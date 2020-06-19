НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну

19 червня детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом САП і оперативним супроводом ГУ КЗЕ СБ України повідомили ексміністру інфраструктури України про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

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У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою.

Згодом, Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Як відомо, на посаді міністра інфраструктури в грудні 2017 роки перебував Володимир Омелян.