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зґвалтування (376) Київська область (3796)

Жертву зґвалтування в Кагарлику взято під цілодобову охорону, - Нацполіція

Жертву зґвалтування в Кагарлику взято під цілодобову охорону, - Нацполіція

25 червня потерпілій у справі про зґвалтування у відділі поліції Кагарлика Київської області забезпечили цілодобову охорону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомила прессекретарка Головного управління Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.

"Організація забезпечення - на полку поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня", - сказала вона.

Речниця поліції уточнила, що охорона забезпечується як за місцем проживання, так і за його межами.

"Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", - додала Грохольська.

Також читайте: Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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Топ коментарі
+7
главное что бы не изнасиловали в процессе охраны
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25.06.2020 21:40
+6
Если я правильно порял, охранять стадо овец назначили волка, мудрое решение.
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25.06.2020 21:49
+5
оперативно однако....
ровно через месяц
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25.06.2020 21:29
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Правильно ! Шоб не сдрыснула от собаковских парламентеров.а там через месяц скажет .... мол ролевые игры были ... секеса поди мне мало....
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25.06.2020 21:27 Відповісти
оперативно однако....
ровно через месяц
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25.06.2020 21:29 Відповісти
В Украине все так
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25.06.2020 22:11 Відповісти
Короче, "охранял" горотдел, а теперь целый полк полиции....
Однако!
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25.06.2020 21:32 Відповісти
главное что бы не изнасиловали в процессе охраны
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25.06.2020 21:40 Відповісти
Нюню...
Єнтіх она тожє "ізнасілуєт"...
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25.06.2020 21:32 Відповісти
Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию... Источник: https://censor.net/n3204459
https://censor.net/n3204459
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25.06.2020 21:34 Відповісти
Не прошёл и год.
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25.06.2020 21:40 Відповісти
Мало пережила?
Тепер мєнти її цілодобово ламатимуть щоб не свідчила.
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25.06.2020 21:44 Відповісти
норм. звалить отсюдава в норм країну, мусорам ще й на пляшку висилатиме
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25.06.2020 21:58 Відповісти
Имитация бурной деятельности за год привела к тому,что дебилизм и популизм зашкаливаеть.а паБЕДА Зели над Короной кремлевского ВиRUSa очевидна невооруженным глазом
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25.06.2020 21:49 Відповісти
Если я правильно порял, охранять стадо овец назначили волка, мудрое решение.
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25.06.2020 21:49 Відповісти
Видосики Зели пабедят Мировой империализм и капиталистов Иланов Масков одним сюжетом в 5 минут,Зеля дерзай,держись Трампа...
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25.06.2020 21:54 Відповісти
Короче ее еще и после этого "охраняют".... неужто лучшая чем "дуба соснова, или Липка для корабелов"?
без иронии, но если та же структура которая тя напрягла, тя "охраняет", то.... посольсва у нас есть, и их много.
Правда у нас как? - не всегда виноват пострадавший, иногда он не только лишь невиноват, но мало лишь кто из мусоров на повышение не пойдет)
сожалею и все дела, не спорю - дело плохое для пострадавшей(Авакову и так побоку)
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25.06.2020 21:57 Відповісти
Хочеться вірити, що жінку охоронятимуть не друзі або колеги кагарликівських "стражів порядку".
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25.06.2020 22:00 Відповісти
Чтобы избавиться в своей дивизии от деспота и негодяя генерала Жукова,генерал Рокоссовский подал документы на его повышение в должности...Джугашвили исполнил волю Рокоссовского назначив мясника Жюкова еще более высоким креслом....
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25.06.2020 22:02 Відповісти
А вдруг у охраны на неё встанет?
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25.06.2020 22:05 Відповісти
Зою Космодемьянскую немцы не пытали,ее местные жители деревни Петрищево чуть не растерзали когда она жгла дома кремтьян.Немцы спасли Зою от Народной расправы....,а повесили ее не немцы...., и правильно сделали...
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25.06.2020 22:09 Відповісти
Интересно кого в дохлом ССР наградили в НКВД за взрыв плотины Днепрогэса 18 августа 1941 года,когда утонули тысячи людей...,неужели Зою Космодемьянскую...
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25.06.2020 22:20 Відповісти
У меня школа,а рядом гранитный камень с её именем.Непонятно,зачем камень,когда всем на него пох.й
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25.06.2020 22:30 Відповісти
И шо?Теперь возьмите мусоров в земляной мешок с табличкой
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25.06.2020 22:27 Відповісти
Что то очень много шума...
А если так, то - шалава подлезла под ментов чтобы вытянуть мужа из-под уголовки...
тьфу пля...
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25.06.2020 22:29 Відповісти
Тебе срочно,или попозже ответить?Я сам в шалавах не спец...Кого ты считаешь шаловой?Простую молочницу,или ту которая в тебя целится из-за бидона прикрываясь сестрой?
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25.06.2020 22:36 Відповісти
Та х.й его знает!Концерт мля ненужной пурги
Лесоповал - Белый лебедь; Личное свиданиеhttps://youtu.be/zRwICWVk9ZM
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25.06.2020 22:53 Відповісти
 
 