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армія (3741) Німеччина (7089) Китай (4349) росія (63556) США (20973) Північний потік (2446) Помпео (337)

США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео

США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео

Держсекретар США Майк Помпео поскаржився, що, в той час як США розглядають Росію як серйозну загрозу, низка європейських країн ставиться до Москви з меншою осторогою. Тому, на думку США, Європа має збільшити рівень власної відповідальності за свою оборону, а Вашингтон зацікавлений у переоцінці своїх військових позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео сказав, виступаючи в четвер, 25 червня, на організованому Німецьким фондом Маршалла (GMF) вебзаході "Брюссельський форум"

Коментуючи передбачуване виведення військових частин США з Німеччини, про що раніше заявляв президент Трамп, і те, як це відповідає інтересам Вашингтона, який визнає Росію однією з головних загроз для США і НАТО, Майк Помпео зазначив, що сьогодні змінюється сама характеристика загроз, і США хочуть переглянути стратегічне позиціювання своїх військових сил у світі. Держсекретар також дав зрозуміти, що будівництво за участю Німеччини трубопроводу "Північний потік-2" йде врозріз із принципами безпеки Європи, яка також має збільшити свої оборонні витрати.

"Ми вважаємо Росію серйозною загрозою", - сказав Помпео, наголосивши, що, якщо країни Європи, і зокрема Німеччина, витрачають на свої оборонні витрати менше, ніж передбачено статутом НАТО - 2% від національного ВВП, то це свідчить про те, що Берлін не сприймає російську загрозу так само серйозно, як США.

Будівництво ж "Північного потоку-2", який має качати російський природний газ дном Балтійського моря до Німеччини, збільшує залежність Федеративної республіки від Росії, зауважує держсекретар США.

"Значна частина енергії Німеччини буде тепер пов'язана з Росією так глибоко і фундаментально, що у Володимира Путіна, який, імовірно, залишиться при владі протягом доволі довгого часу, буде можливість, реальна можливість, завдати суттєвої шкоди Німеччині, якщо він вирішить це зробити", - сказав Майк Помпео.

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Наприкінці грудня минулого року Вашингтон наклав санкції на "Північний потік-2", що призупинило будівництво, яке перебуває на кінцевому етапі. На сьогодні американські законодавці висувають нові санкційні законопроєкти щодо цього трубопроводу.

Водночас США хочуть переглянути стратегічне розміщення своїх військових позицій у світі - процес, який Вашингтон, за словами Помпео, не проводив протягом тривалого часу і почав близько двох років тому. Перегляд дислокації збройних сил США буде стосуватися багатьох регіонів - Європи, Африки, Близького Сходу та Азії. Увага США до останнього особливо зростає у зв'язку з посиленням Китаю.

Держсекретар США також наголосив, що сьогодні змінюється і сама природа конфліктів, і стримування потенційної агресії, в тому числі з боку Росії, не обмежується тільки розміщенням певної кількості сухопутних військ: "Ми прийшли до фундаментального перегляду того, якою є природа конфлікту, природа загроз і як ми маємо розподіляти наші ресурси - ресурси в розвідувальній спільноті, у військово-повітряних силах, морській піхоті або армії".

"І рішення, яке президент ухвалив щодо Німеччини, є результатом колективного набору рішень про те, як ми будемо позиціонувати наші ресурси по всьому світу", - зазначив Майк Помпео.

За нового розподілу військових ресурсів американська присутність у низці регіонів може знизитися, тому "деякі країни мають активізуватися і взяти на себе відповідальність за свою оборону, чого раніше вони не робили", - зауважив держсекретар. Перегляд позицій США відбуватиметься "в повній консультації з усіма нашими партнерами по всьому світу і, звичайно, з нашими друзями в Європі", додав він.

Щодо переміщення військових підрозділів США з Німеччини, на цей момент залишається неясним, коли це буде зроблено, і чи будуть сили передислоковані всередині або за межі європейського континенту.

Під час свого виступу Майк Помпео також оголосив про згоду Вашингтона на побудову, спільно з Європейським Союзом, діалогу щодо Китаю, з ініціативою якого раніше виступив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель. Держсекретар США не зміг сказати, в якому саме форматі планується нова ініціатива, але запевнив, що деталі опрацьовуються, а власне діалог буде проводитися на найвищому рівні.

США дотримуються більш жорсткої позиції щодо Китаю, ніж Європейський Союз. На думку Вашингтона, Пекін збільшує свій політичний, економічний і військовий вплив по всьому світу, підриваючи існуючий світоустрій, західні демократичні інститути, поширюючи авторитаризм і корупцію. Китай також негативно впливає на низку міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я, які потребують проведення низки реформ, підкреслив Майк Помпео.

"Ми маємо продовжувати захищати міжнародні організації як трансатлантичних партнерів, - додав Держсекретар США у своєму зверненні до європейських країн. - Ми маємо працювати разом, щоб продовжити трансатлантичне пробудження до викликів з боку Китаю в інтересах збереження наших вільних суспільств, нашого процвітання і нашого майбутнього".

Проте Майк Помпео визнає, що стримування Китаю є складним завданням, з огляду на його зростаючий політичний та економічний вплив.

Пекін вже зробив величезні інвестиції в багато країн світу, а телекомунікаційні технології "п'ятого покоління" 5G, що розробляються китайською компанією Huawei, становлять серйозну конкуренцію аналогічним західним розробкам. Крім боротьби за комерційне лідерство в розгортанні мереж 5G між Китаєм і Вашингтоном, останній також вважає, що Huawei може таємно збирати інформацію в зарубіжних країнах для китайського уряду. Це може загрожувати національній безпеці цих країн, а також стабільності глобальної інфраструктури та світової економіки, якщо 5G стане критично важливою частиною останніх, аргументує США.

Також читайте: НАТО занепокоєне співпрацею Китаю і Росії, - Столтенберг

Європейський Союз раніше висловлював стурбованість з приводу передбачуваної "хижацької" торгової практики Китаю та імовірної крадіжки інтелектуальної власності, але не став приєднуватися до Вашингтона в його торговельній війни проти Пекіна.

Замість цього ЄС спробував обрати менш конфронтаційний шлях, спрямований на пом'якшення торговельних відносин без посилення напруженості. У понеділок Європейський Союз, який є найбільшим у світі торговим блоком, провів переговори в режимі онлайн з китайським керівництвом. Лідери Євросоюзу закликали китайську сторону докласти більше зусиль до європейсько-китайських переговорів, які затягнулися, щодо торгових відносин та інвестицій.

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Топ коментарі
+12
це Донецьк сьогодні
якби була моя воля, я б категорично заборонив таким хворим тваринам перетинати лінію розмежування в бік України
але насправді більша частина цієї зараженої біомаси приїде вчитися чи працювати якраз в Україну
США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 6864
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26.06.2020 07:47
+11
у Харкові пройшов мітинг чи якась хода на Київ хз прихильників шарія
до них приєднався Ківа соціаліст чи соцопат хз мастурбатор коротше
що з цього вийшло - ось цитата зі сторінки шарія

«Ночью. В Харькове.По голове битами. Только что узнал. Парень,что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь» (с) ШарийСША считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 902
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26.06.2020 07:40
+11
приєднуйся до шарія і на наступній ході на Київ там все скажеш
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26.06.2020 07:49
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Правда новина, що мордор є стороною будь-якого конфлікту на планеті?
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26.06.2020 07:26 Відповісти
США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 6390
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26.06.2020 07:38 Відповісти
Так чому США не висуває більш жорсткі обмеження і санкції проти росії?
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26.06.2020 07:29 Відповісти
тому що це призведе до значного укріплення Китаю, головного ворога штатів
якщо знищити московію, то всі її природні багатства з газом нафтою та золотом і деревиною захопитиь Китай
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26.06.2020 07:37 Відповісти
Європа продалась *****.
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26.06.2020 07:31 Відповісти
Тем не менее США разрешили Боингам Аэрофлота летать в оккупированный Крым. Раньше россияне придумывали себе авиакомпании типа "Победа", потом поняли, что проще тихонько договорится. Украине же пофиг.
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26.06.2020 07:31 Відповісти
К сожалению Трампопон ( ошибка американской природы баварского разлива) думает иначе, ведь у него "отличными парнями" есть Пу и Ким.. А внутри него так и клокочет неудовлетворенность того что он ну ни как не может управлять США, так как это делают в РФ, Иране, Китае, КНДР, Зимбабве, а так бы хотелось, аж пищит.
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26.06.2020 07:33 Відповісти
США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 4124
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26.06.2020 07:35 Відповісти
у Харкові пройшов мітинг чи якась хода на Київ хз прихильників шарія
до них приєднався Ківа соціаліст чи соцопат хз мастурбатор коротше
що з цього вийшло - ось цитата зі сторінки шарія

«Ночью. В Харькове.По голове битами. Только что узнал. Парень,что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь» (с) ШарийСША считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 902
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26.06.2020 07:40 Відповісти
Это методы комнатных поцриотов? Толпой и ночью, за бабосики и для кайфа. А в зону боевых действий, не? Пусть дурачки воюют с рашкой?
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26.06.2020 07:45 Відповісти
приєднуйся до шарія і на наступній ході на Київ там все скажеш
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26.06.2020 07:49 Відповісти
https://censor.net/user/73230 , ну Шарий мне на *** не упал, а вот пугать не нужно, таких "пугальщиков" видел достаточно, и не только в вертикальном положении
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26.06.2020 07:54 Відповісти
я тебя напугал? пардон, не хотел
я имею ввиду, что свои претензии вісказівай участникам собітий а не мне
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26.06.2020 08:00 Відповісти
https://censor.net/user/421353 - так пидо-шарии первыми избили ветеранов в метро, а потом заявили - "Улица наша!"

Вот теперь и отгребают....
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26.06.2020 07:49 Відповісти
https://censor.net/user/73230 -

США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 2749
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26.06.2020 07:48 Відповісти
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26.06.2020 08:06 Відповісти
..Шаро...пи !?

.

.США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео - Цензор.НЕТ 3845..
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26.06.2020 08:08 Відповісти
Сам шарій і замовив. На толіку нема де штемпеля ставити, він легко здасть свого кентюху, щоб мати з цього собі піар. Мерзота, є мерзота, що там казати
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26.06.2020 08:16 Відповісти
лошарик сам сцыт приехать в Киев, дурачков подсовывает
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26.06.2020 09:38 Відповісти
зря стараются. Под подпевалами Путина вроде шарика должна гореть украинская земля не только вдоль линии разделения, но и в тылу.
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26.06.2020 10:00 Відповісти
Так бистро прийшов. А чому любітєлі надувати червоні гандони не пішли на Донецьк? А чому Київ? Мало дали, потрібно кожному сепаратисту шарію давати зранку звіздюліну і перд сном.
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26.06.2020 10:11 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1276153716614332418 14 год

https://twitter.com/hashtag/Libya?src=hashtag_click #Libya Ливийская армия https://twitter.com/hashtag/GNA?src=hashtag_click #GNA https://twitter.com/hashtag/UMH?src=hashtag_click #UMH при поддержке https://twitter.com/hashtag/Turkey?src=hashtag_click #Turkey нанесли удар по авиабазе https://twitter.com/hashtag/Jufra?src=hashtag_click #Jufra (Al-Jufra) район https://twitter.com/hashtag/Cufra?src=hashtag_click #Cufra на которой были размещены российские военные самолёты. Сообщается что часть самолётов террористов уничтожили, Вагнер и Хафтр понеся потери бегут. Ждём подтверждения.
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26.06.2020 07:43 Відповісти
Во, понравилось. Очередное подтверждение п****жа таких как Помпея. Рашкованы мажут лыжи от ливийцев, а этот барыга - угроза НАТО, выделите еще пару триллиончиков на вооружения, страны-члены НАТО засылайте побольше бабла в амэрыканский общак. У него на жирной морде написан вопрос - хде бабло? Хотели бы поставить рашкованов раком, сделали бы это на раз, а так... ну так просто выгоднее.
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26.06.2020 07:51 Відповісти
це Донецьк сьогодні
якби була моя воля, я б категорично заборонив таким хворим тваринам перетинати лінію розмежування в бік України
але насправді більша частина цієї зараженої біомаси приїде вчитися чи працювати якраз в Україну
США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 6864
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26.06.2020 07:47 Відповісти
давеча біл парад типо победі в московии...
но вот в Волгограде на памтнике Т-34 появилась странная надпись, по идее ведь должно біть: "на Берлин!", не?

США считают Россию серьезной угрозой, - госсекретарь Помпео - Цензор.НЕТ 8046
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26.06.2020 07:58 Відповісти
озабоченная консерва
Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США. Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2".

Ранее https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-sokrashchayut-*******-kontingent-germanii-1592709100.html президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку она поддерживает строительство газопровода с Россией.
Напомним, https://www.rbc.ua/rus/news/senat-ssha-vnesli-zakonoproekt-rasshirenii-1591293315.html 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" .
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26.06.2020 08:07 Відповісти
Подогнать авианосную группу Великобритании и США к берегам Германии и решить вопрос политикой канонерок, как в старые добрые времена с туземцами. А то больно оживились от бизнеса эз южал с чекистско-фашистской руснёй.
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26.06.2020 09:57 Відповісти
США вважають Росію серйозною загрозою, - держсекретар Помпео - Цензор.НЕТ 5490
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26.06.2020 08:09 Відповісти
Помпео на президента США !
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26.06.2020 08:14 Відповісти
Нема кому вгамувать біснуватого крамлівського гібрида
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26.06.2020 08:45 Відповісти
некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою собственную оборону, что ранее они не делали
Серьёзно?Им Троистый Союз ГФР против Атланты нужен.
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26.06.2020 08:50 Відповісти
explain!
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26.06.2020 09:53 Відповісти
А что обьяснять-то?Разве Путлер не представитель миллионов власовцев,носивших чемоданчики за комуняками?Разве Меркель не из Штази,делающая всё,чтобы "развивающиеся страны"(второсортные)не вступали в ЕС и НАТО.Разве Олланд не считал Сирию-"наше историческое влияние"(своя колония)?
Как Путлер,искренне уверенный в развязании Второй Мировой Польщей,так и Шмеркель с ее трубой в обход Украины для "безопасности" транзита,так и Олланд с его
"необходимостью"поддержать наше влияние,создали неофициальный Троистый Союз,благодаря которому оккупант агрессор нагло,подло,как шакал влез в Молдавию,Грузию,Украину,Сирию и т.д.Без поддержки спонсоров (542 млрд.инвестиций в РФ)войны невозможны.
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26.06.2020 18:17 Відповісти
хотелось понять, что конкретно вы имеете ввиду. понял.
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27.06.2020 10:50 Відповісти
До поки рижий не почав програвати Байдену вони такої загрози не бачили, а навіть навпаки хотіли ***** всюди запрошувати.
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26.06.2020 09:09 Відповісти
Не порівнюй ідіоматичну мову американця Трампа(Путін дуже-дуже розумний) з ідіотичною мовою Пупіна(Мочити в сортирі)В першому вона означає-"дуже-дуже розумна дівчина,бо запропонувала кредиторові себе трахнути за борг батька-управлінця американським готелем",а в другому-"тупі рашистські погрози усім,хто не з тобою".
Щодо Байда-американці його вже двічі відфутболили на президентських-відфутболять і втретьє.
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26.06.2020 18:36 Відповісти
Рижого ***** добре тримає за яя і крутить ними як хоче. Санкції приймають республіканці а рижий скрегоча зубами мусить їх підписувати, бо то палєво якщо не підписати. Мемуари Болтона це повністю підтверджують. Тепер американці бачать яке лайно вони вибрали ( в Україні те саме)
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27.06.2020 12:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jXQLUVDOhyo Зрозуміло,байдаун.
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27.06.2020 17:41 Відповісти
 
 