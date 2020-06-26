Вспышка COVID-19 зафиксирована на рынке "Троещина", - Кличко
Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сообщил Кличко.
Напомним, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни
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важко повинно було б жити дурнику Педаліку з трьома класами освіти середньої школи, аж ні - кожного дня в телевізорі, ще й став найвідомішим вірусологом України (бо інші щось в рота води набрали)
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
Да там за день пол Киева проходит.)
Золотые слова!
Акуна Матата!
Ты знай свои права!
Набить желудок,
И пуста голова.
Закусил слегка,
И жизнь легка!
Акуна Матата!
коронобесия деньги им не даст пока они себя не проявят ********** карантина.Другой логики в их поведении нет.
Цікаво, як тепер виглядає столичний Вуханьський ринок -
Троєщинський ринок у Пекині виглядав би зараз так: