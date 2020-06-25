Жертва изнасилования в Кагарлыке взята под круглосуточную охрану, - Нацполиция
25 июня пострадавшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка Киевской области предоставлена круглосуточная охрана
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Главного управление Нацполиции в Киевской области Виталина Грохольская.
"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сказала она.
Спикер полиции уточнила, что охрана обеспечивается как по месту жительства, так и вне его.
"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка – это для форс-мажора. А так они постоянно присутствуют и днем, и ночью", – объяснила Грохольская.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
ровно через месяц
Однако!
Єнтіх она тожє "ізнасілуєт"...
https://censor.net/n3204459
Тепер мєнти її цілодобово ламатимуть щоб не свідчила.
без иронии, но если та же структура которая тя напрягла, тя "охраняет", то.... посольсва у нас есть, и их много.
Правда у нас как? - не всегда виноват пострадавший, иногда он не только лишь невиноват, но мало лишь кто из мусоров на повышение не пойдет)
сожалею и все дела, не спорю - дело плохое для пострадавшей(Авакову и так побоку)
А если так, то - шалава подлезла под ментов чтобы вытянуть мужа из-под уголовки...
тьфу пля...
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