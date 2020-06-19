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НАБУ (4183) Мининфраструктуры (941) Омелян (712) САП (2036)

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП и оперативным сопровождением ГУ КЗЭ СБ Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, отмечают в НАБУ, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.

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Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Как известно, на должности министра инфраструктуры в декабре 2017 года пребывал Владимир Омелян. 
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Топ комментарии
+39
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну - Цензор.НЕТ 3441
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19.06.2020 13:12
+28
За такими делами зеленую пошесть после 300 млрд недополученных доходов можно уже просто всех расстрелять не заморачиваясь.
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19.06.2020 13:15
+20
А в чем преступление? Тогда за антитабачный закон можно садить всех Слуг Народа!
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19.06.2020 13:20
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Ни в коей мере не буду защищать зеленую плесень, но омелян не тот человек за которого надо заступаться.
На нем клейма ставить негде. Коррупционер и дебил без чести и совести
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19.06.2020 14:27 Ответить
Неужели?! А кто положил конец бениной монопольке на авиаперевозки, кто завел лоукосты в Украину?! Кто спас аэропорты Борисполь и Жуляны от банкротства?!
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19.06.2020 14:40 Ответить
И в самом деле, кто?
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19.06.2020 14:52 Ответить
Как кто, Омеляша. Но для этого надо было на второй раз пепу избрать и тогда мана небесная была.
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19.06.2020 15:17 Ответить
Мелко мыслишь. Я лично знаком с омеляном, и к сожалению не знаю чьи интересы он защищал на должности. Но человек не то что полный государственный ноль, он минус
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19.06.2020 15:22 Ответить
Уменьшил а не увеличил сборы, именно это в зелёном зоопарке называется - "коррупция"
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19.06.2020 17:35 Ответить
Теперь у народа и надежда на гиперлуп пропадёт.
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19.06.2020 15:30 Ответить
Довппойопи...
Зменьшивши тарифи, було збільшено суднозахід, збільшено вантажопереробку...
Можна сидіти з великими тарифами зборів й не отримати жодного суднозаходу - тоді всебуде правильно???
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19.06.2020 16:10 Ответить
30 млн для Омеляна как то мелковато. На одной только ЖД он миллиарды прокручивал.
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19.06.2020 16:23 Ответить
Нагиперлупил таки. Щас начнет про политические преследования кричать.
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19.06.2020 17:02 Ответить
я не сторонник омеляна, но это неубедительно.
не наго можно тонны криминала нарыть.
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19.06.2020 17:15 Ответить
Серьезный звоночек для Саакашвили и его Офиса реформ, который главной целью поставил отмену налогов и сборов. Беги, Саака, беги
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19.06.2020 18:26 Ответить
ЗЕленые УБЛЮДКИ, а как же БЕНЯ с его стыренными 172 млрд.грн., а как же татарский УРКА АХМЕТИК????
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22.06.2020 03:36 Ответить
ИНтиресная, млять, мысль!
Проведение Кабмином Решительных Реформ, если за решительные действия министров сажать.
Дуализм, тваю мать!
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04.07.2020 12:04 Ответить
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