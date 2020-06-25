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увольнение (2648) Минобразования (1731) Стадный Егор (12) Шкарлет (297)

Замминистра образования Стадный написал заявление об увольнении

Замминистра образования Стадный написал заявление об увольнении

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Спасибо вам… Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами… Заявление уже написал, впереди много работы", - сообщил он.

Стадный отметил, что все шаги, за которые он отвечал в Минобразования, начиная от внедрения прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPI в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, "это не только качественно новая эффективная политика, это - сигналы к тем, кто так устал от имитации и лжи, которые иногда очень серьезно поразили наше высшее образование".

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

Также на Цензор.НЕТ: Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

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Топ комментарии
+19
У зелёной плесени шарлатаны,плагиаторы,мошенники,насильники и прочая нечисть в почёте
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25.06.2020 21:20
+12
В стране с каждым днём правления шмаркли дела всё хуже и хуже.
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25.06.2020 21:22
+10
Мабуть там ще є порядні люди.
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25.06.2020 21:25
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Кого це він мав на увазі , звертаючись з великої літери?
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25.06.2020 21:16 Ответить
Мабуть там ще є порядні люди.
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25.06.2020 21:25 Ответить
Вариантов всё меньше и меньше.
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25.06.2020 22:11 Ответить
У зелёной плесени шарлатаны,плагиаторы,мошенники,насильники и прочая нечисть в почёте
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25.06.2020 21:20 Ответить
В стране с каждым днём правления шмаркли дела всё хуже и хуже.
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25.06.2020 21:22 Ответить
это маленькая ЗЕ по форме но огромная катастрофа для страны это человек негатив
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25.06.2020 21:24 Ответить
И пррально сделал..))
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25.06.2020 21:24 Ответить
Скотка сибе стеганул?
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25.06.2020 21:53 Ответить
Видно теперь прям с денеер кадры подьедут. Вслед за новым министром
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25.06.2020 21:27 Ответить
У человека просто не атрофирован инстинкт самосохранения, от зеленой банды мародеров бегут все, у кого осталось хоть немножко ума.
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25.06.2020 21:29 Ответить
странно. обычно стадный инстинкт берёт верх. а тут стадный уже по определению, ушёл со стада.
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25.06.2020 21:31 Ответить
Стадный убежал из стадана.
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25.06.2020 21:41 Ответить
Умный парень! Понял, что надо сваливать пока не поздно.
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25.06.2020 22:15 Ответить
С Цензор зрадоботы пачками сваливают. Некоторые уже пытаются примазаться к порохоботам.
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26.06.2020 07:53 Ответить
Образование поднял на недосягаемую высоту .Кулинарный техникум закончил?
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25.06.2020 22:22 Ответить
двадцать первый клоун пошёл.
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26.06.2020 07:51 Ответить
 
 