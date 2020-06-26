США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетовал, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Помпео сказал, выступая в четверг, 25 июня, на организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии "Брюссельский форум"
Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, о чем ранее заявлял президент Трамп, и то, как это отвечает интересам Вашингтона, который признает Россию одной из главных угроз для США и НАТО, Майк Помпео отметил, что сегодня меняется сама характеристика угроз, и США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.
"Мы считаем Россию серьезной угрозой", – сказал Майк Помео, подчеркнув, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.
Строительство же "Северного потока-2", который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России, подчеркивает госсекретарь США.
"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", – сказал Майк Помпео.
В конце декабря прошлого года Вашингтон наложил санкции на "Северный поток-2", что приостановило находящееся на конечном этапе строительство. На сегодняшний день американские законодатели выдвигают новые санкционные законопроекты в отношении данного трубопровода.
В то же самое время США хотят пересмотреть стратегическое размещение своих военных позиций в мире – процесс, который Вашингтон, по словам Помпео, не проводил в течение длительного времени и начал около двух лет назад. Пересмотр дислокации вооруженных сил США будет касаться многих регионов – Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Внимание США к последнему особенно растет в связи с усилением Китая.
Госсекретарь США также подчеркнул, что сегодня меняется и сама природа конфликтов, и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск: "Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, каковой является природа конфликта, природа угроз и как мы должны распределять наши ресурсы, будь то ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии".
"И решение, которое президент сделал в отношении Германии, является результатом коллективного набора решений о том, как мы будем позиционировать наши ресурсы по всему миру", – отметил Майк Помпео.
При новом распределении военных ресурсов американское присутствие в ряде регионов может снизиться, поэтому "некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою собственную оборону, что ранее они не делали", – указал госсекретарь. Пересмотр позиций США будет происходить "в полной консультации со всеми нашими партнерами по всему миру и, конечно, с нашими друзьями в Европе", добавил он.
Относительно перемещения военных подразделений США из Германии, на данный момент остается неясным, когда это будет сделано, и будут ли силы передислоцированы внутри или за пределы европейского континента.
Во время своего выступления Майк Помпео также объявил о согласии Вашингтона на построение, совместно с Европейским союзом, диалога по Китаю, с инициативой которого ранее выступил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. Госсекретарь США затруднился сказать, в каком именно формате планируется новая инициатива, но заверил, что детали прорабатываются, а собственно диалог будет проводиться на самом высшем уровне.
США занимают более жесткую позицию по отношению к Китаю, чем Европейский союз. По мнению Вашингтона, Пекин увеличивает свое политическое, экономическое и военное влияние по всему миру, подрывая существующий миропорядок, западные демократические институты, распространяя авторитаризм и коррупцию. Китай также негативно влияет на ряд международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, которые нуждаются в проведении ряда реформ, подчеркнул Майк Помпео.
"Мы должны продолжать защищать международные организации в качестве трансатлантических партнеров, – добавил Госсекретарь США в своем обращении к европейским странам. – Мы должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждение к вызовам со стороны Китая в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего".
Тем не менее, Майк Помпео признает, что сдерживание Китая является сложной задачей, учитывая его растущее политическое и экономическое влияние.
Пекин уже сделал огромные инвестиции во многие страны мира, а разрабатываемые китайской компанией Huawei телекоммуникационные технологии "пятого поколения" 5G представляют серьезную конкуренцию аналогичным западным разработкам. Помимо борьбы за коммерческое лидерство в развертывании сетей 5G между Китаем и Вашингтоном, последний также считает, что Huawei может скрытно собирать информацию в зарубежных странах для китайского правительства. Это может угрожать национальной безопасности этих стран, а также стабильности глобальной инфраструктуры и мировой экономики, если 5G станет критически важной частью последних, аргументирует США.
Европейский союз ранее выражал обеспокоенность по поводу предполагаемой "хищнической" торговой практики Китая и предполагаемой кражи интеллектуальной собственности, но не стал присоединяться к Вашингтону в его торговой войне против Пекина.
Вместо этого ЕС попытался выбрать менее конфронтационный путь, направленный на смягчение торговых отношений без усиления напряженности. В понедельник, Европейский союз, который является крупнейшим в мире торговым блоком, провел переговоры в режиме онлайн с китайским руководством. Лидеры Евросоюза призвали китайскую сторону приложить больше усилий к затянувшимся европейско-китайским переговорам по торговым отношениям и инвестициям.
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якщо знищити московію, то всі її природні багатства з газом нафтою та золотом і деревиною захопитиь Китай
до них приєднався Ківа соціаліст чи соцопат хз мастурбатор коротше
що з цього вийшло - ось цитата зі сторінки шарія
«Ночью. В Харькове.По голове битами. Только что узнал. Парень,что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь» (с) Шарий
я имею ввиду, что свои претензии вісказівай участникам собітий а не мне
Вот теперь и отгребают....
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https://twitter.com/S_vivat
Selvestor Vivat
@S_vivat
·https://twitter.com/S_vivat/status/1276153716614332418 14 год
https://twitter.com/hashtag/Libya?src=hashtag_click #Libya Ливийская армия https://twitter.com/hashtag/GNA?src=hashtag_click #GNA https://twitter.com/hashtag/UMH?src=hashtag_click #UMH при поддержке https://twitter.com/hashtag/Turkey?src=hashtag_click #Turkey нанесли удар по авиабазе https://twitter.com/hashtag/Jufra?src=hashtag_click #Jufra (Al-Jufra) район https://twitter.com/hashtag/Cufra?src=hashtag_click #Cufra на которой были размещены российские военные самолёты. Сообщается что часть самолётов террористов уничтожили, Вагнер и Хафтр понеся потери бегут. Ждём подтверждения.
якби була моя воля, я б категорично заборонив таким хворим тваринам перетинати лінію розмежування в бік України
але насправді більша частина цієї зараженої біомаси приїде вчитися чи працювати якраз в Україну
но вот в Волгограде на памтнике Т-34 появилась странная надпись, по идее ведь должно біть: "на Берлин!", не?
Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2".
Ранее https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-sokrashchayut-*******-kontingent-germanii-1592709100.html президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку она поддерживает строительство газопровода с Россией.
Напомним, https://www.rbc.ua/rus/news/senat-ssha-vnesli-zakonoproekt-rasshirenii-1591293315.html 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" .
Серьёзно?Им Троистый Союз ГФР против Атланты нужен.
Как Путлер,искренне уверенный в развязании Второй Мировой Польщей,так и Шмеркель с ее трубой в обход Украины для "безопасности" транзита,так и Олланд с его
"необходимостью"поддержать наше влияние,создали неофициальный Троистый Союз,благодаря которому оккупант агрессор нагло,подло,как шакал влез в Молдавию,Грузию,Украину,Сирию и т.д.Без поддержки спонсоров (542 млрд.инвестиций в РФ)войны невозможны.
Щодо Байда-американці його вже двічі відфутболили на президентських-відфутболять і втретьє.