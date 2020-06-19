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НАБУ (4983) Мінінфраструктури (2060) Омелян (1348)

НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну

НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну

19 червня детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом САП і оперативним супроводом ГУ КЗЕ СБ України повідомили ексміністру інфраструктури України про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

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У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою.

Згодом, Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Як відомо, на посаді міністра інфраструктури в грудні 2017 роки перебував Володимир Омелян.

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Топ коментарі
+39
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну - Цензор.НЕТ 3441
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19.06.2020 13:12
+28
За такими делами зеленую пошесть после 300 млрд недополученных доходов можно уже просто всех расстрелять не заморачиваясь.
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19.06.2020 13:15
+20
А в чем преступление? Тогда за антитабачный закон можно садить всех Слуг Народа!
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19.06.2020 13:20
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Ни в коей мере не буду защищать зеленую плесень, но омелян не тот человек за которого надо заступаться.
На нем клейма ставить негде. Коррупционер и дебил без чести и совести
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19.06.2020 14:27 Відповісти
Неужели?! А кто положил конец бениной монопольке на авиаперевозки, кто завел лоукосты в Украину?! Кто спас аэропорты Борисполь и Жуляны от банкротства?!
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19.06.2020 14:40 Відповісти
И в самом деле, кто?
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19.06.2020 14:52 Відповісти
Как кто, Омеляша. Но для этого надо было на второй раз пепу избрать и тогда мана небесная была.
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19.06.2020 15:17 Відповісти
Мелко мыслишь. Я лично знаком с омеляном, и к сожалению не знаю чьи интересы он защищал на должности. Но человек не то что полный государственный ноль, он минус
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19.06.2020 15:22 Відповісти
Уменьшил а не увеличил сборы, именно это в зелёном зоопарке называется - "коррупция"
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19.06.2020 17:35 Відповісти
Теперь у народа и надежда на гиперлуп пропадёт.
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19.06.2020 15:30 Відповісти
Довппойопи...
Зменьшивши тарифи, було збільшено суднозахід, збільшено вантажопереробку...
Можна сидіти з великими тарифами зборів й не отримати жодного суднозаходу - тоді всебуде правильно???
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19.06.2020 16:10 Відповісти
30 млн для Омеляна как то мелковато. На одной только ЖД он миллиарды прокручивал.
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19.06.2020 16:23 Відповісти
Нагиперлупил таки. Щас начнет про политические преследования кричать.
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19.06.2020 17:02 Відповісти
я не сторонник омеляна, но это неубедительно.
не наго можно тонны криминала нарыть.
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19.06.2020 17:15 Відповісти
Серьезный звоночек для Саакашвили и его Офиса реформ, который главной целью поставил отмену налогов и сборов. Беги, Саака, беги
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19.06.2020 18:26 Відповісти
ЗЕленые УБЛЮДКИ, а как же БЕНЯ с его стыренными 172 млрд.грн., а как же татарский УРКА АХМЕТИК????
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22.06.2020 03:36 Відповісти
ИНтиресная, млять, мысль!
Проведение Кабмином Решительных Реформ, если за решительные действия министров сажать.
Дуализм, тваю мать!
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04.07.2020 12:04 Відповісти
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