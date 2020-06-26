Вспышка COVID-19 зафиксирована на рынке "Троещина", - Кличко

Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сообщил Кличко.

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Напомним, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни