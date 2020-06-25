Омеляну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Вищий антикорупційний суд обрав ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу суду.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також на ексміністра покладено процесуальні обов'язки: з'являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора, в суд; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, фахівцями; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - сказано в повідомленні.

Таким чином, суд задовольнив вимогу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Термін дії зобов'язань - до 19 серпня включно.

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Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.