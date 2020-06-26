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Вспышка COVID-19 зафиксирована на рынке "Троещина", - Кличко

Вспышка COVID-19 зафиксирована на рынке

Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Напомним, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни
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Топ комментарии
+3
Троещина закачивается на западном кордоне с Польшей. )
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26.06.2020 12:29
+2
Троєщина повсюди...
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26.06.2020 12:21
+1
Жизнь дала трещину-вкарманеминус на Троещине.
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26.06.2020 12:22
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добре що я вчасно переїхав з троєщини
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26.06.2020 12:20 Ответить
Троєщина повсюди...
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26.06.2020 12:21 Ответить
Троещина закачивается на западном кордоне с Польшей. )
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26.06.2020 12:29 Ответить
Какая разница где вы сейчас живете? Ковид повсюду
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26.06.2020 13:47 Ответить
Жизнь дала трещину-вкарманеминус на Троещине.
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26.06.2020 12:22 Ответить
"заразитися" не еквівалентно "захворіти"
важко повинно було б жити дурнику Педаліку з трьома класами освіти середньої школи, аж ні - кожного дня в телевізорі, ще й став найвідомішим вірусологом України (бо інші щось в рота води набрали)
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
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26.06.2020 12:24 Ответить
Не Андрюша, а Кирюша.
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26.06.2020 12:37 Ответить
С нашим тестированием как раз эквивалентно. Тесты то делают только тем, кто или уже умер, или помирать собрался, или это какой-то депутат с призидентом. А если ты в палатке на рынке стоишь, то тебе тесты сделают только тогда, когда ты кровью харкать начнешь. Так что тут, внезапно, оказалось, что ума у боксера чуток побольше, чем у тебя, ну или вокруг него есть добрые люди, смогли подсказать.
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26.06.2020 13:59 Ответить
тестів роблять багато, і не тільки депутатам, в 3-4 рази більше, ніж робили місяць-два тому
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26.06.2020 17:50 Ответить
"Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц."

Да там за день пол Киева проходит.)
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26.06.2020 12:27 Ответить
Акуна Матата!
Золотые слова!
Акуна Матата!
Ты знай свои права!
Набить желудок,
И пуста голова.
Закусил слегка,
И жизнь легка!
Акуна Матата!
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26.06.2020 12:29 Ответить
Тю, думал эту китайско-узбецкую барахолку давно закрыли.
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26.06.2020 12:31 Ответить
Угу, эти торгаши снимают квартиры по всему району.
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26.06.2020 12:34 Ответить
Пересични готовтесь. У корономафии нет выхода или они ведут нас в стойло или мы их к прокурору, Деньги 69 млрд,разворованы а вирус кончился не начавшись. Мировая закулиса
коронобесия деньги им не даст пока они себя не проявят ********** карантина.Другой логики в их поведении нет.
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26.06.2020 12:55 Ответить
Спишка справа, чи спишка слєва?

Цікаво, як тепер виглядає столичний Вуханьський ринок -
Троєщинський ринок у Пекині виглядав би зараз так:

Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку "Троєщина", - Кличко - Цензор.НЕТ 167
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26.06.2020 14:20 Ответить
 
 