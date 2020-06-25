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изнасилование (908) Киевская область (3918)

Жертва изнасилования в Кагарлыке взята под круглосуточную охрану, - Нацполиция

Жертва изнасилования в Кагарлыке взята под круглосуточную охрану, - Нацполиция

25 июня пострадавшей в деле об изнасиловании в отделе полиции Кагарлыка Киевской области предоставлена круглосуточная охрана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Главного управление Нацполиции в Киевской области Виталина Грохольская.

"Организация обеспечения – на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена с сегодняшнего дня", – сказала она.

Спикер полиции уточнила, что охрана обеспечивается как по месту жительства, так и вне его.

"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка – это для форс-мажора. А так они постоянно присутствуют и днем, и ночью", – объяснила Грохольская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщине, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке, готовы обеспечить круглосуточную охрану, - МВД

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Также читайте: Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

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Топ комментарии
+7
главное что бы не изнасиловали в процессе охраны
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25.06.2020 21:40
+6
Если я правильно порял, охранять стадо овец назначили волка, мудрое решение.
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25.06.2020 21:49
+5
оперативно однако....
ровно через месяц
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25.06.2020 21:29
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Правильно ! Шоб не сдрыснула от собаковских парламентеров.а там через месяц скажет .... мол ролевые игры были ... секеса поди мне мало....
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25.06.2020 21:27 Ответить
оперативно однако....
ровно через месяц
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25.06.2020 21:29 Ответить
В Украине все так
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25.06.2020 22:11 Ответить
Короче, "охранял" горотдел, а теперь целый полк полиции....
Однако!
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25.06.2020 21:32 Ответить
главное что бы не изнасиловали в процессе охраны
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25.06.2020 21:40 Ответить
Нюню...
Єнтіх она тожє "ізнасілуєт"...
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25.06.2020 21:32 Ответить
Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию... Источник: https://censor.net/n3204459
https://censor.net/n3204459
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25.06.2020 21:34 Ответить
Не прошёл и год.
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25.06.2020 21:40 Ответить
Мало пережила?
Тепер мєнти її цілодобово ламатимуть щоб не свідчила.
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25.06.2020 21:44 Ответить
норм. звалить отсюдава в норм країну, мусорам ще й на пляшку висилатиме
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25.06.2020 21:58 Ответить
Имитация бурной деятельности за год привела к тому,что дебилизм и популизм зашкаливаеть.а паБЕДА Зели над Короной кремлевского ВиRUSa очевидна невооруженным глазом
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25.06.2020 21:49 Ответить
Если я правильно порял, охранять стадо овец назначили волка, мудрое решение.
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25.06.2020 21:49 Ответить
Видосики Зели пабедят Мировой империализм и капиталистов Иланов Масков одним сюжетом в 5 минут,Зеля дерзай,держись Трампа...
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25.06.2020 21:54 Ответить
Короче ее еще и после этого "охраняют".... неужто лучшая чем "дуба соснова, или Липка для корабелов"?
без иронии, но если та же структура которая тя напрягла, тя "охраняет", то.... посольсва у нас есть, и их много.
Правда у нас как? - не всегда виноват пострадавший, иногда он не только лишь невиноват, но мало лишь кто из мусоров на повышение не пойдет)
сожалею и все дела, не спорю - дело плохое для пострадавшей(Авакову и так побоку)
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25.06.2020 21:57 Ответить
Хочеться вірити, що жінку охоронятимуть не друзі або колеги кагарликівських "стражів порядку".
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25.06.2020 22:00 Ответить
Чтобы избавиться в своей дивизии от деспота и негодяя генерала Жукова,генерал Рокоссовский подал документы на его повышение в должности...Джугашвили исполнил волю Рокоссовского назначив мясника Жюкова еще более высоким креслом....
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25.06.2020 22:02 Ответить
А вдруг у охраны на неё встанет?
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25.06.2020 22:05 Ответить
Зою Космодемьянскую немцы не пытали,ее местные жители деревни Петрищево чуть не растерзали когда она жгла дома кремтьян.Немцы спасли Зою от Народной расправы....,а повесили ее не немцы...., и правильно сделали...
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25.06.2020 22:09 Ответить
Интересно кого в дохлом ССР наградили в НКВД за взрыв плотины Днепрогэса 18 августа 1941 года,когда утонули тысячи людей...,неужели Зою Космодемьянскую...
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25.06.2020 22:20 Ответить
У меня школа,а рядом гранитный камень с её именем.Непонятно,зачем камень,когда всем на него пох.й
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25.06.2020 22:30 Ответить
И шо?Теперь возьмите мусоров в земляной мешок с табличкой
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25.06.2020 22:27 Ответить
Что то очень много шума...
А если так, то - шалава подлезла под ментов чтобы вытянуть мужа из-под уголовки...
тьфу пля...
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25.06.2020 22:29 Ответить
Тебе срочно,или попозже ответить?Я сам в шалавах не спец...Кого ты считаешь шаловой?Простую молочницу,или ту которая в тебя целится из-за бидона прикрываясь сестрой?
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25.06.2020 22:36 Ответить
Та х.й его знает!Концерт мля ненужной пурги
Лесоповал - Белый лебедь; Личное свиданиеhttps://youtu.be/zRwICWVk9ZM
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25.06.2020 22:53 Ответить
 
 