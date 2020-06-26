США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетовал, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Помпео сказал, выступая в четверг, 25 июня, на организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии "Брюссельский форум"

Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, о чем ранее заявлял президент Трамп, и то, как это отвечает интересам Вашингтона, который признает Россию одной из главных угроз для США и НАТО, Майк Помпео отметил, что сегодня меняется сама характеристика угроз, и США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире. Госсекретарь также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", – сказал Майк Помео, подчеркнув, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

Строительство же "Северного потока-2", который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России, подчеркивает госсекретарь США.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", – сказал Майк Помпео.

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В конце декабря прошлого года Вашингтон наложил санкции на "Северный поток-2", что приостановило находящееся на конечном этапе строительство. На сегодняшний день американские законодатели выдвигают новые санкционные законопроекты в отношении данного трубопровода.

В то же самое время США хотят пересмотреть стратегическое размещение своих военных позиций в мире – процесс, который Вашингтон, по словам Помпео, не проводил в течение длительного времени и начал около двух лет назад. Пересмотр дислокации вооруженных сил США будет касаться многих регионов – Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Внимание США к последнему особенно растет в связи с усилением Китая.

Госсекретарь США также подчеркнул, что сегодня меняется и сама природа конфликтов, и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск: "Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, каковой является природа конфликта, природа угроз и как мы должны распределять наши ресурсы, будь то ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии".

"И решение, которое президент сделал в отношении Германии, является результатом коллективного набора решений о том, как мы будем позиционировать наши ресурсы по всему миру", – отметил Майк Помпео.

При новом распределении военных ресурсов американское присутствие в ряде регионов может снизиться, поэтому "некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою собственную оборону, что ранее они не делали", – указал госсекретарь. Пересмотр позиций США будет происходить "в полной консультации со всеми нашими партнерами по всему миру и, конечно, с нашими друзьями в Европе", добавил он.

Относительно перемещения военных подразделений США из Германии, на данный момент остается неясным, когда это будет сделано, и будут ли силы передислоцированы внутри или за пределы европейского континента.

Во время своего выступления Майк Помпео также объявил о согласии Вашингтона на построение, совместно с Европейским союзом, диалога по Китаю, с инициативой которого ранее выступил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. Госсекретарь США затруднился сказать, в каком именно формате планируется новая инициатива, но заверил, что детали прорабатываются, а собственно диалог будет проводиться на самом высшем уровне.

США занимают более жесткую позицию по отношению к Китаю, чем Европейский союз. По мнению Вашингтона, Пекин увеличивает свое политическое, экономическое и военное влияние по всему миру, подрывая существующий миропорядок, западные демократические институты, распространяя авторитаризм и коррупцию. Китай также негативно влияет на ряд международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, которые нуждаются в проведении ряда реформ, подчеркнул Майк Помпео.

"Мы должны продолжать защищать международные организации в качестве трансатлантических партнеров, – добавил Госсекретарь США в своем обращении к европейским странам. – Мы должны работать вместе, чтобы продолжить трансатлантическое пробуждение к вызовам со стороны Китая в интересах сохранения наших свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего".

Тем не менее, Майк Помпео признает, что сдерживание Китая является сложной задачей, учитывая его растущее политическое и экономическое влияние.

Пекин уже сделал огромные инвестиции во многие страны мира, а разрабатываемые китайской компанией Huawei телекоммуникационные технологии "пятого поколения" 5G представляют серьезную конкуренцию аналогичным западным разработкам. Помимо борьбы за коммерческое лидерство в развертывании сетей 5G между Китаем и Вашингтоном, последний также считает, что Huawei может скрытно собирать информацию в зарубежных странах для китайского правительства. Это может угрожать национальной безопасности этих стран, а также стабильности глобальной инфраструктуры и мировой экономики, если 5G станет критически важной частью последних, аргументирует США.

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Европейский союз ранее выражал обеспокоенность по поводу предполагаемой "хищнической" торговой практики Китая и предполагаемой кражи интеллектуальной собственности, но не стал присоединяться к Вашингтону в его торговой войне против Пекина.

Вместо этого ЕС попытался выбрать менее конфронтационный путь, направленный на смягчение торговых отношений без усиления напряженности. В понедельник, Европейский союз, который является крупнейшим в мире торговым блоком, провел переговоры в режиме онлайн с китайским руководством. Лидеры Евросоюза призвали китайскую сторону приложить больше усилий к затянувшимся европейско-китайским переговорам по торговым отношениям и инвестициям.