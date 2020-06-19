НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП и оперативным сопровождением ГУ КЗЭ СБ Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, отмечают в НАБУ, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.

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Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Как известно, на должности министра инфраструктуры в декабре 2017 года пребывал Владимир Омелян.