko-ob-iednuiut-sia-shchob-staty-satelitamy-sluh-v-kyivradi/
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25.06.2020 19:03 Відповісти
Тепер Смєшко ПРосто повинен через Лисого покликати НЕлоха на дачку ядку попити, а Пальчевський буде ПРислужувати їм
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25.06.2020 19:07 Відповісти
Надумал гад налоги снижать, а шмарклям теперь что делать, как выкручиваться?)))
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25.06.2020 18:52 Відповісти
А шо там с Центренерго? И с мышами с Госрезерва?
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25.06.2020 18:52 Відповісти
на обсерації
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25.06.2020 19:01 Відповісти
гадаєш, поболіли мишки? Треба їм гроші з фонду Ковіду перекинуть)
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25.06.2020 19:02 Відповісти
ненажери і це заточать за один день. до речі, читав про зеленського і кредит мвф, так цей дурко думав, що гроші впадуть йому на карточку і він буде фицькать ними куди захоче, але ж воно і не розуміло, що кошти мвф видає на цільові програми, короче - нанюхався вова до зєльоних соплєй і пропав в обсерації.
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25.06.2020 19:07 Відповісти
От біда. І Ігор Валеріч заругають)
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25.06.2020 19:13 Відповісти
нове прізвисько патєрпєвшого

Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Цензор.НЕТ 3332
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25.06.2020 19:09 Відповісти
Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Цензор.НЕТ 3910
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25.06.2020 19:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25230225.html Ви думали, що Беня ся вспокоїть?

Кожен день тішить нас новими скандалами і новою зрадою. І ох*їти по-справжньому стає щоразу важче.

Але Конституційному суду та його главі Тупицькому це вдалося. Судді не просто хочуть допомогти Коломойському спиляти кілька десятків мільярдів гривень (насправді мова йде про 89 мільярдів гривень). Для того щоб приховати своє рішалово, їм потрібно щось ще більш масштабне, і в КСУ хочуть повністю підірвати нашу банківську систему.

Наступного вівторка, 30 червня, Конституційний суд збирається знищити Фонд гарантування вкладів і ПОВНІСТЮ СКАСУВАТИ ВСІ ЙОГО ДІЇ В МИНУЛОМУ. Я навіть не можу передбачити хоча б приблизних наслідків цього рішення. Банківська система паралізована зустрічними позовами. Державні виконавці полюють на громадян і вибивають у них назад отримані з банків-потопельників гроші. Адвокати Бєні, Фірташа і Баха трусять рахунки Мінфіну, НБУ і Казначейства. Банки-зомбі десятками повстають з небуття. Судді купують собі Межигір'я з одного рішення.
Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Цензор.НЕТ 7559

Історія самого судді Тупицького неймовірно захоплива та тягне на цілий лонгрід. У 2000 році він нормально допоміг Януковичу з Кучмою, після чого його кар'єра стрімко злетіла. У 2013 він став суддею КСУ, а зовсім нещодавно підмазав Бєні в інтересах Запорізького феросплавного заводу. Детальніше про Тупицького почитайте у https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1097686140603690?hc_location=ufi розширеній версії мого лонгріду , а поки зосередимось на справі.

Суддя Тупицький хоче 30 червня скасувати Фонд гарантування вкладів. Що таке взагалі цей Фонд - повна назва "Фонд гарантування вкладів фізосіб"? Це самостійна економічна установа, яка придумана, щоб захищати ваші права та інтереси, як вкладника банку. Тобто якщо ви занесли гроші в стрьомний банк і він очікувано розвалився, Фонд відшкодовує ваші втрати. Також Фонд займається виведенням оцих стрьомних банків з ринку. Описати значущість установи складно, вона важлива як і Нацбанк, який також хоче знести Коломойський. Не повністю, а просто знищити незалежність, а от Фонд він хоче знести ЦІЛКОМ. Весь закон про Фонд і всі правки до інших законів відкотити, так ніби Фонду ніколи не існувало.
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25.06.2020 19:22 Відповісти
До речі, закон цілком скасовувати не можна. Тому звернення до КСУ про скасування Фонду гарантування минулий глава Конституційного повернув назад, зі словами - «форма не відповідає, так робити не можна». Не можна закони скасовувати повністю (крім тих випадків, коли закон прийнятий з порушенням правил). Можна визнавати антиконституційними окремі норми - кожну зі своїм обґрунтуванням.

Але судді Тупицькому дуже треба, тому він воскресив відхилену ТРИ РОКИ ТОМУ заяву і знову запуляв її в Конституційний, відразу після рішення Верховного суду щодо Суркісів.

Навіть просте скасування Фонду гарантування було б катастрофічним для нашої банківської системи і означало б відкат у минуле.

Насправді все набагато гірше - суддя Тупицький хоче РЕСТИТУЦІЮ (повернення або відновлення матеріальних цінностей у грошовій формі) по діям Фонду. Тому що судді Тупицькому пофіг на все і дуже терміново треба нарішати для Бєні хаос і каламутну воду, в якій Коломой за допомогою юристів, виконавчої служби Малюськи та куплених судів витягне з держави десятки мільярдів гривень.

Це буде справжній правовий хаос. Скасування Фонду гарантування і розворот назад ВСІХ його дій до 2012 року включно. За 8 років. Всі вкладники банків, які отримували свої вклади через Фонд гарантування будуть зобов'язані повернути гроші - на кожного з них доведеться відкривати виконавче провадження. І будьте певні, Малюська відкриє. Йдеться про те, щоб стягнути з фізичних та юридичних осіб 89 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ на користь власників банків-смітників (адже Фонд зникає).

Всі активи, що отримані Фондом гарантування від банків, які «впали» треба буде повернути банкам, частина з яких повністю ліквідована (їх просто немає), а інші виведені з ринку. Йдеться про десятки банків. Всі борги Коломойського, Фірташа, Жеваго, Бахматюка та інших прощаються, їх більше нікому вимагати - Фонду гарантування не існує, забудь про свій депозит, а якщо отримав, то поверни шановним дядькам назад. Сама банківська система миттєво втрачає залишки довіри і ми стикаємося з масовим відтоком депозитів з нормальних банків.

Це справжня диверсія. Ядерний вибух посеред кожного відділення українського банку.

І в епіцентрі цього вибуху - всього одна людина - суддя Тупицький, який порішав для Бені і Суркісів у Верховному суді, а ми йому все зламали. І тепер він піднімає ВСІ, взагалі всі справи, які стосуються банків за всі роки незалежності. Минулого вівторка наприклад оскаржили норму 2000 року.

Зараз Тупицький бігає по суду і збирає голоси на 30 червня, щоб запустити ланцюгову реакцію і знищити все. Упевнений, що ідіоти в Кабміні і ОП йому не заважають, а можливо навіть і допомагають. Чому б і ні, це ж неякісні батьки неякісних дітей наповнять державний бюджет, Малюська у них відбере вклади, які їм злочинний антиконституційний Фонд видав за минулі 8 років, потужний поштовх економіки, бюджетний драйвер зростання, все таке.

Це золоті зуби на Майдан, тільки не ти їх приносиш, а тобі їх вибивають прикладом. Це кінець епохи бідності і початок епохи абсолютного неконтрольованого хаосу і ядерного вибуху в економіці.

І в епіцентрі всього - суддя Тупицький. Гідний вінець кар'єри судді епохи Януковича. Мало кому таке вдавалося. Доведеться зробити все можливе, щоб і Тупицькому не вдалося.

До зустрічі під Конституційним судом, у вівторок 30 червня.

https://www.facebook.com/426507261147892/posts/990614154737197/ Антон Швець , співзасновник Демократичної Сокири.
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25.06.2020 19:24 Відповісти
Закон можно признать неконституционным в его полной редакции (причины можно узнать в ст. 15 Закону України "Про Конституційний Суд України" и в ст. 152 Конституції України). Другое дело, что такие Законны могут быть возвращены на доработку с учетом выводов Конституционного Суда и возвращены на новое рассмотрение в ВРУ.
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25.06.2020 19:37 Відповісти
Зеленський насправді розумів, коли казав, що кожен громадянин в Україні президент разом з ним - отже, кожне його "абзивалаво" будь-кого -це він себе так нарікає... ВИРОК - лише ця кликуха виключення для нього особисто!
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25.06.2020 19:29 Відповісти
А какую меру наказания предусматривает зеленско-портновский суд для геруса, который с беней ограбил украинцев на миллиард?! а для радуцкого, который вывез 10млн масок во время пандемии?
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25.06.2020 19:29 Відповісти
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избраВШИЙ бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства
- ТЕПЕРЬ купит ещё один домик или дорогую машину...
Источник:https://censor.net/n3204430
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25.06.2020 19:34 Відповісти
Нащо він дав згоду під особистий обов'язок? Зараз всім перед виборами "руки зв'яжуть". Працює колишня стара гебня. Як ви вважаєте, хто в них ворог, якщо вони все життя вчилися ненавидить західний стиль життя
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25.06.2020 19:38 Відповісти
найбільш яскравих й впливових опозиционерів позбавляють права виїжджати за кордон, щоби знайомити захід з дурощами зє-дятлів - це єдина ціль того пустого звинувачення...
Сцить бубочка Омеляна...
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25.06.2020 19:43 Відповісти
Жаль Чикоти... не дожил до наших дней. Тоже наверное дали бы под собственное обязательство отпуск до решения суда... Хорошая власть... ЗЕлёная.
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25.06.2020 20:28 Відповісти
Дело явно тухлое основанное на ели БЫ да каБЫ и потому и забздели брать залог. Вот это реальный результат судебной реформы от пороха.
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26.06.2020 11:15 Відповісти
 
 