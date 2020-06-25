Жертву зґвалтування в Кагарлику взято під цілодобову охорону, - Нацполіція
25 червня потерпілій у справі про зґвалтування у відділі поліції Кагарлика Київської області забезпечили цілодобову охорону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомила прессекретарка Головного управління Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.
"Організація забезпечення - на полку поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня", - сказала вона.
Речниця поліції уточнила, що охорона забезпечується як за місцем проживання, так і за його межами.
"Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", - додала Грохольська.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
ровно через месяц
Однако!
Єнтіх она тожє "ізнасілуєт"...
https://censor.net/n3204459
Тепер мєнти її цілодобово ламатимуть щоб не свідчила.
без иронии, но если та же структура которая тя напрягла, тя "охраняет", то.... посольсва у нас есть, и их много.
Правда у нас как? - не всегда виноват пострадавший, иногда он не только лишь невиноват, но мало лишь кто из мусоров на повышение не пойдет)
сожалею и все дела, не спорю - дело плохое для пострадавшей(Авакову и так побоку)
А если так, то - шалава подлезла под ментов чтобы вытянуть мужа из-под уголовки...
тьфу пля...
Лесоповал - Белый лебедь; Личное свиданиеhttps://youtu.be/zRwICWVk9ZM